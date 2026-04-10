În cea de-a 42-a zi a conflictului din Orientul Mijlociu, negocierile americano-iraniene urmează să înceapă în acest weekend la Islamabad, după ce prim-ministrul pakistanez a invitat oficial ambele părți să participe la discuții. Casa Albă a confirmat că discuțiile oficiale vor începe sâmbătă dimineață. Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat pe 8 aprilie că negocierile ar putea dura până la 15 zile. Casa Albă a confirmat că JD Vance va conduce delegația SUA, alături de trimisul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de ginerele său, Jared Kushner. Se așteaptă ca președintele Parlamentului iranian, Mohammad Ghalibaf, și ministrul de Externe, Abbas Araghchi, să conducă delegația iraniană. Nu este clar dacă vreun reprezentant al IRGC va participa la discuții. Libanul insistă pentru un armistițiu susținut de SUA în vederea inițierii negocierilor cu Israelul; localnicii afirmă că atacurile israeliene din Liban sunt cele mai grave din 1982.

Prețurile petrolului rămân ridicate în ajunul discuțiilor dintre ONU și Iran din Pakistan

ACTUALIZARE 07:50 Prețul petrolului rămâne ridicat în ajunul negocierilor dintre SUA și Iran din Pakistan, care vor avea loc în acest weekend, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la menținerea acordului de încetare a focului de două săptămâni dintre cele două țări, scrie Sky News.

Petrolul Brent, etalonul mondial, se tranzacționa la 96,75 dolari pe baril în această dimineață, în condițiile în care Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă.

Prețul a scăzut la începutul acestei săptămâni, după ce Washingtonul și Teheranul au convenit să suspende ostilitățile, dar a revenit treptat spre pragul de 100 de dolari pe baril – care a fost depășit în repetate rânduri pe durata conflictului.

Liderul suprem al Iranului a insistat că țara va „trece gestionarea Strâmtorii Ormuz într-o nouă fază”.

Între timp, Donald Trump a criticat Iranul pentru ceea ce a numit „o treabă proastă” în ceea ce privește permiterea trecerii petrolului prin strâmtoare și a avertizat Teheranul cu privire la presupusele taxe percepute de acesta de la petroliere, spunând că „dacă o fac, ar fi bine să înceteze acum”.

Ministrul pakistanez al Apărării a șters o postare de pe X în care numea Israelul „cancerigen” și „un blestem pentru umanitate”

ACTUALIZARE 07:30 Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, a șters o postare de pe X în care numea Israelul „un blestem pentru umanitate”.

Postarea publicată joi a stârnit un val de reacții negative la Ierusalim, care a afirmat că aceasta pune sub semnul întrebării capacitatea Pakistanului de a media între SUA și Iran.

În postarea ștersă între timp, Asif a scris că „în timp ce la Islamabad au loc negocieri de pace, în Liban se comite un genocid. Cetățeni nevinovați sunt uciși de Israel, mai întâi în Gaza, apoi în Iran și acum în Liban, vărsarea de sânge continuă neabătut. Sper și mă rog ca oamenii care au creat acest stat canceros pe pământ palestinian pentru a scăpa de evreii europeni (sic) să ardă în iad”.

Trump afirmă că Iranul „se descurcă foarte prost” în ceea ce privește tranzitul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz

ACTUALIZARE 07:12 Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Iranul „se descurcă foarte prost” în ceea ce privește tranzitul petrolului prin Strâmtoarea Ormuz, scrie Reuters, preluată de Haaretz.

„Nu acesta este acordul pe care l-am încheiat!”, a afirmat Trump într-o postare pe Truth Social.

Anterior, Trump a afirmat că Iranul nu ar trebui să perceapă taxe de la petrolierele care traversează Strâmtoarea Ormuz. „Ar fi bine să nu o facă și, dacă o fac, ar fi bine să înceteze acum”, a scris Trump pe Truth Social.

Emisarul pakistanez spune că includerea Libanului în acordul de încetare a focului a fost clară pentru ambele părți

ACTUALIZARE 07:05 Asim Iftikhar Ahmad, reprezentantul Islamabadului la ONU, a declarat joi unui grup de reporteri că nu știe de ce a existat confuzie cu privire la includerea Libanului în acordul de încetare a focului convenit de SUA, Israel și Iran, când acest lucru a fost „clar” menționat în declarația premierului, potrivit AP.

