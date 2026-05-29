După prăbușirea dronei pe un bloc din Galați, Germania condamnă „comportamentul iresponsabil” al Rusiei

Meeting Of NATO Ministers Of Foreign Affairs In Helsingborg, Sweden - 22 May 2026
Johann Wadephul. Foto: Profimedia

Germania condamnă „comportamentul iresponsabil” al Rusiei după prăbușirea unei drone, pentru prima oară de la începutul conflictului din Ucraina, pe o clădire de locuințe în România, stat membru UE și NATO.

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a condamnat „comportamentul iresponsabil” al Moscovei.

#Russia’s reckless behavior continues to threaten our collective security. Our response is unity. We stand with #Romania 🇷🇴. Our thoughts are with those injured in tonights drone crash. We will continue to strengthen 🇺🇦 & European defence in #NATO.

— Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 29, 2026

„Rusia continuă să amenințe securitatea noastră colectivă. Răspunsul nostru este unitatea. Suntem solidari cu România”, a adăugat șeful diplomației germane pe rețeaua de socializare X, promițând că Germania va „continua să consolideze apărarea Ucrainei și a Europei în cadrul NATO”.

Geran drone intersepted
Rusia a folosit rachete balistice și 232 de drone în atacurile sale nocturne împotriva Ucrainei, afirmă Forțele Aeriene Ucrainene
Primele imagini din interiorul blocului din Galați lovit de o dronă rusească
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor, după incidentul din Galați: De ce nu a fost oprită drona la timp? Autorităţile trebuie să explice ce nu a funcţionat
Politisti si anchetatori la blocul lovit de drona in Galati, 29 mai 2026.
Cine plătește pagubele provocate de o dronă? Incidentul de la Galați ridică semne de întrebare privind polițele de asigurare
peter magyar
Premierul Ungariei exprimă solidaritatea cu România. „Unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată"
Nicușor Dan și Mark Rutte,
Nicușor Dan a vorbit cu Mark Rutte: România nu va accepta ca Rusia să...
Andrii Sybiha
Prima reacție a Ucrainei după incidentul cu drona rusească prăbușită...
ilie bolojan
Bolojan vrea să sancționeze diplomații ruși la București după...
propaganda - rusia tv
Cum prezintă propaganda rusă cazul dronei care a lovit blocul din...
PNL acuză PSD și AUR de poziții „anti-naționale" după incidentul cu drona de la Galați
AUR, atac la Guvern după incidentul de la Galați. Partidul condus de Simion cere alegeri anticipate și acuză „incompetența regimului"
Patronatul Industriei de Apărare: „Incidentul grav de la Galaţi ne-a arătat golul din apărarea noastră"
