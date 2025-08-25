Live TV

Cine sunt cei cinci jurnalişti uciși de armata israeliană în atacul de la spitalul din Khan Yunis

Data actualizării: Data publicării:
Relatives of one of five Palestinian journalists killed in an Israeli airstrike on Nasser Hospital mourns over his body ahead of the funeral in Khan Yunis
Peste 200 de jurnaliști au fost uciși în Fâșia Gaza. Foto: Profimedia
Din articol
Mohammad Salama Hossam al-Masri Mariam Dagga Moaz Abu Taha Ahmad Abu Aziz

Cinci jurnalişti, unii dintre ei colaboratori ai unor publicaţii internaţionale ca Al Jazeera, Reuters şi The Associated Press, au fost ucişi luni în atacuri israeliene ţintind un spital în sudul Fâşiei Gaza, soldate cu 20 de morţi.

Spitalul Nasser din Khan Yunis (sud) a fost atacat în două rânduri de către armata israeliană, potrivit Apărării Civile din Fâșia Gaza, scrie News.ro.

Atacul a avut loc luni dimineaţă, când centrul a fost lovit de cel puţin două ori

Armata israeliană a recunoacut că a desfăşurat „un atac în zona Spitalului Nasser” şi a anunţat o „anchetă”.

Ea îşi exprimă regretul faţă de „orice pagubă creată unor persoane neimplicate” şi susţine că „nu ţintea jurnalişti ca atare”.

Uciderea acestor jurnalişti intervine la două săptămâni după uciderea altor cinci jurnalişti care lucrau la Al Jazeera, tot în sudul Fâşiei Gaza, inclusiv a unuia pe care Israelul îl prezenta ca fiind un „terorist”.

Înaintea atacului de luni, Comitetul pentru Protecţia Jurnaliştilor (CPJ) şi Reporters sans frontières (RSF) înregistrau aproape 200 de jurnalişti ucişi de la începutul Războiului din Fâşia Gaza, declanşat de un atac, la 7 octombrie 2023, al mişcării islamiste Hamas în sudul Israelului.

Mohammad Salama

Postul arabofon Al Jazeera a anunţat moartea pe loc a unuia dintre fotojurnaliştii săi, un reporter de imagine, Mohammad Salama.

„Prin această ultimă crimă, care l-a costat viaţa pe Mohammad Salama, numărul jurnaliştilor de la Al Jazeera uciși de Israel în Fâşia Gaza creşte la zece”, anunţă într-un comunicat difuzat pe reţelele de socializare postul din Qatar.

„Al Jazeera Media Network condamnă, în cei mai puternici termeni, această crimă oribilă comisă de către forţele de ocupaţie israeliene, care au ţintit în mod direct şi asasinat jurnalişti în cadrul unei campanii sistematice vizând să facă adevărul să tacă”, denunţă televizunea.

Redactorul-şef al postului, Mohamed Moawad, a salutat la Skynews memoria unui „fotojurnalist foarte devotat şi curajos care acoperea sudul Fâşiei Gaza de la începutul acestui război”.

Hossam al-Masri

„Suntem devastaţi să aflăm despre decesul lui Hossam al-Masri, un colaborator al Reuters şi despre rănile provocate altuia dintre colaboratorii noştri, Hatem Khaled, în atacuri israeliene împotriva Spitalului Nasser”, declară într-un comunicat de presă agenţia canadiano-britanică Reuters.

„Martori au declarat că al doilea atac a avut loc după sosirea în grabă a salvatorilor, unor jurnalişti şi altor persoane la locul atacului iniţial” împotriva spitalului, precizează Reuters.

„Înregistrarea video în direct a Reuters din spital, gestionată de Hossam al-Masri, a fost întreruptă brusc la momentul primului atac”, precizează agenţia.

Mariam Dagga

Agenţia de presă americană The Associated Press (AP) se declară „şocată şi întristată” de moartea lui Mariam Dagga, în vârstă de 33 de ani, o jurnalistă foto independentă care colabora cu agenţia de la începutul războiului.

Angajată ca freelancer, ea nu se afla în misiune la momentul faptelor, precizează AP.

Moaz Abu Taha

Sindicatul Jurnaliştilor Palestinieni a identificat-o pe fotojurnalista Moaz Abu Taha ca fiind una dintre victimele atacurilor israeliene.

O palestiniană cu 200.000 de abonaţi pe Instagram, ea documenta consecinţele bombardamentelor armatei israeliene şi foametea din Fâşia Gaza.

Ahmad Abu Aziz

Ahmad Abu Aziz a murit din cauza rănilor după ce a a fost o victimă a atacului de la Spitalul Nasser, al cincilea jurnalist ucis în atac.

Potrivit Al Jazeera, Ahmad Abu Aziz lucra la Quds News Network, o agenţie de presă prezentantă de către CPJ ca „afiliată Hamas”.

