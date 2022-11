Rusiei i se vorbeşte despre pace, dar răspunde cu rachete. I se vorbeşte despre crizele globale pe care Rusia le-a provocat, iar ca răspuns lansează drone iraniene, a declarat Volodimir Zelenski. Rușii au lansat ieri cel mai puternic atac rusesc din ultima lună, iar în timpul atacului, la Kiev se afla directorul CIA, Bill Burns, care s-a întâlnit cu preşedintele ucrainean și cu omologii săi din serviciile de informaţii. Pe de altă parte, deputaţii cehi au adoptat o rezoluţie care califică drept 'terorist' actualul regim din Rusia.

Zelenski: Rusiei i se vorbeşte despre pace, dar răspunde cu rachete

ACTUALIZARE 9.25 "Inamicul a lansat un alt atac masiv cu rachete asupra ţării noastre. În total, 90 de rachete. Sistemul energetic, întreprinderile şi clădirile rezidenţiale au fost avariate (...) Rusiei i se vorbeşte despre pace, dar, ca răspuns, lansează rachete. I se vorbeşte despre crizele globale pe care Rusia le-a provocat, iar ca răspuns lansează drone iraniene. I se oferă zece puncte pentru a pune capăt războiului, iar aceasta lansează zece rachete pentru fiecare punct despre pace", a declarat Volodir Zelenski.

"Aproximativ zece milioane de ucraineni sunt lipsiţi de electricitate. Cei mai mulţi dintre ei - din acest moment - în regiunea Harkov, regiunea Jîtomir, regiunea Kiev şi regiunea Lviv. Lviv şi alte câteva oraşe au suspendat furnizarea de căldură... În toată ţara există probleme cu comunicaţiile şi internetul. Ca urmare a loviturilor, automatizarea a dezactivat astăzi mai multe unităţi nucleare la două centrale - acestea sunt consecinţe calculate, iar inamicul ştia exact ce face", a mai transmis preşedintele.

Potrivit acestuia, "acum este timpul ca lumea să răspundă".

"În plus, ceea ce am avertizat cu mult timp în urmă s-a întâmplat astăzi. Noi am spus acest lucru. Teroarea nu se limitează la graniţele noastre naţionale. Ea s-a răspândit deja pe teritoriul Republicii Moldova. Iar astăzi, rachetele ruseşti au lovit Polonia, teritoriul ţării noastre prietene. Au murit oameni. Vă rugăm să acceptaţi condoleanţe din partea tuturor fraţilor ucraineni! De câte ori a spus Ucraina că statul terorist nu se va limita la ţara noastră? Polonia, statele baltice... Este doar o chestiune de timp până când teroarea rusă va merge mai departe. Trebuie să-l punem pe terorist la locul lui! Cu cât Rusia se va simţi mai mult timp în impunitate, cu atât mai multe ameninţări vor exista pentru toţi cei care pot fi atinşi de rachetele ruseşti", a mai afirmat Zelenski.

Erdogan, "convins" că acordul privind cerealele ucrainene va fi prelungit

ACTUALIZARE 8.50 Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan s-a declarat miercuri "convins" că acordul cu privire la exportul de cereale ucrainene va fi prelungit fără întrerupere, posibil pentru un an, scrie Reuters.

"Sunt convins că acordul cu privire la cereale va continua", a declarat el într-o conferinţă de presă în marja summitului G20 din Bali, Indonezia. "Ne vom continua eforturile pentru prelungirea acestui acord pentru un an", a adăugat preşedintele turc.

Erdogan este unul dintre artizanii acordului semnat în iulie, la Istanbul, între Rusia şi Ucraina, sub egida ONU, ce a permis exportul a aproape 11 milioane de tone de cereale, dar care expiră vineri.

"Vom continua să lucrăm pentru prelungirea, fără întrerupere, a acestui acord şi pentru garantarea transportului de cereale spre ţări care au cea mai mare nevoie de ele, în special Africa", a spus Erdogan.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a pledat marţi în faţa G20 pentru o extindere "infinită" a acordului. Erdogan, care a propus constant să medieze între Rusia şi Ucraina, s-a referit de asemenea la problema îngrăşămintelor ruseşti al căror export a făcut în iulie obiectul unui acord separat, rămas fără efect, potrivit Moscovei.

Deputaţii cehi au adoptat o rezoluţie care califică drept "terorist" actualul regim din Rusia

ACTUALIZARE 8.40 Camera inferioară a parlamentului ceh a aprobat marţi o rezoluţie care desemnează ''actualul regim din Rusia drept terorist'', condamnă atacurile asupra infrastructurii Ucrainei şi refuză să recunoască anexarea de către Rusia a unor regiuni din sudul şi estul Ucrainei, transmite Reuters. Agenţia de presă CTK a relatat că 129 dintre cei 156 de deputaţi cehi prezenţi au sprijinit rezoluţia.



Preşedintele Radei (parlamentul ucrainean), Ruslan Stefanciuk, a mulţumit legislativului ceh după vot. Republica Cehă este un susţinător puternic al Ucrainei în lupta acesteia contra invaziei ruse, începute în 24 februarie.

Directorul CIA era la Kiev în timpul atacurilor cu rachete ruseşti asupra Ucrainei

ACTUALIZARE 8.30 Directorul CIA, Bill Burns, s-a aflat, marţi, la Kiev pentru a se întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu omologii săi din serviciile de informaţii, potrivit unui oficial american citat de CNN.

Burns, a declarat oficialul, s-a aflat în siguranţă în ambasada SUA în timpul atacurilor cu rachete ruseşti în întreaga ţară, inclusiv a exploziilor care au zguduit capitala.

Călătoria lui Burns la Kiev a avut loc după o întâlnire de luni, la Ankara, în Turcia, cu omologul său din serviciile de informaţii ruse, Serghei Narîşkin - şi este a doua oară cunoscută în mai puţin de o lună când directorul CIA vizitează Kievul.

În timp ce se afla acolo, a declarat oficialul, Burns "a discutat despre avertismentul SUA pe care l-a transmis şefului SVR al Rusiei de a nu folosi arme nucleare şi a întărit angajamentul SUA de a oferi sprijin Ucrainei în lupta sa împotriva agresiunii ruseşti".

Această avalanşă de comunicări pe canale secundare are loc la mai puţin de o săptămână după ce Rusia a anunţat retragerea din oraşul ucrainean cheie Herson şi în timp ce la Washington a început o dezbatere discretă cu privire la încurajarea sau nu a Kievului de a căuta o rezolvare diplomatică a conflictului. De asemenea, vine în condiţiile în care SUA au devenit din ce în ce mai îngrijorate că Rusia ar putea recurge la arma nucleară în războiul său în luptă.

Burns şi alţi oficiali americani au declarat public că nu văd nicio dovadă că Moscova se pregăteşte în mod activ să facă un astfel de pas, dar oficiali familiarizaţi cu informaţiile avertizează că riscul este poate cel mai mare de când a început invazia Rusiei în februarie.

Marţi, Rusia a lasat în Ucraina peste 100 de rachete, în cel mai amplu atac de la invazia declanşată în 24 februarie.

