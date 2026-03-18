Cum a ajuns Trump să dea peste cap planul Ucrainei de falimentare a armatei ruse. „Este ca și cum i-ai da mai multe gloanțe ucigașului”

Vladimir Putin dă mâna cu un soldat rus
Scopul Ucrainei este să îi producă Rusiei atât de multe pagube încât războiul să devină nesustenabil pentru Putin din punct de vedere economic. Foto: Profimedia Images
„Punctul critic” pentru Rusia va fi atunci când nu va mai avea destui bani să recruteze noi soldați Donald Trump: „Nu avem nevoie de ajutor cu apărarea antidrone” O rată de 50.000 de soldați ruși uciși în fiecare lună ar provoca un „colaps sistemic” în Rusia

Campania Kievului de a forța Kremlinul să cheltuie sume uriașe de bani în urma pierderilor umane suferite de armata rusă pe frontul din Ucraina a fost subminată de războiul din Iran și de decizia Washingtonului de a ridica temporar sancțiunile impuse contra petrolului exportat de Rusia, în timp ce explozia prețului petrolului a umplut din nou fondul de război al lui Putin.

În calculul sumbru al războiului de uzură de pe flancul estic al Europei, ministerul ucrainean al apărării și-a propus eliminarea a 50.000 de soldați ruși în fiecare lună.

Kievul estimează că Moscova poate recruta lunar între 35.000 și 37.000 de soldați, punând în joc bonusuri imense la semnarea contractului, salarii mari și compensații de 165.000 de dolari pentru familiile soldaților ruși uciși în acțiune.

Dacă autoritățile ruse ar plăti despăgubiri pentru fiecare soldat rus ucis pe front, costurile s-ar ridica la 5,7 miliarde de dolari, potrivit The Independent. Adăugând costurile asociate cu noii recruți, suma totală ar ajunge la 6,6 miliarde de dolari, pe care Rusia trebuie să îi plătească în fiecare lună.

Ucraina știe că nu poate concura cu Rusia în privința numărului de soldați pe care îi poate recruta, însă scopul Kievului este ca războiul să devină nesustenabil pentru Putin din punct de vedere economic.

Explozia prețului petrolului, precum și decizia lui Donald Trump de a ridica o parte din sancțiunile impuse contra uriașei industrii petroliere a Rusiei, au reprezentat o gură de aer vitală pentru Moscova, într-o perioadă în care Ucraina i-a provocat pierderi financiare și umane foarte mari.

„Punctul critic” pentru Rusia va fi atunci când nu va mai avea destui bani să recruteze noi soldați

„Punctul critic pentru Rusia nu este atunci când va rămâne fără oameni, ci când va rămâne fără bani cu care să cumpere oameni”, se arată într-o analiză citată de Independent.

Explozia prețului petrolului, precum și decizia lui Donald Trump de a ridica o parte din sancțiunile impuse contra uriașei industrii petroliere a Rusiei, au reprezentat o gură de aer vitală pentru Moscova, într-o perioadă în care Ucraina i-a provocat pierderi financiare și umane foarte mari.

Rusia a obținut între 6 și 10 miliarde de dolari în plus din veniturile de pe urma vânzării petrolului, de când SUA și Israelul au atacat Iranul. Noile câștiguri depășesc suma alocată lunar de Rusia pentru a acoperi costurile asociate cu pierderile umane suferite de armata rusă.

Ridicarea anumitor sancțiuni impuse pentru a limita exporturile de petrol ale Rusiei a dus la o creștere de 13% a exportului de țiței rusesc, în special către China, India și Turcia, potrivit Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat.

Încă de la începutul campaniei de bombardamente împotriva Iranului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că apărarea antiaeriană a Ucrainei va suferi din cauza unei aprovizionări mai slabe.

Donald Trump: „Nu avem nevoie de ajutor cu apărarea antidrone”

Cea mai mare parte a tehnologiei de interceptare a rachetelor balistice vine din SUA și este cumpărată de Ucraina de la aliații săi din Europa.

„Atenția se va muta pe Orientul Mijlociu, înspre războiul din Iran, acum, și înspre SUA și Israel”, a spus Zelenski în podcastul „World of Trouble”.

Oferta lui Zelenski privind folosirea experților ucraineni de drone la contracararea dronelor iraniene în Golful Persic a fost refuzată de Trump, care a spus: „Nu avem nevoie de ajutor cu apărarea antidrone. Știm mai multe despre drone decât oricine altcineva. Avem cele mai bune drone din lume.”

Ucraina continuă să împingă înapoi forțele rusești în unele zone ale liniei frontului, în special în regiunea Zaporojie.

Ridicarea temporară a sancțiunilor a fost condamnată de liderii europeni și de politicienii ucraineni. „Este că și când i-ai da ucigașului mai multe gloanțe. Pentru Rusia, petrolul și gazul sunt arme”, a spus președintele comisiei pentru afaceri externe din parlamentul ucrainean, Oleksandr Morezko.

„Dacă vedem atacuri rusești mai intense și mai multe victime, în urma ridicării sancțiunilor asupra petrolului, s-ar putea interpreta ca o aliniere a lui Trump cu Putin”, a mai spus Morezko.

O rată de 50.000 de soldați ruși uciși în fiecare lună ar provoca un „colaps sistemic” în Rusia

Ucraina continuă să împingă înapoi forțele rusești în unele zone ale liniei frontului ce se întinde pe o distanță de 1.200 de kilometri. Soldații spun, însă, că motivația și calitatea soldaților ruși a început să se îmbunătățească.

„Este din cauză că sunt motivați de o grămadă de bani”, a spus un comandant ucrainean de pe linia frontului din Zaporojie.

Înainte de explozia prețului petrolului, analiștii au calculat faptul că Rusia va rămâne fără fonduri la nivel regional pentru recrutarea soldaților în armată înainte să rămână fără oameni pe care să îi poată recruta.

Kievul estimase că o rată de 50.000 de soldați ruși uciși în fiecare lună ar provoca un „colaps sistemic” până în toamna acestui an. Odată cu izbucnirea războiului din Iran, acest moment critic ar putea avea loc mai târziu decât era preconizat până acum.

