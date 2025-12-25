Live TV

Coreea de Nord face progrese în dezvoltarea primului submarin cu propulsie nucleară. Imagini cu Kim Jong Un în inspecție

Data publicării:
kim jong un - vizita submarin nuclear
Kim Jong Un, liderul Coreei de Nord. Foto: Profimedia
Din articol
„Submarin strategic de atac nuclear” Planurile Seulului privind submarinele

Coreea de Nord a publicat joi fotografii care par să arate un submarin nuclear aproape finalizat, în timp ce liderul Kim Jong-un a criticat dur eforturile Coreei de Sud de a achiziționa o tehnologie similară, relatează Euronews.

Mass-media de stat l-a arătat pe dictatorul nord-coreean inspectând o navă masivă, acoperită cu ceea ce pare a fi vopsea anticorozivă, aflată în construcție într-o hală de asamblare. El era însoțit de înalți oficiali și de fiica sa.

Agenția centrală de știri coreeană a declarat că liderul nord-coreean a vizitat un șantier naval pentru a inspecta construcția a ceea ce Phenianul descrie ca fiind un submarin cu propulsie nucleară de 8.700 de tone. Agenția nu a specificat când a avut loc vizita.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

A fost pentru prima dată când mass-media de stat nord-coreeană a publicat imagini cu submarinul din martie, când a arătat în principal secțiunile inferioare ale navei.

Kim Jong Un a descris eforturile Coreei de Sud de a achiziționa un submarin cu propulsie nucleară, care au fost susținute de președintele american Donald Trump, ca fiind un „act ofensiv” care încalcă grav securitatea și suveranitatea maritimă a Coreei de Nord.

El a afirmat că planul Coreei de Sud demonstrează de ce armata Coreei de Nord trebuie să se modernizeze și să se doteze cu arme nucleare, și a susținut că finalizarea submarinului său cu propulsie nucleară ar reprezenta o schimbare „epocală” în consolidarea puterii sale de descurajare nucleară.

„Submarin strategic de atac nuclear”

Phenianul a indicat că intenționează să doteze submarinul cu arme nucleare, numindu-l „submarin strategic cu rachete ghidate” sau „submarin strategic de atac nuclear”.

Deoarece submarinele sunt construite de obicei din interior spre exterior, prezentarea a ceea ce pare a fi o carenă în mare parte finalizată sugerează că multe componente esențiale, inclusiv motorul și, posibil, reactorul, sunt deja instalate, a declarat Moon Keun-sik, expert în submarine la Universitatea Hanyang din Seul.

„Prezentarea întregii nave pare să indice că majoritatea echipamentelor au fost deja instalate și că aceasta este aproape gata să fie lansată la apă”, a declarat Moon, fost ofițer de submarine în marina sud-coreeană.

Moon crede că submarinul nord-coreean ar putea fi testat pe mare în câteva luni.

Un submarin cu propulsie nucleară era unul dintre elementele de pe lista de dorințe privind armamentul sofisticat pe care liderul Coreei de Nord a anunțat-o în cadrul unei conferințe politice în 2021. Alte arme includeau rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid, arme hipersonice, sateliți spioni și rachete cu mai multe focoase.

Coreea de Nord a efectuat teste pentru dezvoltarea unora dintre aceste sisteme și a prezentat recent un nou distrugător naval, pe care Kim Jong Un l-a salutat ca un pas important către extinderea razei operaționale și a capacităților de atac preventiv ale forțelor nucleare ale țării.

Un submarin capabil să opereze în mod discret pentru perioade îndelungate și să lanseze rachete din apă ar fi o evoluție îngrijorătoare pentru vecinii Coreei de Nord, deoarece astfel de lansări ar fi dificil de detectat în avans.

Au existat întrebări persistente cu privire la posibilitatea ca Coreea de Nord, o țară supusă unor sancțiuni severe, să poată obține resursele și tehnologia necesare pentru a construi submarine cu propulsie nucleară.

Unii experți afirmă că alianța Coreei de Nord cu Rusia – inclusiv trimiterea a mii de soldați și echipamente militare pentru a sprijini războiul președintelui Vladimir Putin în Ucraina – ar fi putut ajuta țara să obțină tehnologii în schimb.

În timp ce unii analiști suspectează că Phenianul ar fi încercat să obțină un reactor de la Rusia, posibil dintr-un submarin rus scos din uz, Moon a afirmat că este mai probabil ca Coreea de Nord să fi proiectat propriul reactor, beneficiind eventual de asistență tehnologică din partea Rusiei.

