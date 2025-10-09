Live TV

Paradă militară așteptată la Phenian, pentru a consolida alianţa cu China şi Rusia

Data actualizării: Data publicării:
Kim Jong Un și fiica sa au urmărit parada paramilitară din Piața Kim Il Sung din Phenian. 9 septembrie 2023. Sursa foto: Profimedia Images

Coreea de Nord ar trebui să prezinte joi cele mai noi rachete de ultimă generaţie în cadrul unei mari parade militare care sărbătoreşte 80 de ani de când Partidul Comunist este la putere, în prezenţa unor înalţi oficiali chinezi şi ruşi.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat personal, în 3 septembrie, alături de preşedinţii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin, la o paradă militară gigantică organizată la Beijing pentru a sărbători victoria împotriva Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, acum 80 de ani, scrie Ndews.ro

Prim-ministrul chinez Li Qiang va conduce o delegaţie în Coreea de Nord pentru a participa la celebrări joi, în timp ce vicepreşedintele Consiliului de Securitate rus Dmitri Medvedev se va deplasa, de asemenea, la Phenian.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au strâns legăturile de la începutul războiului din Ucraina, unde Phenianul a trimis mii de soldaţi să lupte alături de forţele ruse.

Ceremonia de joi va fi un „spectacol public care va întruchipa consolidarea strategică a axei China-Coreea de Nord-Rusia”, a declarat pentru AFP Seong-Hyon Lee, cercetător la Centrul Asiatic al Universităţii Harvard.

„Dintr-o perspectivă mai strategică, Kim îşi demonstrează valoarea ca partener”, a continuat el.

Observatorii se aşteaptă ca parada să prezinte o nouă rachetă balistică intercontinentală (ICBM) cu combustibil solid şi arme hipersonice care ar putea pune continentul american la îndemâna Phenianului.

De asemenea, ar trebui să fie prezentate şi noi drone nord-coreene.

„Războiul din Ucraina a arătat Phenianului importanţa „revoluţiei dronelor” în război, iar acum fac tot posibilul să recupereze decalajul, probabil cu ajutorul Rusiei”, estimează Vladimir Tikhonov, profesor de studii coreene la Universitatea din Oslo.

Citește și:

Promisiunea făcută de Kim Jong Un înainte de o paradă importantă: „Dușmanii noștri ar trebui să fie îngrijorați”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
3
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
4
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
5
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
Internetul a ”explodat”, după ce le-a spus tuturor cine este fiul ei: ”Nu se poate să fie mama lui” / ”Incredibil”
Digi Sport
Internetul a ”explodat”, după ce le-a spus tuturor cine este fiul ei: ”Nu se poate să fie mama lui” / ”Incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Israel-Hamas War 2025: Displaced Palestinians
Armistițiu în Gaza: Israel și Hamas au ajuns la un acord joi...
sgbsgt
Condiții de muncă în Poliție, ca în Evul Mediu: clădiri vechi...
Inscripția „Premiul Nobel pentru literatură” pe o foaie albă scrisă la mașina de scris. Premiul Nobel pentru literatură. Fundal deschis.
Cine va câștiga Nobelul pentru literatură: „Practic, Cărtărescu...
Ce salarii au muncitorii străini care lucrează în România. Foto Getty Images
Ce salariu câștigă un muncitor străin în România. Câte avize de...
Ultimele știri
Septembrie 2025, a treia cea mai caldă primă lună de toamnă din istorie, potrivit Observatorului European Copernicus
Zi crucială la Strasbourg. Parlamentul European decide soarta Comisiei von der Leyen. Două moțiuni de cenzură sunt supuse votului
Atac cibernetic uriaș la Discord: actele de identitate a peste 70.000 de utilizatori au fost furate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
kim jong un
Kim Jong Un a inspectat distrugătorul Choe Hyon, vasul de război prezentat prima dată în luna aprilie
Kim Jong Un
Promisiunea făcută de Kim Jong Un înainte de o paradă importantă: „Dușmanii noștri ar trebui să fie îngrijorați”
Imagine cu un medic care ține în mână un implant mamar
Regimul lui Kim Jong Un a declarat „război” femeilor cu implanturi mamare: riscă să ajungă în lagăre de muncă
întâlnire Kim Jong Un Donald Trump
Kim Jong-un se declară deschis discuțiilor pe tema nucleară cu SUA. Liderul de la Phenian a spus că are „amintiri plăcute” cu Trump
Dictatorul nord-coreean, Kim Jong Un, a supravegheat testarea unor noi drone strategice.
Kim Jong Un supraveghează testarea de noi „drone sinucigaşe” şi mizează pe inteligența artificială pentru modernizarea armatei
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
Fanatik.ro
Meciul Argentinei lui Messi, dat peste cap din cauza lui Donald Trump! Situație incredibilă în SUA
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat. Cine sunt bugetarii care iau acasă aproape două milioane...
Adevărul
„Plătesc milioane la stat, dar pentru copilul meu nu mai sunt fonduri”. Povestea reală care a revoltat o țară...
Playtech
Unde este cel mai bine să pui termostatul în casă. Poziția care îți poate reduce factura la gaz cu până la 15%
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Când vor crește pensiile? Bolojan, gata să ia decizia care va supăra pensionarii. Pierderi mari
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”