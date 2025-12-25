Live TV

Vladimir Putin salută „intrarea eroică” a soldaților nord-coreeni în lupta pentru Kursk, într-un mesaj de Anul Nou pentru Kim Jong-un

Data publicării:
kim jong un da noroc cu vladimir putin
Kim Jong Un și Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Preşedintele rus Vladimir Putin i-a transmis un mesaj de Anul Nou liderului nord-coreean Kim Jong-un, lăudând intrarea eroică” a soldaţilor nord-coreeni în războiul din Ucraina, a relatat, joi, agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de EFE.

Intrarea eroică a soldaţilor Armatei Populare Coreene în luptele de eliberare a regiunii Kursk de ocupanţi şi activităţile ulterioare ale geniştilor coreeni pe teritoriul rus au demonstrat clar prietenia de neclintit” dintre Moscova şi Phenian, se arată în mesaj, potrivit Agerpres.

Mesajul de salut, transmis pe 18 decembrie, a evidenţiat, de asemenea, tratatul de parteneriat strategic semnat de Kim şi Putin anul trecut şi a cerut consolidarea „relaţiei de prietenie şi alianţă” dintre cele două ţări.

Potrivit serviciilor secrete sud-coreene, Phenianul a desfăşurat aproximativ 15.000 de soldaţi în sprijinul Rusiei în războiul său împotriva Ucrainei. În schimb, regimul Kim Jong-un a primit valută, mărfuri şi tehnologie de la Moscova.

Separat, Kremlinul a anunţat joi că Putin nu va susţine discursul său despre starea naţiunii în acest an, un discurs impus de Constituţie, care a fost anulat o singură dată, în 2022, anul în care Rusia a invadat Ucraina.

Nu va exista un discurs despre starea naţiunii în acest an”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, presei locale.

Potrivit lui Peskov, intervenţia în camerele reunite ale parlamentului rus „va avea loc la momentul potrivit”.

Este o decizie a şefului statului, dat fiind că este discursul său (...). Acesta va avea loc imediat ce preşedintele va considera necesar, atât din punct de vedere al conţinutului, cât şi al programului său de lucru”, a adăugat el.

Putin nu a anulat niciodată acest discurs înainte de război şi nici măcar în timpul pandemiei de coronavirus din 2020 şi 2021.

Prima dată când Putin nu şi-a mai ţinut discursul a fost în 2022, în primul an al invadării Ucrainei, în mijlocul contraofensivei armatei ucrainene, care a alungat trupele ruse din vaste teritorii din regiunile Harkov şi Herson.

Conform Constituţiei, şeful statului trebuie să se adreseze ambelor camere ale parlamentului în fiecare an pentru a le pune la curent cu privire la gestionarea statului, programele sociale şi economice şi planurile pentru anul următor.

În prezent, economia în declin a Rusiei, avansul lent al forţelor ruseşti în Ucraina şi perspectivele slabe pentru un acord de pace ar putea fi motivele pentru care Putin a amânat din nou discursul în faţa Adunării Federale.

În schimb, Putin a organizat conferinţa de presă tradiţională săptămâna trecută şi a răspuns, de asemenea, la întrebările cetăţenilor ruşi.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
2
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
profimedia-0775154874
3
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Marilen pirtea
4
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Avioane F-16
5
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate...
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Digi Sport
"Încerc să îmi protejez corpul să nu pocnească!” Marea noastră campioană a spus cum arată viața ei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Volodimir Zelenski
„Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev
Parada militară la Moscova
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare ale unui sondaj realizat în Moscova
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată”
gari kasparov sustine un discurs
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
atacuri in ucraina
Alertă în Kiev: rușii au lăsat din nou Ucraina în beznă, lovind infrastructura energetică. Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă
Recomandările redacţiei
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri...
nicusor dan
Mesajul transmis de Nicușor Dan de Crăciun: „Împreună, să ne...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost...
om de zapada
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun...
Ultimele știri
Papa Leon al XIV-lea ar putea vizita Ucraina, afirmă nunțiul apostolic
Papa Leon a deplâns condițiile palestinienilor din Gaza și distrugerile provocate de războaie, în prima sa predică de Crăciun
Accident grav în Satu Mare: Un bărbat a intrat cu mașina într-o locuință, în dimineața zilei de Crăciun
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine &quot;iarna secolului&quot;, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit de ce nu mai merge la Muntele Athos: ”Nici în provincie nu mă mai duc”. Cele 4...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Aventurile lui Mitică Dragomir în America după ce a câștigat la blackjack: „Mi-a furat o poloneză actele în...
Adevărul
Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord...
Playtech
Codul Rutier 2026 – s-a schimbat legea pentru șoferii care vor să schimbe categoria permisului de conducere...
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
Pro FM
Adevărul despre zvonurile de nuntă ale lui Cher. Ce spune artista despre diferența de vârstă dintre ea și...
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Orașul care a dat lumii un colind de Crăciun a fost distrus de Rusia
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Celine Dion, de nerecunoscut într-o apariție de Ajunul Crăciunului. A parodiat un monolog din „Grinch” şi a...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...