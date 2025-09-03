Preşedintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri că țara sa este „de neoprit”, într-un discurs rostit înainte de o uriaşă defilare militară la Beijing, fără precedent, care a comemorat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial la care au participat liderii rus şi nord-coreean, Vladimir Putin şi Kim Jong Un, scrie AFP, preluată de Agerpres. China a organizat miercuri cea mai mare paradă militară din istoria sa, pentru a-şi demonstra puterea militară şi influenţa geopolitică în creştere, în contextul în care preşedintele Xi Jinping încearcă să prezinte Beijingul ca pe un custode al unei ordini internaţionale post-americane, comentează Reuters.

Foto: Profimedia Deschide galeria foto

„Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii şi dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranţă”, a afirmat el.



„Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare”, a adăugat Xi.

Xi, flancat de Putin și de Kim Jong Un

Liderul rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un, văzuţi ca nişte paria în Occident din cauza războiului din Ucraina şi respectiv a ambiţiilor nucleare, l-au flancat pe Xi într-o reuniune fără precedent pentru a marca 80 de ani de la înfrângerea Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sosit în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae.

Kim a coborât din trenul său blindat, la gara din Beijing, însoțit de fiica sa. Agenția de spionaj a Coreei de Sud a declarat anterior că ea este, „cel mai probabil”, succesorul lui Kim.

Președintele nord-coreean a trecut, marți, granița cu China, la bordul trenului său, care se spune că include un restaurant ce servește vinuri franțuzești fine și preparate precum fructe de mare proaspete.

Fiica lui Kim a apărut frecvent în public alături de tatăl său din noiembrie 2022. Detaliile despre ea sunt însă foarte limitate. Există informații contradictorii cu privire la vârsta tinerei. În 2023, Serviciul Național de Informații al Coreei de Sud (NIS) a estimat că fiica președintelui are în jur de 10 ani.

Costum care amintește de Mao Zedong

De notat ținuta lui Xi Jinping, un costum asemănător celor purtate de liderul chinez Mao Zedong, „părintele Revoluției Culturale” din China, unul dintre cele mai aberante programe totalitare din istoria omenirii. „Revoluția Culturală” din China, un proiect prin care s-a urmărit suprimarea gândirii libere, a dus la moartea a aproximativ două milioane de oameni.

Spectacolul „Ziua Victoriei”, extrem de bine organizat la capitolul coregrafie, dar în mare parte evitat de liderii occidentali, vine în contextul în care politica „America First” a preşedintelui american Donald Trump şi războaiele sale comerciale au tensionat alianţele de lungă durată ale Washingtonului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Parada a prezentat o mare varietate de echipamente militare, inclusiv rachete de apărare aeriană, rachete anti-navă, rachete hipersonice, rachete balistice intercontinentale, drone aeriene, torpile, câini roboți și o nouă generație de vehicule blindate de asalt terestru, scrie Reuters.

Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un, la parada militară. Foto: Profimedia

Trump, ironic pe social media

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că omologul său chinez, Xi Jinping, "conspiră" cu liderii rus, Vladimir Putin, şi nord-coreean, Kim Jong Un, pe care i-a primit la Beijing pentru uriașa paradă militară, notează AFP.



„Fie ca preşedintele Xi şi minunatul popor chinez să aibă o zi minunată de sărbătoare”, a scris preşedintele Statelor Unite pe reţeaua sa Truth Social.



„Vă rog să le transmiteţi cele mai calde urări lui Vladimir Putin şi lui Kim Jong Un în timp ce conspiraţi împotriva Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el într-un mesaj pe un ton sarcastic.

Porumbeii „păcii”

Peste 50.000 de spectatori aduşi în Piaţa Tiananmen au asistat la spectacole aeriene, la defilarea plutonului Armatei Populare de Eliberare, precum şi la prezentarea echipamentelor militare de ultimă generaţie, cum ar fi rachetele hipersonice, dronele fără pilot şi tancurile echipate.

Principalele drumuri şi şcoli din Beijing au fost închise pentru parada de 70 de minute, punctul culminant al săptămânilor de pregătiri minuţioase în materie de securitate şi de repetiţii nocturne.

Evenimentul a început la ora 9 dimineaţa, ora locală (04:00, ora României), potrivit agenţiei oficiale de ştiri Xinhua din China.

Pe măsură ce ceremonia se apropia de final, 80.000 de păsări simbolizând pacea au fost eliberați deasupra Pieței Tiananmen.

Toate păsările erau împrumutate de la membrii Asociației Crescătorilor de Porumbei din Beijing, răspândiți în toate districtele orașului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Viziune chinezească pentru o nouă ordine mondială

Xi a prezentat Al Doilea Război Mondial ca un punct de cotitură major în „marea renaştere a naţiunii chineze”, în care aceasta a depăşit umilinţa invaziei japoneze pentru a deveni o putere economică. El a subliniat triumful Chinei și al Rusiei Sovietice în înfrângerea fascismului şi rolul avut în menţinerea ordinii internaţionale postbelice.

La începutul acestei săptămâni, Xi şi-a dezvăluit viziunea asupra unei noi ordini globale la un summit regional de securitate, apelând la unitate împotriva „hegemoniei şi politicii celui mai puteric”, o aluzie la adresa Statelor Unite şi a tarifelor drastice impuse de preşedintele Donald Trump atât prietenilor, cât şi duşmanilor.

Putin a profitat deja de ocazie pentru a încheia acorduri energetice aprofundate cu China, în timp ce reuniunea îi oferă liderului nord-coreean Kim Jong Un ocazia de a obţine sprijin implicit pentru armele sale nucleare interzise.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kim, aflat la primul său eveniment multilateral important, este primul lider nord-coreean care participă la o paradă militară chineză în 66 de ani.

Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării pentru acest eveniment istoric. Autorităţile locale din întreaga ţară au mobilizat zeci de mii de voluntari şi membri ai Partidului Comunist pentru a monitoriza orice semne de potenţiale tulburări înainte de paradă, arată estimările bazate pe anunţurile de recrutare online.

„Preşedintele Xi va profita de această ocazie pentru a arăta că armata îl susţine în mod clar şi fără echivoc”, a declarat Wen-Ti Sung, membru al Global China Hub din cadrul Atlantic Council.

Editor : M.C