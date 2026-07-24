Trump şi Zelenski se vor întâlni la Washington săptămâna viitoare, confirmă o sursă din Casa Albă

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească marţi la Washington, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters.

O sursă ucraineană a afirmat că Zelenski intenţionează să se deplaseze în Statele Unite, dar echipa sa aştepta confirmarea oficială a programului lui Trump din partea Casei Albe.

Sursa a mai spus că oficialii ucraineni şi americani au discutat despre o propunere de armistiţiu aerian, care să le fie prezentată oficialilor ruşi ca parte a unei noi runde de propuneri de pace menite să pună capăt războiului care a început în februarie 2022 odată cu invazia Rusiei în Ucraina.

Sursa a menţionat că Ucraina l-a abordat în trecut pe preşedintele rus Vladimir Putin cu oferte de încetare a focului, care au fost însă respinse. Cu toate acestea, unii oficiali consideră că presiunea asupra economiei ruse exercitată de atacurile continue cu drone şi rachete ucrainene ar putea flexibiliza poziţia lui Putin.

Miercuri, Zelenski a discutat cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner despre perspectivele reluării negocierilor de pace cu Rusia şi a declarat că oficialii ucraineni şi americani s-ar putea întâlni în Statele Unite în zilele următoare.

Vineri dimineaţă, activista MAGA Laura Loomer, o susţinătoare a lui Donald Trump, l-a intervievat la Kiev pe Zelenski şi a declarat că acesta i-a spus că se va afla probabil în Statele Unite săptămâna viitoare pentru o vizită care ar include o întâlnire cu Trump. Într-o postare pe X, Loomer a adăugat că Zelenski vrea să participe la înmormântarea senatorului american Lindsey Graham, care a decedat la începutul acestei luni şi care era un prieten al Ucrainei. O slujbă de pomenire pentru congresmenul republican va avea loc marţi la Washington, unde Trump va ţine un discurs înaintea înmormântării, care va avea loc miercuri în Carolina de Sud, statul natal al lui Graham.

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Graham a fost un susţinător important al Ucrainei, deplasându-se acolo de 10 ori de la invazia rusă. El a militat pentru sancţiuni împotriva Rusiei, precum şi pentru sprijinul SUA acordat Kievului. Decesul său neaşteptat a intervenit după ce tocmai se întorsese dintr-o deplasare la Kiev, unde avusese discuţii cu Zelenski.

Editor : A.C.