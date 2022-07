Consiliera lui Viktor Orban care a demisionat s-a răzgândit în privința fostului șef: Sunt mândră de tine

Consiliera lui Viktor Orban care a demisionat la începutul acestei săptămâni după discursul rasist și anti-european susținut de premierul Ungariei în România nu-l mai judecă atât de aspru și consideră că nu mai e „nazist”, după ce fostul său șef și-a explicat declarațiile.

Imediat după declarațiile despre „amestecul raselor”, făcute de premierul Ungariei în România la sfârșitul săptămânii trecute, Zsuzsa Hegedus, consiliera sa pe probleme de incluziune socială, l-a făcut nazist și a spus că-l părăsește.

„Acest lucru a fost cu adevărat inacceptabil (n.r. discursul lui Viktor Orban) și, așa cum am spus, ar fi putut fi scris de Goebbels, este adevărat, am citit ce a scris el (n.r: Goebbels). Așadar, retragerea declarațiilor a fost condiția. Nu am crezut niciodată că el (n.r: Orban) este un rasist sau antisemit, dar responsabilitatea lui este și mai mare: incită cu declarațiile într-o situație atât de dificilă. Faptul că a retras (n.r: declarațiile), da, este suficient”, a spus Zsuzsa Hegedus într-o declarație care inițial a fost interpretată drept o retragere a demisiei sale.

Ea a precizat însă ulterior că nu-și retrage demisia, ci doar a vrut să sublinieze că apreciază faptul că premierul a făcut clarificările necesare în privința declarațiilor lui și este chiar „mândră” de gestul acestuia.

„Scrisoarea nu înseamnă că îmi retrag demisia sau că am să fac iarăși parte din echipa lui. Dar dat fiind faptul că l-am criticat public, se cuvine din partea mea să recunosc public că a fost capabil să facă acel gest (de a-și cere scuze), care era era necesar, după cele scrise de mine şi după reacţiile din spaţiul public”, a declarat Zsuzsa Hegedüs pentru publicația Telex.

Ea s-a referit la precizările pe care Viktor Orban le-a făcut săptămâna aceasta în Austria, când a spus că a fost prost înțeles, că nu a fost vorba despre declarații care să se refere la o problemă rasială, de natură biologică, ci a abordat anumite aspecte strict din punct de vedere cultural.

„De fapt, el a spus că noi, în Ungaria, nu dorim un amestec de culturi. Eu, în special, am trăit și am crescut într-un amestec de culturi, dar oamenii nu au fost exterminați în numele lor - deci, nu este același lucru cu rasismul”, a explicat Zsuzsa Hegedüs de ce l-a reevaluat pe Viktor Orban.

În ciuda acestui fapt, ea a spus însă că nu va reveni în postul de la cabinetul lui Viktor Orban, pentru că deja i s-a spus că trebuie să elibereze biroul.

