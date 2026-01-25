Cât plătește Ucraina în fiecare zi pentru respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei

În fiecare noapte Ucraina se apără cum poate împotriva dronelor și rachetelor trase de Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a răspuns la întrebarea cât costă acest efort de contracarare a unui atac.

A fost luat ca exemplu, atacul din noaptea de 19 către 20 ianuarie, unul dintre cele mai puternice. Atacul rus a costat Ucraina 80 de milioane de euro numai în rachete pentru sistemele de apărare aeriană.

Potrivit unui corespondent Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru în timpul unei conversații cu jurnaliștii.

„Atacul rus de astăzi ne-a costat, și acesta este doar costul rachetelor, aproximativ 80 de milioane de euro. Imaginați-vă, acesta este costul acestor rachete. Și în fiecare zi facem tot ce putem, iar eu fac tot ce pot, pentru a ne asigura că primim rachetele adecvate și protecția adecvată pentru oameni”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, este foarte dificil „să găsim aceste rachete și să obținem banii pentru a le cumpăra”.

„Războiul este un lux foarte costisitor. Iar pentru noi, înseamnă pierderi uriașe”, a adăugat președintele.

Potrivit Ukrinform, pe 20 ianuarie, forțele de apărare aeriană au tras către un număr semnificativ de ținte rusești, deoarece Ucraina primise rachetele necesare cu o zi înainte de atac.

În noaptea de 20 ianuarie, unitățile de apărare aeriană au lovit 342 de ținte inamice, inclusiv 14 rachete balistice Iskander-M/S-300, 13 rachete de croazieră Kh-101 și 315 drone inamice.

Editor : Sebastian Eduard