Ce variantă de traseu ar putea folosi Putin pentru a ajunge la Budapesta, fără probleme privind sancțiunile

Posibilul traseu al avionului lui Putin, „Kremlinul zburător”. Foto- AIRLIVE
Posibilul traseu al avionului lui Putin, „Kremlinul zburător”. Foto- AIRLIVE
Durata zborului și riscurile Nu este prima soluție alternativă

Când Putin s-a deplasat în Alaska pentru summitul de la Anchorage din august, Statele Unite au acordat o autorizaţie specială pentru avionul prezidenţial al liderului de la Kremlin. Avioanele ruseşti au interdicţie de zbor în spaţiul aerian al SUA şi al UE. Aşadar, dacă Putin va zbura la Budapesta, va avea nevoie de o derogare dacă va decide să survoleze un stat membru al UE sau de un traseu anevoios, așa cum propune site-ul Air Live, care crede că a găsit soluția pentru acesta.

Astfel, președintele rus Vladimir Putin ar urma să parcurgă o rută aeriană neobișnuit de lungă pentru a ajunge la Budapesta, unde este planificată întâlnire aoficială cu președintele american Donald Trump.

Potrivit publicației specializate Air Live, avionul prezidențial rusesc va evita spațiul aerian al majorității țărilor din Uniunea Europeană, din cauza sancțiunilor impuse Moscovei după invazia Ucrainei.

Ruta presupusă include survolarea Mării Caspice, Iranului, Turciei, Mării Mediterane, Muntenegrului, Serbiei și, în cele din urmă, Ungariei, cu un total estimat de aproximativ 5.000 de kilometri. Acest traseu ar prelungi zborul cu aproape trei ore față de o rută directă, de doar 1.500 de kilometri.

Putin zboară cu un avion de linie Iliușin Il-96 modificat, supranumit „Kremlinul zburător”, care are patru motoare şi este dotat cu sisteme de apărare.

Sancțiunile  înseamnă că ruta lui Putin către Ungaria trebuie să ocolească marea majoritate a statelor membre ale UE, chiar dacă Ungaria însăși face parte din blocul comunitar.

Durata zborului și riscurile

Această rută de zbor modificată ar putea avea o lungime de aproximativ 5.000 km și ar crește durata zborului cu aproximativ 3 ore în comparație cu ruta directă de 1.500 km. Deși avionul prezidențial rus este pe deplin capabil să efectueze zboruri pe distanțe lungi, ruta extinsă va necesita o coordonare atentă cu controlul traficului aerian turc și sârb și potențiale planuri de urgență în cazul unor complicații meteorologice sau diplomatice.

Experții în securitate notează că zborul peste Marea Neagră prezintă în continuare riscuri operaționale, mai ales având în vedere activitatea militară din regiune.

Nu este prima soluție alternativă

Nu este prima dată când Putin sau alți oficiali ruși trebuie să recurgă la soluții creative pentru a participa la summituri internaționale.

De la impunerea interdicțiilor privind zborul în spațiul aerian occidental la începutul anului 2022, avioanele diplomatice rusești au fost nevoite să ocolească prin Asia Centrală, Orientul Mijlociu sau Balcani pentru a ajunge la destinații care se aflau la câteva ore distanță.

În iunie 2023, de exemplu, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a folosit o rută ocolitoare prin Iran și Africa de Nord pentru a ajunge la o reuniune BRICS în Africa de Sud.

Călătoria lui Putin la Budapesta subliniază modul în care izolarea geopolitică continuă să remodeleze chiar și logistica diplomației. Deși Ungaria oferă o ocazie rară în UE pentru o întâlnire față în față cu Trump, zborul până acolo este orice altceva decât simplu.

Până în prezent, nu a fost publicat niciun plan de zbor oficial, dar coridorul turco-sârb pare a fi cea mai practică rută pentru ca președintele rus să ajungă în Ungaria, scrie sursa citată.

 

 

 

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

