Cine este suspectul atacului mortal de la sinagoga din Manchester. Anunțul făcut de poliție

Data actualizării: Data publicării:
atac manchester
Atac lângă o sinagogă din Manchester. Foto: Profimedia

Poliţia din Marea Britanie a anunțat că suspectul atacului mortal din faţa unei sinagogi din Manchester, în nordul Angliei, se numeşte Jihad al-Shamie şi este un cetăţean britanic de 35 de ani, de origine siriană, informează Reuters.

„Credem că persoana responsabilă pentru atacurile de astăzi este Jihad Al-Shamie, în vârstă de 35 de ani. Este un cetăţean britanic de origine siriană”, a precizat poliţia.

Al-Shamie a fost împuşcat mortal de poliţişti înarmaţi după ce a intrat intenţionat cu maşina în pietoni şi a înjunghiat cel puţin o persoană în apropierea unei sinagogi în timpul Yom Kippur, zi sfântă din calendarul evreiesc.

Poliţia a adăugat că trei suspecţi – doi bărbaţi în vârstă de 30 de ani şi o femeie în vârstă de 60 de ani – se află în prezent în arest şi „au fost arestaţi sub suspiciunea de comitere, pregătire şi instigare la acte de terorism”.

Doi oameni au murit și trei au fost răniți joi dimineața, 2 octombrie, în atacul de la o sinagogă din Heaton Park, Manchester. Totul s-a petrecut în timp ce credincioșii se adunau pentru Yom Kippur, cea mai sfântă zi din calendarul evreiesc.

Editor : A.P.

