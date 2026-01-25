Live TV

Cât plătește Ucraina în fiecare zi pentru respingerea atacurilor aeriene ale Rusiei

Sistem Patriot Ucraina
În fiecare noapte Ucraina se apără cum poate împotriva dronelor și rachetelor trase de Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a răspuns la întrebarea cât costă acest efort de contracarare a unui atac.

A fost luat ca exemplu, atacul din noaptea de 19 către 20 ianuarie, unul dintre cele mai puternice. Atacul rus a costat Ucraina 80 de milioane de euro numai în rachete pentru sistemele de apărare aeriană.

Potrivit unui corespondent Ukrinform, președintele Volodimir Zelenski a anunțat acest lucru în timpul unei conversații cu jurnaliștii.

„Atacul rus de astăzi ne-a costat, și acesta este doar costul rachetelor, aproximativ 80 de milioane de euro. Imaginați-vă, acesta este costul acestor rachete. Și în fiecare zi facem tot ce putem, iar eu fac tot ce pot, pentru a ne asigura că primim rachetele adecvate și protecția adecvată pentru oameni”, a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, este foarte dificil „să găsim aceste rachete și să obținem banii pentru a le cumpăra”.

„Războiul este un lux foarte costisitor. Iar pentru noi, înseamnă pierderi uriașe”, a adăugat președintele.

Potrivit Ukrinform, pe 20 ianuarie, forțele de apărare aeriană au tras către un număr semnificativ de ținte rusești, deoarece Ucraina primise rachetele necesare cu o zi înainte de atac.

În noaptea de 20 ianuarie, unitățile de apărare aeriană au lovit 342 de ținte inamice, inclusiv 14 rachete balistice Iskander-M/S-300, 13 rachete de croazieră Kh-101 și 315 drone inamice.

 

