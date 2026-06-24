Cel mai mare oraș din Crimeea controlată de Rusia a rămas fără curent electric după un atac al Ucrainei

Curentul electric a fost întrerupt în Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, după ce Ucraina a atacat instalaţiile energetice de acolo.

Anunţul a fost făcut de Mihail Razvozhaev, guvernatorul instalat de Rusia al Sevastopolului, pe Telegram, potrivit Reuters, preluată de News.ro.

Sistemele de apărare au doborât nouă drone deasupra oraşului, cel mai mare din Crimeea, a anunţat el miercuri.

În schimb, bombardamentele ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, au ucis o persoană miercuri, au declarat autorităţile locale pe Telegram.

Editor : B.P.