„Cred că acest lucru va fi abordat și în cadrul acestor discuții, deoarece există multe puncte pe ordinea de zi. Cred că nu ar trebui să permitem nimic să stea în calea acestor discuții, care sunt foarte importante”, a spus Ahmad despre discuțiile planificate la Islamabad în acest weekend.

Ministrul pakistanez al Apărării califică Israelul drept „diabolic” și îl acuză că de comiterea unui „genocid” în Liban

ACTUALIZARE 06:58 În timp ce Pakistanul, mediator în conflict, urmează să găzduiască începând de vineri negocierile dintre iranieni și americani, obstacolele se înmulțesc. Ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, a calificat Israelul, într-un mesaj pe X, drept „diabolic” și „blestem asupra umanității”, acuzându-l că comite un „genocid” în Liban, scrie Le Monde.

Un mesaj pe care serviciile prim-ministrului israelian l-au calificat drept „rușinos”. „Acestea nu sunt declarații care pot fi tolerate din partea vreunui guvern, în special a unuia care se revendică drept mediator neutru pentru pace”, au răspuns aceștia pe X.

Oficialii libanezi spun că nu au fost invitați la discuții cu Israelul la Washington

ACTUALIZARE 06:55 Doi oficiali libanezi au declarat că guvernul lor nu a auzit despre o posibilă întâlnire la Washington, DC, săptămâna viitoare, după ce un oficial israelian și un oficial american au declarat că negocierile dintre Israel și Liban sunt așteptate să înceapă la Departamentul de Stat al SUA, potrivit CNN.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că a instruit guvernul să „deschidă negocieri directe cu Libanul cât mai curând posibil”, având în vedere „cererile repetate” din partea țării.

Cu toate acestea, unul dintre oficialii libanezi a declarat joi că „nu vor fi negocieri sub atac”. Oficialii au spus că Ministerul libanez de Externe și palatul prezidențial nu au fost notificate oficial cu privire la această invitație de a deschide discuțiile și nici nu au auzit nimic despre o posibilă întâlnire săptămâna viitoare.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi seara că Israelul va începe negocierile cu Libanul „cât mai curând posibil”, cu scopul de a dezarma Hezbollah și de a ajunge la un acord de pace complet între cele două țări.

Anunțul a venit la o zi după ce Israelul a lansat cel mai amplu și mai sângeros val de atacuri aeriene asupra vecinului său din nord de la începutul actualei runde de lupte cu gruparea teroristă susținută de Iran.

Ierusalimul și Beirutul păreau să fie în dezacord cu privire la condițiile în care vor avea loc discuțiile, Libanul cerând mai întâi un armistițiu, în timp ce Israelul a insistat ca acestea să se desfășoare sub atac.

O delegație iraniană a sosit în Pakistan înaintea discuțiilor cu emisarii speciali ai Statelor Unite

ACTUALIZARE 06:50 O delegație iraniană a aterizat la Islamabad, capitala Pakistanului, înaintea negocierilor cu Statele Unite, potrivit unui articol publicat în Wall Street Journal, citat de Haaretz.

Citând surse familiarizate cu detaliile, ziarul a relatat că delegația este condusă de ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, și de președintele Parlamentului, Mohammad Baqer Qalibaf.

Traficul maritim în Strâmtoarea Ormuz este extrem de redus, în ciuda armistițiului dintre SUA și Iran

ACTUALIZARE 06:45 Doar câteva nave au tranzitat cruciala Strâmtoare Ormuz de când Washingtonul și Teheranul au anunțat o pauză de două săptămâni în luptele armate, temperând speranțele privind o soluționare rapidă a uneia dintre cele mai grave crize energetice globale din istorie scrie Al Jazeera.

Cinci nave au traversat strâmtoarea miercuri, în scădere față de cele 11 din ziua precedentă, iar șapte au tranzitat-o joi, potrivit datelor firmei de informații de piață Kpler.

Conform Lloyd’s List Intelligence, peste 600 de nave, inclusiv 325 de petroliere, sunt încă blocate în Golful Persic din cauza blocajului continuu al strâmtorii.

Iranul neagă că ar fi lansat joi atacuri asupra țărilor din Golf – după ce Kuweitul a declarat că au fost vizate „instalații vitale”

ACTUALIZARE 06:40 În urma anunțului făcut de Kuweit potrivit căruia mai multe drone au vizat o serie de „instalații vitale” din țară, Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) a negat că ar fi lansat joi atacuri asupra statelor din Golf.

