După prăbușirea dronei pe un bloc din Galați, Germania condamnă „comportamentul iresponsabil” al Rusiei

Germania condamnă „comportamentul iresponsabil” al Rusiei după prăbușirea unei drone, pentru prima oară de la începutul conflictului din Ucraina, pe o clădire de locuințe în România, stat membru UE și NATO.

Ministrul german al Afacerilor Externe, Johann Wadephul, a condamnat „comportamentul iresponsabil” al Moscovei.

#Russia’s reckless behavior continues to threaten our collective security. Our response is unity. We stand with #Romania 🇷🇴. Our thoughts are with those injured in tonights drone crash. We will continue to strengthen 🇺🇦 & European defence in #NATO. — Johann Wadephul (@AussenMinDE) May 29, 2026

„Rusia continuă să amenințe securitatea noastră colectivă. Răspunsul nostru este unitatea. Suntem solidari cu România”, a adăugat șeful diplomației germane pe rețeaua de socializare X, promițând că Germania va „continua să consolideze apărarea Ucrainei și a Europei în cadrul NATO”.

