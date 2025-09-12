Oficialii americani au publicat o nouă înregistrare video cu persoana suspectată de uciderea conservatorului Charlie Kirk, în care atacatorul coboară de pe acoperișul unei clădiri din campusul Universității Utah Valley, de unde autoritățile cred că a tras focul de armă fatal, și pleacă de la locul faptei, potrivit ABC News.

Videoclipul a fost difuzat în timpul unei conferințe de presă de joi seară cu oficiali statali și federali. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a făcut un apel către public pentru sfaturi care să ajute la identificarea și localizarea „acestei persoane malefice”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Nu ne putem face treaba fără ajutorul publicului în acest moment”, a spus Cox.

El a afirmat că oficialii statului deja iau măsuri pentru a aplica pedeapsa cu moartea dacă cazul ajunge în instanță.

FBI a declarat că oferă o recompensă de până la 100.000 de dolari pentru informații care duc la identificarea și arestarea persoanei responsabile de uciderea lui Kirk.

Directorul FBI, Kash Patel, a apărut alături de guvernator la conferința de presă de joi seară, dar nu s-a adresat reporterilor și nici nu a răspuns la întrebări.

Cu puțin timp înainte de conferința de presă, autoritățile din Utah publicaseră noi fotografii cu persoana de interes în incident, în care individul poate fi văzut pe trepte, cărând un rucsac negru și purtând o cămașă cu ceea ce pare a fi un imprimeu cu steagul american.

Imagini cu atacatorul lui Charlie Kirk. Foto: Captură video

Șeful Departamentului de Siguranță Publică din Utah a declarat că suspectul purta „haine distincte” care ar putea ajuta la identificarea sa, inclusiv pantofi sport Converse.

El a spus că persoana văzută în videoclip sărind de pe acoperiș a lăsat urme de pantofi și o amprentă a palmei.

Până în prezent, autoritățile au primit peste 7.000 de indicii și piste și au finalizat aproximativ 200 de interviuri, a declarat guvernatorul.

Joi, mai devreme, biroul FBI din Salt Lake City a publicat două imagini inițiale cu individul, care poartă o șapcă de baseball și ochelari de soare și a fost surprins pe casa scărilor într-una dintre ele.

Capturile de ecran au fost extrase din imaginile camerelor de securitate ale campusului chiar înainte de împușcături, potrivit Departamentului de Siguranță Publică din Utah.

Armă de foc „de mare putere” recuperată

FBI a mai declarat joi că a recuperat ceea ce se crede a fi arma folosită în atacul armat mortal. O „pușcă cu acțiune manuală de mare putere” a fost recuperată dintr-o zonă împădurită din apropierea locului unde a avut loc atacul armat, potrivit agentului special FBI Robert Bohls din Salt Lake City.

Pușca este un model mai vechi de Mauser calibrul .30-06, importată, și a fost găsită înfășurată într-un prosop, au declarat mai multe surse din cadrul forțelor de ordine pentru ABC News. Locația armei de foc pare să corespundă cu ruta de deplasare a suspectului, au subliniat sursele.

Cartușul folosit era încă în camera de cartuș, iar trei cartușe neutilizate conțineau inscripții care exprimau ceea ce unii ofițeri de aplicare a legii au descris drept inscripții „transgender și antifasciste”, conform informațiilor preliminare partajate cu agențiile. Nu este clar ce înseamnă acest lucru, iar autoritățile încă lucrează pentru a determina semnificația sau dacă marcajele au fost destinate să inducă în eroare anchetatorii.

Urmărirea mișcărilor trăgătorului

Oficialii au declarat că au reușit să urmărească mișcările atacatorului și au înregistrări video „bune” ale individului, a declarat joi Beau Mason, comisarul Departamentului de Siguranță Publică din Utah. Înregistrările video nu vor fi făcute publice în acest moment, a adăugat Mason.

Miercuri, la ora locală 11:52, suspectul a ajuns în campusul Orem și apoi a urcat pe scări până la acoperișul unei clădiri din apropierea locului unde avea loc evenimentul în aer liber, înainte ca suspectul să tragă asupra lui Kirk, a declarat Mason.

Kirk a fost lovit de un singur foc de armă în jurul orei 12:20 și dus la spital, unde a fost declarat decedat, au afirmat autoritățile.

După împușcături, suspectul a mers în cealaltă parte a clădirii, a coborât și a fugit din campus într-un cartier, a spus Mason. Oficialii lucrează în cartierele din apropiere, contactând persoane cu camere video la ușă și vorbind cu martorii pentru a identifica orice piste..

Pe lângă recuperarea armei, anchetatorii au colectat și o amprentă de încălțăminte, o amprentă a palmei și amprente ale antebrațului pentru analiză.

Editor : Ș.R.