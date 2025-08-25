Cine sunt cei cinci jurnalişti uciși de armata israeliană în atacul de la spitalul din Khan Yunis

Cinci jurnalişti, unii dintre ei colaboratori ai unor publicaţii internaţionale ca Al Jazeera, Reuters şi The Associated Press, au fost ucişi luni în atacuri israeliene ţintind un spital în sudul Fâşiei Gaza, soldate cu 20 de morţi.

Spitalul Nasser din Khan Yunis (sud) a fost atacat în două rânduri de către armata israeliană, potrivit Apărării Civile din Fâșia Gaza, scrie News.ro.

Atacul a avut loc luni dimineaţă, când centrul a fost lovit de cel puţin două ori

Armata israeliană a recunoacut că a desfăşurat „un atac în zona Spitalului Nasser” şi a anunţat o „anchetă”.

Ea îşi exprimă regretul faţă de „orice pagubă creată unor persoane neimplicate” şi susţine că „nu ţintea jurnalişti ca atare”.

Uciderea acestor jurnalişti intervine la două săptămâni după uciderea altor cinci jurnalişti care lucrau la Al Jazeera, tot în sudul Fâşiei Gaza, inclusiv a unuia pe care Israelul îl prezenta ca fiind un „terorist”.

Înaintea atacului de luni, Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ) şi Reporters sans frontières (RSF) înregistrau aproape 200 de jurnalişti ucişi de la începutul Războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac, la 7 octombrie 2023, al mişcării islamiste Hamas în sudul Israelului.

Mohammad Salama

Postul arabofon Al Jazeera a anunţat moartea pe loc a unuia dintre fotojurnaliştii săi, un reporter de imagine, Mohammad Salama.

„Prin această ultimă crimă, care l-a costat viaţa pe Mohammad Salama, numărul jurnaliştilor de la Al Jazeera uciși de Israel în Fâşia Gaza creşte la zece”, anunţă într-un comunicat difuzat pe reţelele de socializare postul din Qatar.

„Al Jazeera Media Network condamnă, în cei mai puternici termeni, această crimă oribilă comisă de către forţele de ocupaţie israeliene, care au ţintit în mod direct şi asasinat jurnalişti în cadrul unei campanii sistematice vizând să facă adevărul să tacă”, denunţă televizunea.

Redactorul-şef al postului, Mohamed Moawad, a salutat la Skynews memoria unui „fotojurnalist foarte devotat şi curajos care acoperea sudul Fâşiei Gaza de la începutul acestui război”.

Hossam al-Masri

„Suntem devastaţi să aflăm despre decesul lui Hossam al-Masri, un colaborator al Reuters şi despre rănile provocate altuia dintre colaboratorii noştri, Hatem Khaled, în atacuri israeliene împotriva Spitalului Nasser”, declară într-un comunicat de presă agenţia canadiano-britanică Reuters.

„Martori au declarat că al doilea atac a avut loc după sosirea în grabă a salvatorilor, unor jurnalişti şi altor persoane la locul atacului iniţial” împotriva spitalului, precizează Reuters.

„Înregistrarea video în direct a Reuters din spital, gestionată de Hossam al-Masri, a fost întreruptă brusc la momentul primului atac”, precizează agenţia.

Mariam Dagga

Agenţia de presă americană The Associated Press (AP) se declară „şocată şi întristată” de moartea lui Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, o jurnalistă foto independentă care colabora cu agenţia de la începutul războiului.

Angajată ca freelancer, ea nu se afla în misiune la momentul faptelor, precizează AP.

Moaz Abu Taha

Sindicatul Jurnaliştilor Palestinieni a identificat-o pe fotojurnalista Moaz Abu Taha ca fiind una dintre victimele atacurilor israeliene.

O palestiniană cu 200.000 de abonaţi pe Instagram, ea documenta consecinţele bombardamentelor armatei israeliene şi foametea din Fâşia Gaza.

Ahmad Abu Aziz

Ahmad Abu Aziz a murit din cauza rănilor după ce a a fost o victimă a atacului de la Spitalul Nasser, al cincilea jurnalist ucis în atac.

Potrivit Al Jazeera, Ahmad Abu Aziz lucra la Quds News Network, o agenţie de presă prezentantă de către CPJ ca „afiliată Hamas”.

