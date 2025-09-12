Președintele american Donald Trump a declarat, vineri dimineața la Fox News, că autoritățile l-au găsit și arestat pe ucigașul lui Charlie Kirk. Liderul de la Casa Albă a afirmat: „cu un grad ridicat de certitudine, îl avem în custodie”, relatează BBC.

Președintele SUA a declarat că „cineva foarte apropiat de el l-a dat pe mâna autorităților” și a adăugat că se așteaptă ca oficialii să ofere o actualizare mai târziu, în cursul zilei.

Comentariile lui Trump au venit după ce FBI și autoritățile din Utah au publicat o nouă înregistrare video care îl arată pe suspect fugind de la locul faptei. Poliția a mai publicat și imagini cu o „persoană de interes” îmbrăcată cu un tricou negru cu steagul SUA pe el.

Președintele american a spus că „speră ca ucigașul lui Kirk să primească pedeapsa cu moartea”. Vorbind la Fox & Friends, citat de BBC, Trump a declarat: „Kirk a fost cea mai bună persoană și nu merita asta”.

El a adăugat că autoritățile locale „au făcut o treabă excelentă, toată lumea a lucrat împreună”. „Totul s-a rezolvat”, a spus Trump.

De asemenea, Trump a spus că nu a vrut să vadă înregistrarea cu momentul împușcăturii, adăugând că nu dorește să își amintească de Kirk în acel fel. Președintele a afirmat că a auzit că imaginile sunt „îngrozitoare”.

Charlie Kirk a fost împuşcat în timp ce vorbea unei mulţimi adunate într-o curte a Universităţii Utah Valley din Orem.

Deocamdată, FBI sau Departamentul de Siguranţă Publică din Utah nu au anunţat că au un suspect în custodie.

Oficialii au declarat că au fost primite peste 7.000 de ponturi şi informaţii.

Autorităţile nu au dat încă publicităţii numele suspectului şi nici motivul pentru această crimă, cel mai recent act de violenţă care a zguduit Statele Unite.

