Ce tactici folosesc „spionii sexuali” ai Rusiei și Chinei ca să fure tehnologii și secrete de stat. Dezvăluirile unui fost agent CIA

Un fost agent CIA a avertizat că Rusia și China trimit „spioni sexuali” în Statele Unite cu scopul de a fura secrete de stat și cele mai noi tehnologii prin tactici ce fac parte din războiul psihologic purtat de Moscova și Beijing contra Occidentului.

J. Michael Waller a spus că a văzut personal cum cei mai mari adversari ai Americii, precum China și Rusia, folosesc tactici de tip „capcana cu miere” ca să fure secrete sau să șantajeze politicieni.

Waller a povestit că în perioada în care lucra pentru CIA în Polonia, o femeie de aproximativ 25 de ani din China l-a abordat părând foarte interesată de munca lui.

După ce a purtat o conversație cu ea, Waller și-a dat seama că era un spion și a contactat autoritățile poloneze, întrucât femeia era o angajată a guvernului de la Varșovia la acea vreme. Guvernul polonez „a dat-o afară din țară în câteva zile”, a spus Waller într-un interviu pentru Fox News.

Spioana din China cunoștea detalii despre Waller care nici măcar nu se regăseau în prezentarea sa oficială folosită în cadrul evenimentului la care a participat.

„Profită de faptul că oamenii sunt singuri sau că vor să se distreze și au nevoie de companie sau orice altceva”, a spus Waller. „Fac ceva vechi de când lumea. Folosesc sexul ca pe o armă.”

Guvernul american le-a interzis anul acesta angajaților săi din China să aibă relații romantice sau sexuale cu cetățeni chinezi.

Spionii sexuali sunt folosiți în misiuni pe termen lung pentru a forma relații strânse cu victimele lor, care se atașează emoțional, ajungând „până în punctul în care se căsătoresc sau au familii” cu acești agenți străini. Colaj foto: Profimedia Images

O formă de război psihologic. „Se joacă cu mintea oamenilor”

Waller a spus că această practică este o formă de război psihologic pentru că „se joacă cu mintea oamenilor”, precizând că Beijingul caută ținte precum ingineri, programatori, oficiali locali, primari sau alți politicieni.

Spionii sexuali sunt folosiți în misiuni pe termen lung pentru a forma relații strânse cu victimele lor, care se atașează emoțional, ajungând „până în punctul în care se căsătoresc sau au familii” cu acești agenți străini. „Asta sunt învățați să facă”, a mai spus Waller.

Aliia Roza, o fostă „spioană sexuală” din Rusia, a dezvăluit recent pentru New York Post că Silicon Valley este o țintă a agenților străini care vor să acceseze tehnologii emergente și secrete comerciale.

„Totul începe prin bombardarea cu dragoste: mesaje pline de complimente, selfie-uri, poze în bikini”, a povestit Roza. „Ele se prefac că sunt vulnerabile sau singure: 'Părinții mei au fost omorâți, sunt o studentă, nu am bani.' Acest lucru declanșează instinctul de erou. Orice bărbat vrea să se simtă ca un salvator.”

Fostul agent CIA a oferit și un sfat pentru americanii care își doresc să nu cadă în capcana spionilor sexuali: „Dacă cineva din China, care este super, super sexy, este foarte interesată de tine și tu nu ești nici pe departe în aceeași ligă – este o spioană.”

Editor : Raul Nețoiu