Câți militari americani au fost răniți până acum în războiul cu Iranul. Bilanțul confirmat de Pentagon

Circa 150 de militari americani au fost răniţi în primele zece zile ale războiului cu Iranul, au declarat marţi agenţiei Reuters două surse familiarizate cu acest subiect, informaţie după care Pentagonul a confirmat circa 140 de militari răniţi, dar a susţinut că majoritatea au răni uşoare şi o mare parte dintre ei au revenit între timp la datorie.

Pentagonul anunţase anterior decesul a şapte militari americani în urma represaliilor Iranului faţă de atacurile aeriene lansate în comun de SUA şi Israel pe 28 februarie, fără a oferi însă un bilanţ complet al răniţilor, menţionând doar opt răniţi în stare gravă în rândul trupelor americane.

Într-o declaraţie publicată după relatarea Reuters, Pentagonul a dat un bilanţ estimativ de 140 de răniţi printre militarii săi, adăugând că în majoritatea cazurilor este vorba despre răni minore, iar 108 dintre militarii americani răniţi au revenit deja la datorie, în timp ce în continuare opt militari sunt în stare gravă.

Rămâne însă neclar ce fel de răni au suferit militarii americani şi dacă acest bilanţ oficial include şi leziunile cerebrale traumatice, care sunt obişnuite în urma expunerii la explozii în proximitate.

În represaliile care au însoţit bombardamentele americano-israeliene, Iranul a atacat cu rachete şi drone bazele militare şi interesele americane din Golf. Printre ţintele lovite de Iran se numără baza navală din Bahrain unde este staţionată Flota a 5-a a SUA, infrastructura acesteia fiind serios avariată, radare anti-balistice de alertă timpurie, precum şi hoteluri din apropierea bazelor americane, raţionamentul fiind că acolo s-ar putea afla militari americani.