Într-o declarație difuzată de agenția de știri de stat iraniană IRNA, IRGC a afirmat: „Dacă aceste informații publicate de mass-media sunt adevărate, fără îndoială că este vorba de opera inamicului sionist sau a Americii.”

Armata israeliană lovește lansatoarele Hezbollah din Liban, ca răspuns la tirurile de rachete asupra nordului Israelului

ACTUALIZARE 06:35 Armata israeliană a anunțat joi că a efectuat lovituri aeriene împotriva a aproximativ 10 lansatoare folosite pentru a trage rachete către nordul Israelului, relatează Haaretz.

Declarația preciza că în prezent sunt în desfășurare operațiuni militare pentru localizarea și distrugerea altor puncte de lansare din zonă.

O conductă petrolieră crucială din Arabia Saudită a fost avariată în urma unor atacuri recente

ACTUALIZARE 06:30 O conductă petrolieră esențială din Arabia Saudită a fost avariată în urma unor atacuri recente, potrivit presei de stat, citate de Sky News.

Conducta est-vest a regatului, care transportă petrolul către Marea Roșie, a fost lovită într-un atac la începutul acestei săptămâni, în ciuda armistițiului de două săptămâni convenit între SUA și Iran, relatează Agenția de Presă Saudită, citând un oficial anonim.

Un aspect crucial este faptul că această conductă ocolește Strâmtoarea Ormuz, prin care Iranul a declarat că a oprit traficul maritim ca represalii pentru atacurile Israelului asupra Libanului, precum și că a publicat o hartă care include o „zonă de pericol” indicând posibile mine.

Rapoartele privind atacurile din Golf au continuat, în ciuda presupusei suspendări temporare a ostilităților.

Cu câteva ore înainte, armata kuweitiană a declarat că apărarea sa aeriană „face față atacurilor ostile” ale unor drone care, potrivit acesteia, au vizat „o serie de instalații vitale”.

Lipsa unui document unificat complică negocierile dintre SUA și Iran.

Iranul afirmă că are 10 puncte. SUA afirmă că are 15 puncte. Problema constă într-o dilemă generată de faptul că nu există un document unic la care să se poată face referire pentru a stabili ce anume vor discuta cele două părți.

În prima zi, a existat o postare a prim-ministrului Pakistanului în care se menționau mai multe probleme. Apoi l-am văzut pe președintele Trump spunând că cele 10 puncte ale Iranului constituie o bază acceptabilă pentru negocieri. Apoi, ministrul de Externe al Iranului a menționat cele 10 puncte, iar apoi alte 15 puncte ale SUA.

Este cu adevărat ciudat, având în vedere că a avut loc o mediere, comentează Al Jazeera.

Știm că iranienii propun un fel de pace cuprinzătoare în întreaga regiune pentru a rezolva toate problemele. Așadar, aceasta este oferta lor. Ei cer ridicarea completă a sancțiunilor și retragerea dosarului Iranului de la Consiliul de Securitate.

În schimb, Iranul va oferi garanții că nu va deține, dezvolta sau lucra la o armă nucleară.

Iată noutățile de joi privind armistițiul dintre SUA și Iran și războiul dintre Israel și Hezbollah:

■ Libanul a raportat cel puțin 303 morți în urma atacurilor israeliene de miercuri, cu sute de răniți și zeci de persoane încă dispărute sub dărâmături. Serviciile de urgență continuă operațiunile de salvare în Beirut, Tyr și sudul Libanului. Au fost ordonate evacuări în sudul Beirutului și în zonele de-a lungul râului Litani. Spitalele se confruntă cu o penurie critică de truse de traumatologie și medicamente esențiale, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății.

■ Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat discuții directe cu Libanul privind dezarmarea Hezbollahului și relațiile pașnice. În timp ce negocierile – încurajate de președintele SUA Donald Trump, care ar fi cerut Israelului să reducă atacurile pentru a sprijini discuțiile de încetare a focului cu Iranul – sunt în curs de planificare, Israelul nu a impus o încetare a focului asupra Libanului, iar operațiunile IDF continuă pe fondul evacuărilor în curs din sudul Beirutului.

■ Ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, a apărat loviturile IDF asupra Libanului, calificându-le drept precise, îndreptate împotriva pozițiilor Hezbollah cu victime civile minime, și a criticat apelurile la extinderea încetării focului în Liban, afirmând că aceasta riscă să transforme țara în „teritoriu iranian de jure”.

