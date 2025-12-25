Coreea de Nord face progrese în dezvoltarea primului submarin cu propulsie nucleară. Imagini cu Kim Jong Un în inspecție

Coreea de Nord a publicat joi fotografii care par să arate un submarin nuclear aproape finalizat, în timp ce liderul Kim Jong-un a criticat dur eforturile Coreei de Sud de a achiziționa o tehnologie similară, relatează Euronews.

Mass-media de stat l-a arătat pe dictatorul nord-coreean inspectând o navă masivă, acoperită cu ceea ce pare a fi vopsea anticorozivă, aflată în construcție într-o hală de asamblare. El era însoțit de înalți oficiali și de fiica sa.

Agenția centrală de știri coreeană a declarat că liderul nord-coreean a vizitat un șantier naval pentru a inspecta construcția a ceea ce Phenianul descrie ca fiind un submarin cu propulsie nucleară de 8.700 de tone. Agenția nu a specificat când a avut loc vizita.

A fost pentru prima dată când mass-media de stat nord-coreeană a publicat imagini cu submarinul din martie, când a arătat în principal secțiunile inferioare ale navei.

Kim Jong Un a descris eforturile Coreei de Sud de a achiziționa un submarin cu propulsie nucleară, care au fost susținute de președintele american Donald Trump, ca fiind un „act ofensiv” care încalcă grav securitatea și suveranitatea maritimă a Coreei de Nord.

El a afirmat că planul Coreei de Sud demonstrează de ce armata Coreei de Nord trebuie să se modernizeze și să se doteze cu arme nucleare, și a susținut că finalizarea submarinului său cu propulsie nucleară ar reprezenta o schimbare „epocală” în consolidarea puterii sale de descurajare nucleară.

„Submarin strategic de atac nuclear”

Phenianul a indicat că intenționează să doteze submarinul cu arme nucleare, numindu-l „submarin strategic cu rachete ghidate” sau „submarin strategic de atac nuclear”.

Deoarece submarinele sunt construite de obicei din interior spre exterior, prezentarea a ceea ce pare a fi o carenă în mare parte finalizată sugerează că multe componente esențiale, inclusiv motorul și, posibil, reactorul, sunt deja instalate, a declarat Moon Keun-sik, expert în submarine la Universitatea Hanyang din Seul.

„Prezentarea întregii nave pare să indice că majoritatea echipamentelor au fost deja instalate și că aceasta este aproape gata să fie lansată la apă”, a declarat Moon, fost ofițer de submarine în marina sud-coreeană.

Moon crede că submarinul nord-coreean ar putea fi testat pe mare în câteva luni.

Un submarin cu propulsie nucleară era unul dintre elementele de pe lista de dorințe privind armamentul sofisticat pe care liderul Coreei de Nord a anunțat-o în cadrul unei conferințe politice în 2021. Alte arme includeau rachete balistice intercontinentale cu combustibil solid, arme hipersonice, sateliți spioni și rachete cu mai multe focoase.

Coreea de Nord a efectuat teste pentru dezvoltarea unora dintre aceste sisteme și a prezentat recent un nou distrugător naval, pe care Kim Jong Un l-a salutat ca un pas important către extinderea razei operaționale și a capacităților de atac preventiv ale forțelor nucleare ale țării.

Un submarin capabil să opereze în mod discret pentru perioade îndelungate și să lanseze rachete din apă ar fi o evoluție îngrijorătoare pentru vecinii Coreei de Nord, deoarece astfel de lansări ar fi dificil de detectat în avans.

Au existat întrebări persistente cu privire la posibilitatea ca Coreea de Nord, o țară supusă unor sancțiuni severe, să poată obține resursele și tehnologia necesare pentru a construi submarine cu propulsie nucleară.

Unii experți afirmă că alianța Coreei de Nord cu Rusia – inclusiv trimiterea a mii de soldați și echipamente militare pentru a sprijini războiul președintelui Vladimir Putin în Ucraina – ar fi putut ajuta țara să obțină tehnologii în schimb.

În timp ce unii analiști suspectează că Phenianul ar fi încercat să obțină un reactor de la Rusia, posibil dintr-un submarin rus scos din uz, Moon a afirmat că este mai probabil ca Coreea de Nord să fi proiectat propriul reactor, beneficiind eventual de asistență tehnologică din partea Rusiei.

Planurile Seulului privind submarinele

Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a solicitat sprijinul SUA pentru eforturile Coreei de Sud de a achiziționa submarine cu propulsie nucleară în cadrul unui summit cu Trump în octombrie, reafirmând în același timp angajamentul de a crește cheltuielile pentru apărare.

Trump a declarat că Statele Unite sunt dispuse să împărtășească tehnologia strict secretă pentru a permite Coreei de Sud să construiască un submarin cu propulsie nucleară, dar nu este clar încă unde și când va fi construit vasul și cum Seulul va obține combustibilul nuclear și tehnologia necesară pentru reactor.

KCNA a declarat că miercuri Kim Jong Un a supravegheat testele noilor rachete antiaeriene lansate în mare. Statul Major al Coreei de Sud a declarat că a detectat lansarea mai multor rachete de către Coreea de Nord dintr-un oraș de pe coasta de est.

Tensiunile din peninsula coreeană s-au agravat în ultimii ani, pe măsură ce liderul nord-coreean a accelerat programul său nuclear și a aprofundat relațiile cu Moscova în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia la începutul anului 2022.

Guvernul său a respins apelurile Washingtonului și Seulului de a relua negocierile menite să pună capăt programelor sale nucleare și balistice, care au eșuat în 2019 în urma unui summit eșuat cu Trump în timpul primului său mandat.