Planurile Seulului privind submarinele

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a solicitat sprijinul SUA pentru eforturile Coreei de Sud de a achiziționa submarine cu propulsie nucleară în cadrul unui summit cu Trump în octombrie, reafirmând în același timp angajamentul de a crește cheltuielile pentru apărare.

Trump a declarat că Statele Unite sunt dispuse să împărtășească tehnologia strict secretă pentru a permite Coreei de Sud să construiască un submarin cu propulsie nucleară, dar nu este clar încă unde și când va fi construit vasul și cum Seulul va obține combustibilul nuclear și tehnologia necesară pentru reactor.

KCNA a declarat că miercuri Kim Jong Un a supravegheat testele noilor rachete antiaeriene lansate în mare. Statul Major al Coreei de Sud a declarat că a detectat lansarea mai multor rachete de către Coreea de Nord dintr-un oraș de pe coasta de est.

Tensiunile din peninsula coreeană s-au agravat în ultimii ani, pe măsură ce liderul nord-coreean a accelerat programul său nuclear și a aprofundat relațiile cu Moscova în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022.

Guvernul său a respins apelurile Washingtonului și Seulului de a relua negocierile menite să pună capăt programelor sale nucleare și balistice, care au eșuat în 2019 în urma unui summit eșuat cu Trump în timpul primului său mandat.

Citește și:

Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în lupta pentru Kursk, într-un mesaj de Anul Nou pentru Kim Jong-un

Samjiyon, stațiunea montană de lux inaugurată de Kim Jong Un și fiica sa în munții din Coreea de Nord

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
A stethoscope placed on an electrocardiogram
2
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
masina pentru examinare auto
4
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Avioane F-16
5
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate...
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Digi Sport
Marea campioană din România a divorțat după 9 ani: ”Asta e tot ce pot să spun”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
kim jong un da noroc cu vladimir putin
Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în lupta pentru Kursk, într-un mesaj de Anul Nou pentru Kim Jong-un
CSAT
Cum vede România relațiile cu partenerii strategici și ce își propune în puncte cheie de pe glob. Detalii din raportul CSAT
submarin coreea
Lecția coreeană de apărare, model pentru Ucraina. „Poate să construiască orice fel de echipament militar”
North Korea Tourism
Samjiyon, stațiunea montană de lux inaugurată de Kim Jong Un și fiica sa în munții din Coreea de Nord
Kim Jong Un
„O profundă tristeţe”. Mesajul lui Kim Jong Un după decesul ambasadorului rus în Coreea de Nord
Recomandările redacţiei
George W Bush si Vladimir Putin Foto Profimedia
Cum vedea Vladimir Putin aderarea Ucrainei la NATO în discuțiile cu...
o femeie merge pe strada in bucuresti, in timp ce ninge si bate vantul
Ce urmează după un Crăciun cu ninsoare și vânt. Cum va fi vremea de...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri...
John Cole și Alexander Lukașenko
Din culisele negocierilor SUA – Belarus. Lukașenko și mărfurile pe...
Ultimele știri
Peste 100 de persoane, arestate în Turcia. Poliția: membrii ale Grupării Stat Islamic care plănuiau atacuri de Crăciun şi Anul Nou
Administrația Trump, ținta unei plângeri depuse de unul dintre europenii sancționați de Washington
Raed Arafat, despre problemele cauzate de ninsori și vântul puternic: „Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
ULTIMUL mesaj al lui Ion Drăgan. Ce a postat artistul, cu câteva ore înainte să moară
Fanatik.ro
„Asta înseamnă să fii mafiot!” Giovanni Becali a explicat, peste ani, replica prin care a ajuns celebru...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese...
Adevărul
De ce referendumul din justiție ar putea eșua. Anonimatul magistraților, un semnal privind climatul din sistem
Playtech
Locul de pe Pământ unde s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istorie. Zăpada a acoperit clădirile...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Gigi Becali a aflat ce fac preoții din biserica pentru care a plătit 700.000 € și n-a stat pe gânduri! ”Băi...
Pro FM
Câți bani a câștigat Jon Bon Jovi la începutul carierei în muzică. Puțini știu că a debutat pe un album de...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Economistul Andrei Caramitru crede că economia va merge bine în 2026: „Ne vor scoate din belea”
Newsweek
Ce se întâmplă cu dosarul dacă cererea de pensie limită de vârstă a fost respinsă? Un expert explică pașii
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...