Citește și: Reacția ONU după atacul israelian asupra unui spital din Fâșia Gaza, în care au murit inclusiv cinci jurnaliști

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Sistem S-300V
1
Momentul în care Garda Națională Ucraineană distruge un sistem de rachete rusesc S-300V...
isu salvamont arges munte
2
Mărturia singurului supraviețuitor al accidentului de mașină din Munții Iezer-Păpușa, în...
salvamont muntii fagaras
3
Accident mortal în Munții Iezer-Păpușa: Culegători de fructe au fost alertați de strigăte...
Imagine aeriană
4
Teritoriile ocupate de Rusia în Ucraina sunt transformate în baze militare gigantice...
grosan
5
Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a...
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Digi Sport
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ședința Coaliției privind pachetul 2 de măsuri s-a încheiat. Ciucu...
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează...
mevac
România are o secție de terapie intensivă aeriană. Cum arată...
donald trump face declaratii la casa alba
Trump spune că a vorbit cu Putin de la reuniunea sa cu Zelenski şi...
Ultimele știri
Zelenski s-a întâlnit cu emisarul lui Trump: „Am discutat despre cum îi putem forţa pe ruşi să se angajeze în negocieri reale”
Ministerul Educaţiei: În majoritatea covârşitoare a claselor nu avem schimbări. Măsurile fiscal-bugetare afectează clasele sub efectiv
Netanyahu consideră un „accident tragic” uciderea de către IDF a cinci jurnaliști în Gaza. „Israelul apreciază munca jurnaliștilor”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Israeli Strike on Hospital Kills 5 Journalists, Including Al Jazeera and Reuters Photographers and AP
Reacția ONU după atacul israelian asupra unui spital din Fâșia Gaza, în care au murit inclusiv cinci jurnaliști
atac spital Nasser gaza
Două atacuri ale Israelului asupra unui spital din Gaza au ucis cel puțin 15 persoane, inclusiv 4 jurnaliști
netanyahu-si-gantz-1536x1024
Benny Gantz face apel la Benjamin Netanyahu să formeze un guvern pentru eliberarea ostaticilor și excluderea extremiștilor de la putere
Palestinian residents flee from Al-Sabra neighborhood in Gaza City toward areas they believe to be safer
Oraşul Gaza va fi distrus, dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii impuși de Israel, amenință ministrul Apărării, Israel Katz
benjamin netanyahu
Benjamin Netanyahu ordonă „negocieri imediate” pentru „eliberarea tuturor ostaticilor” din Gaza. Consilierii săi temperează așteptările
Partenerii noștri
Pe Roz
O tânără a renunțat la viața din Elveția și s-a căsătorit cu un artist care-l imită pe Elvis Presley: „S-a...
Cancan
Ce pensie are Valentin Ceaușescu? Greu de crezut cu ce sumă trăiește fiul fostului dictator
Fanatik.ro
Singurii șoferi care pot să-și cumpere rovinietă la prețul vechi, de dinainte de 1 septembrie 2025, și să...
editiadedimineata.ro
Vremea caldă îți strică starea? Ce spun studiile
Fanatik.ro
Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, șochează lumea artistică: taxă la concertele din piețe și la zilele...
Adevărul
Ucraina a lovit un important hub de procesare a gazului din vecinătatea baltică a Rusiei
Playtech
Nicuşor Dan a răbufnit după ce a fost jignit de un român pe stradă! Preşedintele nu s-a putut abţine...
Digi FM
Comediantul Ionuț Rusu, despre momentul în care a fost arestat în Ungaria: "Nu sunt foarte mândru de...
Digi Sport
VIDEO Ioan Varga a ”lovit” din nou: 2.300 de kilograme de aur! ”Pregătim actele”
Pro FM
Giulia Anghelescu, declarație de iubire pentru Vlad Huidu, după 18 ani de relație: „Încă mă faci să râd și să...
Film Now
6 actori care nu se văd jucând rolul James Bond
Adevarul
Mihai Călin atacă dur naţionalismul: „Creştinismul nostru naţional e, de fapt, fascism”. Ce spune actorul...
Newsweek
23.000 lei/lună salariul unui procuror din Băilești. Pensia specială va fi mai mare. Cum se explică?
Digi FM
"Totul a apărut după expunerea la o femeie vaccinată". Afirmații controversate făcute de un medic, catalogate...
Digi World
Riscul ca un asteroid să lovească Pământul, la cel mai ridicat nivel înregistrat. Impactul ar putea fi de 500...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Ben Affleck, furios după ce au ieșit la iveală detalii din relația pe care a avut-o cu Gwyneth Paltrow: „Se...
UTV
Britney Spears, apariție îndrăzneață pe Instagram. Artista s-a fotografiat complet dezbrăcată