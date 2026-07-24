Live TV

Trump şi Zelenski se vor întâlni la Washington săptămâna viitoare, confirmă o sursă din Casa Albă

Data publicării:
zelenski trump davos
Volodimir Zelenski și Donald Trump, întrevedere la Forumul Economic de la Davos, 22 ianuarie 2026. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, urmează să se întâlnească marţi la Washington, a declarat vineri un oficial al Casei Albe, citat de Reuters

O sursă ucraineană a afirmat că Zelenski intenţionează să se deplaseze în Statele Unite, dar echipa sa aştepta confirmarea oficială a programului lui Trump din partea Casei Albe. 

Sursa a mai spus că oficialii ucraineni şi americani au discutat despre o propunere de armistiţiu aerian, care să le fie prezentată oficialilor ruşi ca parte a unei noi runde de propuneri de pace menite să pună capăt războiului care a început în februarie 2022 odată cu invazia Rusiei în Ucraina. 

Sursa a menţionat că Ucraina l-a abordat în trecut pe preşedintele rus Vladimir Putin cu oferte de încetare a focului, care au fost însă respinse. Cu toate acestea, unii oficiali consideră că presiunea asupra economiei ruse exercitată de atacurile continue cu drone şi rachete ucrainene ar putea flexibiliza poziţia lui Putin. 

Miercuri, Zelenski a discutat cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner despre perspectivele reluării negocierilor de pace cu Rusia şi a declarat că oficialii ucraineni şi americani s-ar putea întâlni în Statele Unite în zilele următoare. 

Vineri dimineaţă, activista MAGA Laura Loomer, o susţinătoare a lui Donald Trump, l-a intervievat la Kiev pe Zelenski şi a declarat că acesta i-a spus că se va afla probabil în Statele Unite săptămâna viitoare pentru o vizită care ar include o întâlnire cu Trump. Într-o postare pe X, Loomer a adăugat că Zelenski vrea să participe la înmormântarea senatorului american Lindsey Graham, care a decedat la începutul acestei luni şi care era un prieten al Ucrainei. O slujbă de pomenire pentru congresmenul republican va avea loc marţi la Washington, unde Trump va ţine un discurs înaintea înmormântării, care va avea loc miercuri în Carolina de Sud, statul natal al lui Graham. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Graham a fost un susţinător important al Ucrainei, deplasându-se acolo de 10 ori de la invazia rusă. El a militat pentru sancţiuni împotriva Rusiei, precum şi pentru sprijinul SUA acordat Kievului. Decesul său neaşteptat a intervenit după ce tocmai se întorsese dintr-o deplasare la Kiev, unde avusese discuţii cu Zelenski. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nava GPL marea neagra
1
Băsescu cere măsuri urgente după atacul asupra navei cu 4.000 de tone de GPL...
putin
2
Putin recunoaște, într-un rar moment de sinceritate, că economia Rusiei e pe butuci...
aeronava f-16
3
Dronă doborâtă în premieră deasupra României: primele fragmente au fost recuperate. Ce au...
Nou născut în incubator, imagine ilustrativă.
4
„Lista rușinii și a disperării” de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: 150 de copii au...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_06_INQUAM_Photos_George_Calin
5
Bolojan a fost întrebat de întâlnirea Ciolacu-Arsene din Italia. Răspunsul premierului...
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Digi Sport
Comunicat oficial dat de FIFA, după ce 23 de milioane de oameni au cerut excluderea definitivă a Argentinei de la Cupa Mondială
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump in biroul oval
Trump amenință că va impune noi tarife, după „practica de «jaf» asupra companiilor americane”
zelensky si loomer la un interviu in kiev
Laura Loomer, influencer MAGA şi o apropiată a lui Trump, îşi schimbă radical poziţia faţă de Ucraina după o vizită la Kiev
donald trump in biroul oval
Trump avertizează China şi Rusia să nu se amestece în războiul Statelor Unite cu Iranul
Netanyahu Trump
Donald Trump se va întâlni cu Benjamin Netanyahu la Casa Albă: „Va pleca luni la Washington pentru o vizită oficială”
zelenski trump
Inițiativă diplomatică după luni de impas: Ucraina și SUA lucrează cot la cot la noi propuneri de pace care să aducă Rusia la negocieri
Recomandările redacţiei
dorin toma
Ce ar fi putut urmări Rusia prin trimiterea „intenționată” a dronei...
FED INVITAT CIRSTOVEANU 240726_26121
Criza de la „Marie Curie”. Medicul Cîrstoveanu: „Vor mai muri copii”...
avion f-16
Mesajul NATO despre drona doborâtă în România. Alianța transmite că o...
Viorel scripcariu a o sedinta
Reacția rectorului UMF Iaşi, după discursul critic al unei absolvente...
Ultimele știri
Într-o rară călătorie în afara Moscovei, Vladimir Putin vizitează o uzină de aviație din Siberia
Franța denunță o „primă încălcare” a acordului Mercosur de către Brazilia. Ce produs a interzis statul sud-american
„Americanii caută o cale de ieșire”. SUA și Regatul Unit plănuiesc o conferință internațională privind Strâmtoarea Ormuz (Axios)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Andreea Ibacka, după divorțul de Cabral: „Un an care a venit cu foarte multe greutăți. Da, mi-am permis să...
Cancan
Bona Irinei Columbeanu spune pentru prima dată ce a trăit în vila de la Izvorani: 'Pentru mine, la doar 18...
Fanatik.ro
Vadana a greșit! Cristi Balaj, verdict dur după haosul creat de arbitru în UTA – Oțelul 2-2, odată cu...
editiadedimineata.ro
Ce înseamnă atacul cibernetic al modelului OpenAI pentru securitatea din domeniul AI
Fanatik.ro
FCSB a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu după gafele cu Auda! Decizie de ultimă oră
Adevărul
Șeful Ryanair neagă faptul că un bărbat ar fi fost aspirat pe geamul spart al unui avion: „Aceste afirmații...
Playtech
Satul din Europa care îți oferă peste 20.000 de dolari dacă te muți acolo. Primești și aproape 3.000 de...
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Peskov l-a făcut „nazist” pe noul șef al armatei ucrainene: „Operațiunea militară are ca scop încetarea...
Digi Sport
Din închisoare, Daniel Balaciu a rupt tăcerea după ce a desfigurat-o pe Daniela Roba cu lovituri de ciocan
Pro FM
Mama lui Amy Winehouse, la 15 ani de la moartea artistei: „A fost victima propriului succes, alcoolul îi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut la Comic-Con. Transformarea spectaculoasă a actorului i-a lăsat fără cuvinte pe...
Adevarul
Un bărbat din Japonia a stat supărat pe soția sa timp de 20 de ani. Ce explicație a avut
Newsweek
Pensie minimă de 1.281 lei după 25 ani munciți. Aceiași bani lua dacă lucra 15 ani. De ce aceste inechități?
Digi FM
Dan Negru dezvăluie cine ar fi fost, de fapt, cel mai bogat sportiv din istorie: „Banii lui Ronaldo, Messi…...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Cea mai mare greșeală din viața mea a fost căsnicia”. Confesiunea tulburătoare a unei femei de 107 ani...
Digi Animal World
Imagini rare din România. O pisică sălbatică și cei patru pui ai săi, surprinși într-un parc național
Film Now
Mama actorului Ben Affleck a murit la 83 de ani. Cea mai mare dorință a ei după ce a aflat că mai are doar...
UTV
Andreea Ibacka a vorbit despre anul dificil prin care a trecut după divorțul de Cabral. „Mi-am permis să...