Cine este scriitorul din umbră al prințului Harry. JR Moehringer este atât de faimos încât George Clooney a făcut un film despre el

JR Moehringer a câștigat cel mai prestigios premiu pentru jurnalism din America și povestea sa de viață a fost transformată într-un film cu Ben Affleck regizat de George Clooney. Totuși, el nu se numără printre personajele bogate, regale și faimose care apar în Spare (Rezervă), cartea de memorii a prințului Harry, relatează BBC. În schimb, Moehringer este cel care l-a ajutat să o scrie.

Autobiografia lui Harry nu este prima carte de memorii a unei celebrități pe care Moehringer a scris-o din umbră – acesta a colaborat atât cu tenismenul Andre Agassi, cât și cu cofondatorul Nike, Phil Knight.

Site-ul Page Six a scris în 2021 că Moehringer ar fi primit 1 milion de dolari ca să fie scriitorul din umbră al autobiografiei lui Harry.

Când a lucrat cu Agassi la cartea sa, Open, Moehringer s-a mutat la Las Vegas unde cei doi au petrecut în total 250 de ore împreună. Ca să pătrundă în mintea lui Agassi, Moehringer a citit lucrările psihoanaliștilor Sigmund Freud și Carl Jung, potrivit The New York Times.

Însă, capacitatea sa de a înțelege personaje complicate care se confruntă cu probleme de familie, precum Harry și Agassi, se datorează parțial și relației problematice cu propriul său tată.

Abandonat de tată și dependent de alcool, Moehringer a căștigat premiul Pulitzer pentru jurnalism

Tatăl său, un DJ de muzică Rock & Roll de la începuturile radioului FM, și-a abandonat familia. Moehringer asculta radioul cu atenție în speranța că va auzi vocea tatălui său. Biografia sa, The Tender Bar, a fost ecranizată în 2021 – un film produs de George Clooney care l-a avut în distribuție pe Ben Affleck.

Înainte să scrie cărți, Moehringer a studiat la Yale și a lucrat pentru the New York Times ca asistent de știri. A lucrat și în Colorado și pentru Los Angeles Times. În 2000, a câștigat premiul Pulitzer pentru un articol intitulat Crossing Over despre dramele care apar într-o comuniate segregată din Alabama după introducerea unui bac pentru traversarea râului care îi desparte de societatea albilor.

În cartea sa de memorii, Moehringer a scris despre relația sa toxică cu alcoolul după ce a plecat de la Yale, atunci când Steve, patronul barului său preferat, a murit, scrie The Guardian. „Beam ca să mă îmbăt. Beam pentru că nu știam ce altceva să fac. Beam la fel cum Steve bea la final, ca să dau totul uitării”, a scris Moehringer.

Cei mai buni „scriitori-fantomă” nu sunt doar talentați la scris, ci sunt și capabili să intre în pielea personajului principal, fără să sune ca un comedian care încearcă să imite pe altcineva.

„El este apogeul”, a spus agentul de carte Madeleine Morel pentru Observer. „Sunt sigură că toți își doresc să fie ca el. Este un scriitor atât de sclipitor. Este foarte greu să scrii o carte din umbră și la un anumit nivel să nu o faci niciodată să sune ca și când a fost scrpriisă de altcineva”.

Dar atunci când ești cel mai bun dintre cei mai buni scriitori-fantomă trebuie de multe ori să te ferești de lumina reflectoarelor. În perioada în care a fost publicată cartea lui Agassi, în 2009, Moehringer a spus pentru NYT: „Moașa nu merge acasă cu nou-născutul”.

Cartea de memorii a prințului Harry a apărut în România

Volumul de memorii al prinţului Harry, intitulat „Rezervă”, a fost lansat, marţi, în România. Potrivit unui comunicat al editurii citat de Agerpres, volumul îi poartă pe cititori înapoi în timp, amintindu-le una dintre cele mai impresionante imagini din secolul trecut: doi băieţi, doi prinţi care merg în urma sicriului mamei lor, în timp ce întreaga lume îi urmăreşte cuprinsă de tristeţe şi de teamă.

După ce Diana, prinţesa de Wales, a fost condusă pe ultimul drum, miliarde de oameni s-au întrebat ce era în mintea şi în sufletul lor şi cum avea să fie viaţa lor mai departe. Această carte spune povestea a ceea ce a urmat pentru Harry.

