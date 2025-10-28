Live TV

„China urmărește atent dacă Vestul mai are forță”. Avertismentul Finlandei: victoria Ucrainei este „cheia” stabilității în Indo-Pacific

soldați și rachete în ucraina
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: REUTERS/Anatolii Stepanov
O strategie în trei direcții pentru Ucraina  „Un mesaj politic important pentru Europa"

Ministrul Apărării din Finlanda, Antti Kaikkonen, a avertizat că Europa și partenerii săi democratici, inclusiv Australia, se confruntă cu o luptă cu consecințe globale. „Înfrângerea Rusiei în Ucraina este crucială pentru a limita ambițiile Chinei în regiunea Indo-Pacific”, a declarat oficialul, potrivit The Guardian. 

Antti Kaikkonen a avertizat, într-un interviu pentru Guardian Australia, că Europa și aliații săi democratici, inclusiv Australia, se confruntă cu o luptă cu implicații mondiale.

Kaikkonen a salutat decizia președintelui american Donald Trump de a impune sancțiuni împotriva a două companii petroliere rusești, calificând-o drept „un semn major de fermitate” în fața războiului declanșat de Rusia acum trei ani.

„China urmărește atent. Se întreabă dacă Vestul mai are forță și reziliență atunci când autocrații cred că pot duce războaie ani întregi până când democrațiile obosesc. Trebuie să arătăm că suntem și mai hotărâți să susținem rezistența împotriva violenței și a războiului”, a spus Kaikkonen.

O strategie în trei direcții pentru Ucraina 

Potrivit ministrului, încheierea conflictului din Ucraina presupune o strategie în trei direcții: sancțiuni economice și energetice mai dure împotriva Rusiei, sprijin militar sporit pentru Kiev și utilizarea armelor cu rază lungă pentru a distruge fabricile de drone și rachete ale Moscovei.

Totuși, Donald Trump a refuzat până acum să autorizeze Ucraina să folosească rachete de croazieră Tomahawk pentru atacuri în interiorul Rusiei, argumentând că acestea sunt prea complexe și necesită ani de instruire.

Kaikkonen a avertizat că orice slăbire a determinării occidentale ar putea încuraja China. „Dacă ar izbucni un conflict militar în zona Indo-Pacific, provocat de China, Rusia ar fi implicată într-un fel sau altul, sprijinind Beijingul. Deja vedem că Rusia nu mai poate susține singură acest război, iar China o ajută masiv – financiar și industrial”, a adăugat ministrul finlandez.

Finlanda, care are o frontieră terestră de peste 1.300 de kilometri cu Rusia, consideră regimul lui Putin o amenințare permanentă la adresa securității europene. Țara a aderat la NATO în 2023, iar președintele său, Alexander Stubb, a cultivat relații strânse cu Washingtonul.

„Un mesaj politic important pentru Europa”

Kaikkonen a mai spus că președintele Chinei, Xi Jinping, ar trebui să observe hotărârea alianței democratice globale. Beijingul consideră Taiwanul parte a teritoriului său, iar analiștii avertizează că ar putea fi pregătit pentru o acțiune militară împotriva insulei începând cu 2027.

Ministrul finlandez s-a arătat totuși optimist, subliniind că „în ultimele luni, țările europene au făcut pași importanți în sprijinirea Ucrainei și în investițiile proprii pentru apărare”.

Finlanda își propune să extindă cooperarea în domeniul apărării și al industriei spațiale cu Australia. Kaikkonen, care s-a întâlnit recent cu omologul său australian Richard Marles, a lăudat contribuția „remarcabilă” a Australiei, una dintre cele mai mari susținătoare non-NATO ale Ucrainei.

„Este un mesaj politic important pentru Europa – dacă Australia se confruntă cândva cu provocări de securitate, Europa trebuie să fie pregătită să acționeze ca parte a aceleiași familii”, a conchis ministrul finlandez.

