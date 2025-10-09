Paradă militară așteptată la Phenian, pentru a consolida alianţa cu China şi Rusia

Coreea de Nord ar trebui să prezinte joi cele mai noi rachete de ultimă generaţie în cadrul unei mari parade militare care sărbătoreşte 80 de ani de când Partidul Comunist este la putere, în prezenţa unor înalţi oficiali chinezi şi ruşi.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un a participat personal, în 3 septembrie, alături de preşedinţii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin, la o paradă militară gigantică organizată la Beijing pentru a sărbători victoria împotriva Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, acum 80 de ani, scrie Ndews.ro

Prim-ministrul chinez Li Qiang va conduce o delegaţie în Coreea de Nord pentru a participa la celebrări joi, în timp ce vicepreşedintele Consiliului de Securitate rus Dmitri Medvedev se va deplasa, de asemenea, la Phenian.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au strâns legăturile de la începutul războiului din Ucraina, unde Phenianul a trimis mii de soldaţi să lupte alături de forţele ruse.

Ceremonia de joi va fi un „spectacol public care va întruchipa consolidarea strategică a axei China-Coreea de Nord-Rusia”, a declarat pentru AFP Seong-Hyon Lee, cercetător la Centrul Asiatic al Universităţii Harvard.

„Dintr-o perspectivă mai strategică, Kim îşi demonstrează valoarea ca partener”, a continuat el.

Observatorii se aşteaptă ca parada să prezinte o nouă rachetă balistică intercontinentală (ICBM) cu combustibil solid şi arme hipersonice care ar putea pune continentul american la îndemâna Phenianului.

De asemenea, ar trebui să fie prezentate şi noi drone nord-coreene.

„Războiul din Ucraina a arătat Phenianului importanţa „revoluţiei dronelor” în război, iar acum fac tot posibilul să recupereze decalajul, probabil cu ajutorul Rusiei”, estimează Vladimir Tikhonov, profesor de studii coreene la Universitatea din Oslo.

