După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania ca model moral pentru UE

Premierul spaniol Pedro Sanchez. Sursa foto: Profimedia images

Premierul spaniol Pedro Sanchez a îndemnat vineri Europa să „viseze la lucruri mărețe” și nu doar să-și apere interesele, ci să devină liderul moral într-o lume din ce în ce mai agitată, notează Politico.

„Provocarea cu care se confruntă Europa nu constă doar în reînarmarea sa pentru a face față problemelor de securitate și apărare, ci și în reînarmarea sa morală, astfel încât să poată contribui la o dezvoltare stabilă și pașnică în întreaga lume”, a declarat Sanchez în cadrul Forumului European Pulse organizat de Politico la Barcelona.

Prim-ministrul spaniol a afirmat că, într-un moment în care Statele Unite au renunțat la cooperarea internațională, Europa are obligația de a interveni pentru a umple acest gol. În acest context, Spania se prezintă drept liderul pe care restul UE ar trebui să-l urmeze.

„Există elemente ale modelului spaniol care funcționează: este posibil să se înregistreze creștere economică și să se creeze locuri de muncă stabile, să se distribuie bogăția și, totodată, să se protejeze mediul, fără a sacrifica unul dintre aceste aspecte în favoarea celuilalt”, a declarat el.

Sanchez a susținut că, de la aderarea la Uniunea Europeană în urmă cu patru decenii, Spania nu numai că a devenit o democrație consolidată cu o economie în plină expansiune, ci și un pionier în domenii precum energia și schimbările climatice. El a dat ca exemplu extinderea masivă a surselor regenerabile de energie la nivelul Spaniei: generând aproape 60 % din energia electrică a țării, Spania a reușit până acum să evite creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie electrică generată de războiul din Orientul Mijlociu.

În timp ce a făcut apel la blocul comunitar să-și consolideze apărarea prin proiecte comune, precum crearea unei armate europene, liderul spaniol a afirmat că UE trebuie să adopte poziții morale ferme la nivel global. În acest sens, Sanchez a declarat că este imperativ ca Bruxelles-ul să suspende acordul de cooperare cu Israelul, ca semn de protest față de încălcarea „flagrantă” a dreptului internațional de către această țară.

Sanchez este unul dintre cei mai vehemenți critici din Europa la adresa operațiunilor militare ale prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu din Gaza și Liban. De asemenea, el a avut conflicte cu președintele american Donald Trump și s-a opus cu vehemență războiului purtat de SUA și Israel împotriva Iranului.

„Cetățenii Europei nu vor ca liderii lor să întoarcă privirea și să fie preocupați doar de propriile interese”, a spus el. „Ei vor ca aceștia să se implice în găsirea de soluții la provocările globale cu care se confruntă umanitatea.”

Sanchez a afirmat că UE trebuie să fie mai mândră de realizările sale și a respins argumentele partidelor de extremă dreapta și eurosceptice, care susțin că blocul „și-a pierdut vigoarea sau rămâne în urmă”.

Prim-ministrul Spaniei a susținut că Europa se bucură de cea mai bună calitate a vieții din lume, de cea mai mare speranță de viață, de cel mai mare număr de guverne democratice, de cele mai stricte standarde de mediu și de cele mai sigure străzi.

„Nu trebuie decât să călătorești în afara Europei pentru a înțelege cu adevărat despre ce vorbesc”, a spus el. „E o plăcere să fii european.”

Sanchez a afirmat că Europa are motive să fie mândră de realizările sale, dar a recunoscut că „mai are încă mult de lucru”. El a solicitat ca UE să aloce o parte mai mare din bugetul pe șapte ani al blocului pentru cheltuieli sociale și ca Europa să rămână deschisă „comerțului, talentelor și ideilor”.

Personalități precum Alberto Núñez Feijóo, liderul Partidului Popular (de centru-dreapta), se opun cu tărie planului guvernului de a legaliza statutul a peste 500.000 de migranți fără documente.

„Spania exportă o problemă legată de migrație către întreaga Uniune Europeană”, a declarat Feijóo în cadrul discursului său adresat publicului din Barcelona, făcând apel ca „Spania, și prin urmare Europa, să recâștige controlul asupra frontierelor noastre”.

Însă, în cadrul propriului discurs, Sanchez a ripostat, afirmând că „migrația legală, sigură și ordonată” este esențială dacă UE dorește să „profite de oportunități și să gestioneze mai bine provocările cu care se confruntă”.

Acesta a îndemnat din nou blocul să acționeze cu curaj.

„Avem resursele, instituțiile, talentul, principiile și valorile”, a spus el. „Singurul lucru care ne lipsește este curajul de a ne imagina cât de departe am putea ajunge sau cât de departe putem ajunge împreună.”

„Fiecare bombă care cade în Orientul Mijlociu ajunge în portofel": Cum încearcă Spania să limiteze efectele războiului din Iran

Ofensiva lui Trump împotriva Iranului divizează Europa și zdruncină alianța atlantică. Tensiuni majore în Occident

