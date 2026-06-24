Cel mai mare oraș din Crimeea controlată de Rusia a rămas fără curent electric după un atac al Ucrainei Data publicării: 24.06.2026 07:37 Fragmente din cel puţin patru drone doborâte de apărarea aeriană rusă au lovit zone ale portului Sevastopol. Foto: X/ Navy Lookout Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Curentul electric a fost întrerupt în Sevastopol, în Crimeea ocupată de Rusia, după ce Ucraina a atacat instalaţiile energetice de acolo. Anunţul a fost făcut de Mihail Razvozhaev, guvernatorul instalat de Rusia al Sevastopolului, pe Telegram, potrivit Reuters, preluată de News.ro.Sistemele de apărare au doborât nouă drone deasupra oraşului, cel mai mare din Crimeea, a anunţat el miercuri.În schimb, bombardamentele ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, au ucis o persoană miercuri, au declarat autorităţile locale pe Telegram. Editor : B.P. Etichete: crimeea sevastopol razboi ucraina Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Guvernul Veștea, susținut de PSD și puciștii liberali, a picat la vot în Parlament... 3 Guvernul Veștea a fost respins de Parlament. Mingea a ajuns înapoi în curtea lui Nicușor... 4 Regele Charles va deveni primul monarh britanic din epoca modernă care își va face... 5 Becali dezvăluie ce i-ar fi mărturisit Grindeanu în timpul votului pentru Guvernul...