Cine sunt trupele speciale care l-au capturat pe Nicolas Maduro

Data publicării:
soldati americani
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat de trupele speciale Delta Force ale armatei SUA, au precizat surse citate de postul american CBS. Delta Force este unitatea de elită cea mai temută a armatei americane, specializată în lupta antitero și acțiuni de tip comando.

Președintele venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat sâmbătă dimineața devreme de membri ai Delta Force, cea mai importantă unitate de misiuni speciale a armatei americane, au declarat oficiali americani pentru CBS News.

Trupele Delta Force ale armatei SUA au fost responsabile și pentru misiunea din 2019 în care a fost ucis fostul lider al Statului Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, mai precizează postul american de știri.

Președintele american Donald Trump a anunțat capturarea lui Nicolas Maduro și a soției sale.

Unele zone din capitala Venezuelei, Caracas, au rămas fără curent electric sâmbătă dimineaţa devreme, pe fondul atacurilor aeriene americane confirmate de guvernul venezuelean asupra capitalei şi a statelor nordice Miranda, Aragua şi La Guaira.

Guvernul Venezuelei nu cunoaşte locul în care se află preşedintele Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, a declarat sâmbătă dimineaţă vicepreşedinta Delcy Rodriguez.

„Cerem dovezi imediate de viaţă ale preşedintelui Nicolas Maduro şi ale primei doamne, Cilia Flores”, a afirmat Delcy Rodriguez, fără a oferi detalii suplimentare despre circumstanţele dispariţiei sau momentul în care cei doi au fost văzuţi ultima dată.

