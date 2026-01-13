Sperietură teribilă pentru oamenii din sudul Italiei, care au fost treziți, în noaptea de sâmbătă spre duminică, de un zgomot foarte puternic. Motivul? Un meteorit a căzut foarte aproape de o zonă locuită.

Incidentul a avut loc într-o localitate în apropiere de Bari. Din fericire, suficient de departe de casele oamenilor, dar și suficient de aproape ca totul să fie surprins de camerele de supraveghere.

Localnicii s-au trezit speriați de această explozie. Inițial, au intrat pe internet, au început să emită tot felul de ipoteze, plecând de la un presupus atac de război, până la explozia unei surse de combustibil sau chiar un eventual act intenționat comis de persoane care ar avea substanțe, obiecte ilegale și ar fi vrut astfel să scape de ele. Dimineața, oamenii au mers să vadă locul exploziei și au ajuns într-o livadă de măslini. Aici se pare că sunt resturile unui presupus meteorit. Deocamdată, incidentul nu este confirmat de Agenția Spațială Italiană.

O parte dintre măslinii de acolo au fost și carbonizați în urma exploziei. Un episod similar a mai avut loc în zona respectivă, în apropiere de materia, în urmă cu 2 ani.

Editor : A.P.