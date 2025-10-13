Hackerii nord-coreeni au furat 2 miliarde de dolari în criptomonede, în 2025. Fondurile, folosite pentru programul nuclear al lui Kim

Hackerii care lucrează pentru Guvernul nord-coreean au furat peste 2 miliarde de dolari în criptomonede până în prezent în acest an, potrivit firmei de analiză blockchain Elliptic, citată de Tech Crunch.

Marți, Elliptic a publicat o postare pe blog cu această nouă estimare, despre care compania spune că este „cel mai mare total anual înregistrat vreodată, cu încă trei luni înainte de sfârșitul anului” și se bazează pe mai mult de 30 de atacuri cibernetice din acest an.

Recordul anterior a fost în 2022, când Coreea de Nord a furat 1,35 miliarde de dolari. Valoarea totală a criptomonedelor furate de regim din 2017 este de cel puțin 6 miliarde de dolari, potrivit Elliptic, care a afirmat că această cifră ar putea fi o subestimare.

„Cifra reală ar putea fi chiar mai mare. Atribuirea furturilor cibernetice Coreei de Nord nu este o știință exactă”, se arată în postarea de pe blog.

„Cunoaștem multe alte furturi care au unele dintre caracteristicile activităților legate de Coreea de Nord, dar nu sunt suficiente dovezi pentru a fi atribuite definitiv. Alte furturi sunt probabil neraportate și rămân necunoscute”, a declarat Elliptic.

Compania a afirmat că principalele ținte ale Coreei de Nord sunt încă bursele de criptomonede, dar hackerii regimului încep să vizeze și „persoanele cu avere netă mare”, care dețin cantități mari de criptomonede.

Și aceasta nu este singura schimbare recentă, a declarat compania.

„Majoritatea atacurilor cibernetice din 2025 au fost comise prin atacuri de inginerie socială, în care hackerii înșală sau manipulează indivizi pentru a obține acces la criptomonede”, se arată în postarea de pe blog. „Aceasta marchează o schimbare față de atacurile anterioare, în care, în multe cazuri, defectele tehnice ale infrastructurii cripto erau exploatate pentru a fura fonduri. Această schimbare evidențiază faptul că punctul slab în securitatea criptomonedelor este din ce în ce mai mult uman și mai puțin tehnic.”

Estimarea Elliptic pare a fi în concordanță cu cea a altor organizații. Anul trecut, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a estimat că, între 2017 și 2023, hackerii nord-coreeni au furat criptomonede în valoare de 3 miliarde de dolari. Adunând estimările Elliptic de 2 miliarde de dolari pentru acest an și cele de 742,8 milioane de dolari de anul trecut, totalul se apropie de cifra de 6 miliarde de dolari.

Guvernele Japoniei, Coreei de Sud și Statelor Unite au acuzat hackerii nord-coreeni că au furat peste 659 de milioane de dolari în 2024, aproximativ aceeași cifră cu cea a companiei Elliptic.

Națiunile Unite consideră că regimul condus de Kim Jong-un folosește criptomonedele furate pentru a-și finanța programul de arme nucleare.

Recordul din acest an a fost alimentat în principal de furtul masiv de peste 1,4 miliarde de dolari de la bursa de criptomonede Bybit, pe care FBI-ul și mai multe firme de monitorizare a blockchain-ului l-au atribuit Coreei de Nord.

Alte victime ale hackerilor nord-coreeni în lumea cripto de-a lungul anilor au fost jocul de tip „play-to-earn” Axie Infinity (625 de milioane de dolari în 2022), startup-ul cripto Harmony (100 milioane de dolari în 2022) și bursa de criptomonede WazirX (235 de milioane de dolari în 2024), printre multe altele.

