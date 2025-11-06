China a publicat imagini din satelit cu posibile ținte militare din Taiwan. „Este o amenințare clară” din partea Beijingului

China a publicat o serie de imagini de înaltă calitate cu diverse locații din Taiwan care ar putea deveni ținte principale ale armatei chineze în cazul unei invazii. În postarea distribuită de ambasada chineză de la Washington, Beijingul a revendicat din nou insula drept „o parte inseparabilă a teritoriului Chinei”.

Pozele au fost făcute de un satelit comercial din constelația Jilin-1 dezvoltată de Chang Guang Satellite Technology, o companie care ar avea legături cu armata chineză, potrivit Newsweek.

Este încă o dovadă că Beijingul se folosește de tehnologii comerciale în scop militar pentru a-și monitoriza în timp real inamicii și rivalii, inclusiv Statele Unite.

Într-una dintre imagini se poate vedea capitala Taiwanului, Taipei, acolo unde se află birourile guvernului de pe insulă și sediul armatei. O altă poză arată Portul Taipei, un centru logistic și port internațional de mare adâncime ce are o poziție strategică la vest de capitală.

O altă imagine intitulată de chinezi drept „Parcul Științific Hsinchu, China” arată zona industrială vastă din nord-vestul Taiwanului, unde se găsesc unii dintre cei mai mari producători de microcipuri din lume: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) și United Microelectronics Corporation (UMC).

Taiwanul produce peste 90% din cei mai avansați semiconductori ai lumii, iar orice atac asupra acestor instalații ar putea perturba grav lanțul global de aprovizionare cu microcipuri.

În imaginile postate de ambasada Chinei de la Washington, toate locațiile din Taiwan sunt prezentate ca și când ar face parte din China. Capturi foto: X / Ambasada Chinei din SUA

O altă locație prezentă în imaginile publicate de chinezi este Capul Eluanbi, extrema sudică a Taiwanului, de unde se poate vedea Canalul Bashi – o zonă importantă dintre Taiwan și Filipine pe care strategii americani o consideră vitală pentru oprirea forțelor navale chineze, în cazul izbucnirii unui conflict.

În alte imagini din satelit se pot vedea munții Alishan din centrul Taiwanului și lacul Sun Moon, o destinație turistică.

„Să distribui imagini din satelit cu Taiwanul și să spui că este o parte a Chinei reprezintă o amenințare clară”, a scris jurnalistul Michael Turton din Taipei.

Secretarul-general al Consiliului Național de Securitate din Taiwan, Joseph Wu, a scris că Taiwanul nu face parte din China, care trebuie să învețe să respecte voința poporului – „începând cu voința poporului chinez de a se elibera de autocrație”.

Oficialii americani cred că președintele chinez Xi Jinping a ordonat armatei să fie pregătită să atace Taiwanul până cel târziu în 2027, dar au precizat că asta nu înseamnă neapărat că atunci va avea loc invazia.

Editor : Raul Nețoiu