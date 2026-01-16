Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton” (Axios)

Președintele american Donald Trump a amânat decizia de a ataca Iranul, în timp ce Casa Albă se consultă intern și cu aliații pentru a stabili momentul potrivit pentru o astfel de operațiune și dacă aceasta ar destabiliza în mod semnificativ regimul de la Teheran, scrie publicația Axios, după ce a vorbit cu cinci surse americane, israeliene și arabe care cunosc situația.

Opțiunea militară rămâne ferm pe masă, dar decizia lui Trump de a nu declanșa un atac a scos la iveală o profundă incertitudine – în cadrul administrației americane și în rândul aliaților – cu privire la riscurile unei agresiuni asupra Iranului, care poate atrage după sine represalii majore, potrivit publicației citate.

În timp ce Trump si-a luat timp suplimentar pentru a analiza opțiunile diplomatice, armata SUA a început să evacueze trupele din bazele din Orientul Mijlociu și a trimis întăriri în regiune, inclusiv portavionul USS Abraham Lincoln și grupul său de atac.

Deși un atac nu pare iminent în acest moment, o sursă americană familiarizată cu situația a declarat pentru Axios că „toată lumea știe că președintele ține degetul pe buton”.

Semnale din Israel

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit miercuri cu Donald Trump și i-a cerut să aștepte, pentru a da Israelului mai mult timp să se pregătească pentru o eventuală retaliere iraniană, au precizat trei surse americane și una israeliană pentru Axios.

Planul actual al SUA include atacuri asupra țintelor forțelor de securitate din Iran, dar Israelul nu-l consideră suficient de puternic sau eficient pentru a destabiliza în mod semnificativ regimul de la Teheran, potrivit uneia dintre surse.

Trump a declarat în repetate rânduri că va lua măsuri militare dacă Iranul ucide protestatarii care au participat la o revoltă de câteva săptămâni împotriva regimului. „Ajutorul este pe drum”, a scris el pe Truth Social, îndemnând poporul iranian să „preia controlul” asupra instituțiilor guvernamentale.

Potrivit estimărilor, câteva mii de protestatari au fost uciși de forțele de securitate ale regimului iranian, care au restricționat accesul la internet și la telefon în cadrul unei represiuni brutale.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat joi că 800 de execuții planificate au fost amânate din cauza presiunilor exercitate de Trump.

Cu o zi înainte, Trump a declarat că i s-a spus „din surse sigure” că „uciderea în Iran se oprește” și că regimul „nu are în plan execuții”.

„Americanii reevaluează acum situația”

La scurt timp după declarațiile lui Trump, ministrul de externe al Iranului, Abbas Araghchi, a declarat pentru Fox News că nu există planuri de „spânzurare” a protestatarilor – o caracteristică a represiunilor anterioare.

„Americanii reevaluează acum situația”, a declarat pentru Axios o sursă arabă bine informată.

Cu toate acestea, regimul iranian a închis spațiul aerian al țării pentru câteva ore miercuri seara, de teama unui atac american.

O mare parte din mesajele publice transmise de Washington par menite să maximizeze incertitudinea – și, potențial, să destabilizeze Iranul, așa cum s-a întâmplat când SUA au atacat instalațiile nucleare iraniene în luna mai a anului trecut.

Deciziile sunt luate de un grup extrem de restrâns de înalți oficiali ai administrației Trump.

„Președintele nu exclude nicio opțiune, nici acum, nici în viitor. Oamenii nu ar trebui să încerce să-l pună la colț”, a avertizat o sursă americană bine informată.

„Îi place să-și păstreze opțiunile deschise și este o caracteristică a abordării sale faptul că va discuta cu oricine, oricând.”

Leavitt a reiterat joi că toate opțiunile sunt pe masă.

„Mai mult timp pentru a se gândi”

Un alt oficial american a declarat că este prea devreme pentru a afirma cu certitudine că Casa Albă trece la un mod de dezescaladare.

„Președintele încă examinează opțiunile și urmărește evoluția situației”, a spus oficialul american.

Marți, Trump s-a întâlnit cu principalii săi consilieri în materie de securitate națională pentru a discuta despre un potențial atac militar al SUA menit să pedepsească regimul iranian pentru uciderea protestatarilor.

Două surse familiarizate cu întâlnirea au declarat că aceasta s-a încheiat fără o decizie clară, Trump solicitând mai mult timp pentru a evalua opțiunile și a rafina planurile.

„Din câte am înțeles, Trump a decis să-și acorde mai mult timp pentru a se gândi”, a declarat pentru Axios o sursă israeliană apropiată lui Netanyahu.

Joi dimineață, ambasadorul Iranului în Pakistan, Reza Amiri Moghadam, a declarat că „Trump a informat Teheranul că nu va ataca țara și a cerut Iranului să dea dovadă de reținere”.

Casa Albă a negat că un astfel de mesaj a fost transmis iranienilor.

La scurt timp după aceea, Trump a repostat un raport pe Truth Social potrivit căruia un protestatar în vârstă de 26 de ani nu va mai fi condamnat la moarte după avertismentele sale către Iran.

„Este o veste bună. Sperăm că va continua”, a declarat Trump.

„Bibi nu îl presează pe Trump”

Administrația Trump și guvernul israelian au purtat consultări intense cu privire la planurile SUA de a lansa un eventual atac asupra Iranului, au declarat surse americane și israeliene.

Potrivit surselor israeliene și americane, Netanyahu a avut grijă în ultimele două săptămâni să nu fie perceput ca făcând presiuni asupra lui Trump pentru a lua măsuri. Directiva sa a fost să-i permită președintelui să ia propriile decizii.

O sursă americană a declarat că mesajul israelian către administrația Trump a fost „vom urma indicațiile voastre, dar nu insistăm pentru un atac”. O a doua sursă a declarat: „Bibi nu i-a spus lui Trump să nu o facă, dar nici nu îl presează să o facă”.

„Regimul iranian va cădea”

În timp ce Trump evaluează diferitele opțiuni militare, SUA iau mai multe măsuri pentru a crește presiunea politică și economică asupra regimului iranian.

Departamentul Trezoreriei a anunțat joi noi sancțiuni împotriva secretarului general al Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, un apropiat al liderului suprem al Iranului, Ali Khamenei.

Mai mulți comandanți ai forțelor de securitate internă ale Iranului și ai Gărzii Revoluționare Islamice implicați în uciderea protestatarilor au fost, de asemenea, sancționați, pe lângă entitățile afiliate rețelei „bancare paralele” a Iranului.

Surse americane au declarat că Trump este încă deschis pentru diplomație cu Iranul, dar dorește să obțină un angajament clar din partea liderului iranian că este posibilă o înțelegere serioasă.

„În cele din urmă, regimul iranian va cădea, cu excepția cazului în care liderul suprem va vorbi direct cu DJT (Donald Trump - n.r.). El nu are încredere că altcineva din sistemul lor are autoritatea de a negocia efectiv”, a declarat o sursă citată de Axios.

Editor : B.P.