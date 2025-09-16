Donald Trump anunță distrugerea unei a treia ambarcațiuni venezuelene: „Nu mai trimiteți droguri în Statele Unite”

Președintele american Donald Trump a declarat marți că forțele SUA au eliminat o a treia navă venezueleană, folosită pentru transportul de droguri, relatează AFP, citată de News.ro. Anunțul vine după două atacuri deja confirmate și ridică tensiunile cu regimul lui Nicolas Maduro, care acuză Statele Unite de „agresiune militară”.

„De fapt, am eliminat trei nave, nu două, dar voi aţi văzut două”, a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu jurnaliştii, referindu-se la cele două atacuri americane deja cunoscute împotriva unor ambarcaţiuni utilizate, potrivit Washingtonului, pentru transportul de droguri către Statele Unite.

„Nu mai trimiteți droguri în Statele Unite”, a mai declarat el, răspunzând unui jurnalist care l-a întrebat ce mesaj doreşte să-i transmită şefului statului venezuelean, Nicolas Maduro.

Guvernul american nu a dat deocamdată mai multe detalii despre locul sau data exactă a acestui al treilea atac.

Un prim atac american împotriva unei ambarcaţiuni prezentate ca aparţinând traficanţilor a făcut, potrivit lui Donald Trump, unsprezece morţi, pe 2 septembrie, în Caraibe, unde Statele Unite au desfăşurat forţe militare în numele luptei împotriva cartelurilor de droguri.

Donald Trump a anunţat apoi luni dimineaţă pe platforma sa Truth Social un alt atac „în zona de responsabilitate” a comandamentului militar al Statelor Unite pentru America de Sud şi Caraibe. Acesta a ucis trei „narcoterorişti” venezueleni, a afirmat el într-un mesaj însoţit de un videoclip care arată o navă transformându-se într-o minge de foc.

Statele Unite îl acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro că se află la conducerea unei reţele de trafic de droguri, Cartelul Soarelui, a cărei existenţă este subiect de dezbatere.

„Există o agresiune militară în curs, iar Venezuela are dreptul, în conformitate cu legile internaţionale, să răspundă”, a declarat Nicolas Maduro luni. Ţara îşi va exercita „dreptul legitim de a se apăra”, a avertizat el.

Maduro a calificat acuzaţiile americane drept „minciuni”. Cocaina exportată către Statele Unite, cel mai mare consumator mondial, tranzitează în principal Pacificul şi porturile din Ecuador, susţine Maduro.