■ Hezbollah continuă lansarea de rachete asupra nordului Israelului, cu aproximativ 30 de rachete lansate de la miezul nopții. Autoritățile israeliene au raportat infiltrări de drone, în timp ce Bahrain a interceptat șapte drone iraniene.

■ Iranul a avertizat că vor exista „costuri explicite și răspunsuri puternice” dacă Israelul continuă atacurile asupra Hezbollah. Președintele Parlamentului, Mohammad Bagher Ghalibaf, a descris „Libanul și întreaga Axă a Rezistenței, ca aliați ai Iranului, ca formând o parte inseparabilă a încetării focului”.

■ IDF a declarat că l-a ucis pe comandantul Brigăzilor de Rezistență Libaneze și cel puțin alți opt militanți. Ministrul Apărării, Israel Katz, a raportat că peste 200 de militanți au fost uciși miercuri, aducând numărul total al luptătorilor Hezbollah uciși la peste 1.400.

■ Liderul Houthi din Yemen a declarat că grupul său intenționează să intensifice operațiunile militare împotriva Israelului, în urma recentelor atacuri asupra teritoriului libanez.

Hezbollah, care încearcă să găsească un echilibru între interesele libaneze și legăturile cu Iranul, stârnește controverse

Tensiunile legate de Hezbollah apar atunci când angajamentul său față de interesele libaneze este pus în balanță cu relația sa cu Iranul și cu interesele acestuia, afirmă Nadim Houry, director executiv al grupului de reflecție „Arab Reform Initiative”, citat de Al Jazeera.

Houry subliniază că cele două aspecte pot fi conciliate, dând ca exemplu rezistența Hezbollahului împotriva ocupației israeliene din sudul Libanului. El adaugă însă că au existat și cazuri în care Hezbollah a acordat prioritate intereselor Iranului.

El a menționat încălcările sistematice de către Israel ale acordului de încetare a focului din noiembrie 2024 cu gruparea, încălcări la care Hezbollah nu a reacționat în mare parte, și a pus acest lucru în contrast cu decizia sa de a deschide un front împotriva Israelului după ce liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost ucis în februarie.

Analist: Armistițiul dintre SUA și Iran, marcat de confuzie

Una dintre cele mai mari provocări în menținerea armistițiului este faptul că nu numai publicul nu are o imagine clară asupra a ceea ce s-a convenit, ci se pare că nici Teheranul, nici Washingtonul nu știu mai multe, afirmă Rob Geist Pinfold, cadru didactic la King’s College London și expert în securitate, citat de Al Jazeera.

„Nu numai că este controversat în sine, dar ceea ce rămâne și mai controversat este faptul că nimeni nu pare să fie de acord cu privire la ceea ce au convenit sau nu au convenit toți”, a declarat Pinfold pentru Al Jazeera.

„Nu știm ce a acceptat Iranul, nu știm ce cred ambele părți că au convenit”, a adăugat el, subliniind complicația suplimentară că diverse părți care au fost atacate sau implicate în luptă nu au fost reprezentate.

În fața consecințelor războiului, șefa FMI face apel la state să nu „agraveze și mai mult” situația economiei lor

Deși este normal ca statele să ia în considerare măsuri pentru a-și sprijini populația, compensând efectele războiului din Orientul Mijlociu, „asigurați-vă că nu faceți mai mult rău”, a cerut joi directoarea generală a FMI, Kristalina Georgieva, care consideră că guvernele trebuie să acorde prioritate „acțiunilor țintite, limitate și temporare”.

Închiderea strâmtorii Ormuz și distrugerea instalațiilor petroliere din țările din Golf au provocat „un șoc negativ al aprovizionării” care „va afecta inevitabil” cetățenii, în special în țările cele mai vulnerabile, subliniază Georgieva într-un interviu acordat Agenției France-Presse.

„Băncile centrale vor trebui să fie atente, deoarece vor trebui să acționeze rapid în cazul unui impact ascendent asupra inflației. Dacă, în același timp, guvernele vor lua măsuri bugetare, acest lucru le va îngreuna munca și va provoca mai mult rău din punct de vedere economic”, estimează ea. Dacă trebuie luate măsuri, acestea trebuie să privilegieze grupurile cele mai vulnerabile, mai degrabă decât să fie nediscriminatorii, potrivit acesteia.

