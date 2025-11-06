Live TV

China a publicat imagini din satelit cu posibile ținte militare din Taiwan. „Este o amenințare clară” din partea Beijingului

Data publicării:
imagini din satelit cu Taiwanul / portavion al marinei SUA
Oficialii americani cred că președintele chinez Xi Jinping a ordonat armatei să fie pregătită până în 2027 să atace Taiwanul. Colaj foto: X / Reuters

China a publicat o serie de imagini de înaltă calitate cu diverse locații din Taiwan care ar putea deveni ținte principale ale armatei chineze în cazul unei invazii. În postarea distribuită de ambasada chineză de la Washington, Beijingul a revendicat din nou insula drept „o parte inseparabilă a teritoriului Chinei”.

Pozele au fost făcute de un satelit comercial din constelația Jilin-1 dezvoltată de Chang Guang Satellite Technology, o companie care ar avea legături cu armata chineză, potrivit Newsweek.

Este încă o dovadă că Beijingul se folosește de tehnologii comerciale în scop militar pentru a-și monitoriza în timp real inamicii și rivalii, inclusiv Statele Unite.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-una dintre imagini se poate vedea capitala Taiwanului, Taipei, acolo unde se află birourile guvernului de pe insulă și sediul armatei. O altă poză arată Portul Taipei, un centru logistic și port internațional de mare adâncime ce are o poziție strategică la vest de capitală.

O altă imagine intitulată de chinezi drept „Parcul Științific Hsinchu, China” arată zona industrială vastă din nord-vestul Taiwanului, unde se găsesc unii dintre cei mai mari producători de microcipuri din lume: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) și United Microelectronics Corporation (UMC).

Taiwanul produce peste 90% din cei mai avansați semiconductori ai lumii, iar orice atac asupra acestor instalații ar putea perturba grav lanțul global de aprovizionare cu microcipuri.

imagini-satelit-taiwan-china
În imaginile postate de ambasada Chinei de la Washington, toate locațiile din Taiwan sunt prezentate ca și când ar face parte din China. Capturi foto: X / Ambasada Chinei din SUA

O altă locație prezentă în imaginile publicate de chinezi este Capul Eluanbi, extrema sudică a Taiwanului, de unde se poate vedea Canalul Bashi – o zonă importantă dintre Taiwan și Filipine pe care strategii americani o consideră vitală pentru oprirea forțelor navale chineze, în cazul izbucnirii unui conflict.

În alte imagini din satelit se pot vedea munții Alishan din centrul Taiwanului și lacul Sun Moon, o destinație turistică.

„Să distribui imagini din satelit cu Taiwanul și să spui că este o parte a Chinei reprezintă o amenințare clară”, a scris jurnalistul Michael Turton din Taipei.

Secretarul-general al Consiliului Național de Securitate din Taiwan, Joseph Wu, a scris că Taiwanul nu face parte din China, care trebuie să învețe să respecte voința poporului – „începând cu voința poporului chinez de a se elibera de autocrație”.

Oficialii americani cred că președintele chinez Xi Jinping a ordonat armatei să fie pregătită să atace Taiwanul până cel târziu în 2027, dar au precizat că asta nu înseamnă neapărat că atunci va avea loc invazia.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
piata rosie din moscova
1
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
primar in calduri
2
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
Sulf industrial granule
5
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Digi Sport
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
primarul din fundulea
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile...
Vladimir Putin
Cum a fost dat de gol Putin că își regizează întâlnirile oficiale...
bani whatsapp
Înșelăciune pe WhatsApp în numele unui medic: Pacienții au primit un...
jared kushner ivanka trump
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la...
Ultimele știri
Încă mai e o șansă de a reveni la obiectivul climatic de 1,5°C, spun cercetătorii: „Putem contribui la recuperarea timpului pierdut”
Operaţiunea JUPITER – Peste 300 de percheziţii au loc joi în dosare cu un prejudiciu total de peste 220 de milioane de lei
Conducerea PSD se reunește în ședință pentru ultimele detalii privind congresul de vineri
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump SUA Xi Jinping China
China interzice cipurile AI americane din centrele de date. Nouă lovitură în războiul tehnologic cu SUA (Reuters)
vladimir putin
Vladimir Putin vrea ca Rusia să intre în cursa pentru supremația mineralelor rare: a cerut un „plan de acțiune” până la 1 decembrie
oameni-parc-orașul Urumqi-xinjiang
Cum a devenit regiunea chineză controversată Xinjiang un paradis turistic: „Ceea ce experimentează este o versiune cosmetizată”
Russian PM Mishustin Attends 2025 Innoprom Industrial Trade Fair
Mihail Mişustin, prim-ministrul Rusiei, efectuează o vizită „foarte importantă” în China
ilustrație cu un mecanism cu rotițe și o placă de bază cu un procesor de calculator
China a rezolvat o „problemă veche de un secol” cu un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale de ultimă generație
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
Câți bani a strâns statul la Sănătate, de la mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Suma ridicolă...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
Adevărul
Cum s-au infiltrat rușii în Pokrovsk și au preluat controlul din interior: „Nu mai știm cine e civil și cine...
Playtech
Ce este încălzirea stratosferică timpurie. Fenomenul rar aduce frig extrem
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Dua Lipa este „cea mai frumoasă femeie din lume”. Logodnicul ei, un actor în vogă la Hollywood, dezvăluie...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Compozitorul Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI. Medicii de la „Matei Balş” spun că starea sa de...
Newsweek
Șanse mici ca pensiile speciale de 20.000 - 40.000 lei să fie tăiate. Bolojan nu face concesii. CSM, presiuni
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Prietenia lor se întinde pe decenii. Johnny Depp și Al Pacino au făcut atmosferă pe covorul roșu la premiera...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”