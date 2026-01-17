Live TV

Cinci morţi în două avalanşe produse în Austria

Data publicării:
avalansa
Foto: Profimedia

Cinci persoane au murit sâmbătă în urma a două avalanşe care s-au produs în Alpii austrieci, a anunţat Radioteleviziunea publică austriacă ORF, relatează AFP.

Sâmbătă, o avalanşă a măturat un grup de şapte schiori care se aflau în afara pistei în regiunea Pongau, lângă Salzburg, în Austria, ucigând patru dintre ei şi rănind grav un altul, potrivit ORF.

Puţin mai devreme în aceeaşi zi, o schioare care se afla în afara pistei împreună cu soţul ei a fost, de asemenea, îngropată sub zăpadă de o avalanşă care s-a produs în aceeaşi zonă. Echipele de salvare, alertate de soţul acesteia, nu au reuşit să o resusciteze.

Serviciile de urgenţă austriece nu au putut fi contactate sâmbătă de AFP.

Mai multe persoane şi-au pierdut viaţa în munţii Alpi de la sfârşitul săptămânii trecute, în urma ninsorilor abundente.

Marţi, un copil de treisprezece ani, de naţionalitate cehă, a murit într-o avalanşă la Bad Gastein, tot în Alpii austrieci, în timp ce schia în afara pistei împreună cu un alt copil, în staţiunea de schi Sportgastein.

Iar duminica trecută, o schioare în vârstă de 58 de ani a murit într-o avalanşă la Weerberg, în Tirol, notează AFP, citată de Agerpres.

În acelaşi weekend, şase persoane au murit îngropate sub avalanşe care s-au produs în mai multe staţiuni din Alpii francezi.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
3
Ministrul Sănătăţii: „Este exclus” să fie susţinută ideea ca bolnavii de cancer să...
belta
4
Cel mai vechi dictator din Europa a cerut inspectarea de urgență a tuturor Forțelor...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
5
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
Digi Sport
Donald Trump a făcut anunțul, fără să aștepte verdictul Curții Supreme a SUA: ”Nebunia a ieșit din viețile noastre”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Madrid, Spain. 16th Jan, 2026. A protester places a lit candle next to images of Iranians killed, during a demonstration in front of the United States Embassy in Madrid. Iranian community in Madrid stage a demonstration demanding an end to the violence an
Numărul morților în protestele din Iran a depășit 3.000, susține o organizație pentru drepturile omului
THEME PICTURE - COLD WEATHER HOTLINE / WINTER / POVERTY / HOMELESSNESS / CARITAS
Valul de ger face victime în Europa. Două persoane au murit din cauza frigului la Viena
Iran Protests
Autoritățile iraniene recunosc dimensiunile represiunii: cel puțin 2.000 de morți, în urma protestelor din țară
Imaginile surprinse de camera web de la teleschiurile Fieberbrunn arată vehiculul care fuge pe pârtia de schi.
Ca-n filme: doi români au furat un seif dintr-o stațiune de schi austriacă. L-au târât pe pârtie, până la mașină
echipe de interventie la locul incendiului in elvetia
Cele 40 de persoane care au murit în incendiul din Crans-Montana au fost identificate. 20 de minori și-au pierdut viața
Recomandările redacţiei
avioane militare americane deasupra Groenlandei / Donald Trump
Donald Trump pedepsește țările care iau partea Groenlandei. Anunțul...
Flags of Mercosur and European Union waving in the wind on a clear day
Moment istoric: UE a semnat acordul cu Mercosur. Ursula Von der...
persoana in ger
Val de ger extrem în România. Climatologul Roxana Bojariu...
mario draghi
Mario Draghi: „Europa poate că nu a avut niciodată mai mulţi inamici...
Ultimele știri
Trump i-a făcut o propunere lui Erdogan privind Consiliul de Pace pentru Fâșia Gaza
Oana Ţoiu, la reuniunea „Snow Meeting”, de la Vilnius: S-a discutat despre importanţa strategică a Mării Negre şi a Dunării
„Rusia vrea să lase civilii ucraineni fără lumină și căldură.” Zelenski a fost informat că Moscova pregătește noi atacuri masive
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Fecioară. Vindecare emoțională, reajustări inteligente, echilibru recâștigat
Cancan
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
Fanatik.ro
Top 10 jucători de fotbal care nu au tatuaje. Cristiano Ronaldo, Mo Salah, Lewandowski și Mbappe pe listă
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș – FCSB 1-0: „Un copil m-a înjurat de la jumătate de...
Adevărul
Noua formulă de calcul a vechimii în muncă: actualele reguli, explicate pas cu pas
Playtech
În ce situaţii pot fi înregistraţi cetăţenii de polițiști. Nicuşor Dan a promulgat legea
Digi FM
5 vedete pe care Andreea Bălan nu le suportă: "Mihai Petre e ceva rău, Ilona Brezoianu a venit în locul meu...
Digi Sport
Temutul Kadyrov, către un român: ”Vino încoace!”. Când a aprins lumina, nu i-a venit să creadă: ”Îl lingea pe...
Pro FM
Cleopatra Stratan, așa cum rar se arată. În costum de baie, la piscină, spre încântarea fanilor...
Film Now
Sharon Stone, dezvăluiri despre o dispută cu Michael Douglas, înainte de filmările pentru Basic Instinct...
Adevarul
Rușii reeditează tactica silențioasă de a sufoca apărarea ucraineană într-un alt oraș din prima linie
Newsweek
Anunț important despre pensie. Pensionarii trebuie să trimită un document ca să nu rămână fără pensie
Digi FM
De ce a stat Emmanuel Macron cu ochelari de soare la o întâlnire în Palatul Élysée
Digi World
„Soarele” artificial al Chinei a depăşit un obstacol major în procesul de obţinere a energiei din fuziune...
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Cine este și cum arată soția lui Benedict Cumberbatch. Discretă, dar cu o viață în lumina reflectoarelor, l-a...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...