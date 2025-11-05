Venezuela nu este singura țintă a lui Trump: Ce țări fac parte din „troica tiraniei” condusă de Maduro și cum vor SUA să o distrugă

După ce Donald Trump a trimis 10 nave militare și 10.000 de trupe în Marea Caraibilor, un viitor atac asupra Venezuelei, pe care Washingtonul o acuză că este un centru al traficului de droguri, pare acum inevitabil. Însă, scopul acțiunilor militare declanșate de președintele american nu este limitat doar la răsturnarea guvernului lui Nicolas Maduro, ci cuprinde și distrugerea regimului din Cuba, prin întreruperea livrărilor de petrol din Venezuela, ceea ce ar îndeplini un vis vechi de zeci de ani al dreptei republicane.

Este o strategie pe care fostul consilier de securitate națională al lui Trump, John Bolton, a încercat să o implementeze fără succes în 2019. Actualul secretar de stat, Marco Rubio, mizează și el pe același plan, însă, șansele de reușită sunt foarte mici, iar costul unui astfel de conflict militar, atât pentru interesele regionale ale Statelor Unite, cât și pentru Venezuela, va fi mult mai mare, potrivit unei analize Foreign Policy.

Marina SUA a distrus deja cel puțin 16 bărci și a ucis 64 de persoane acuzate de trafic de droguri în Marea Caraibilor și Oceanul Pacific. Trump le-a declarat război traficanților de droguri, pe care i-a desemnat drept teroriști străini.

„O să îi omorâm pe oamenii care aduc droguri în țara noastră, ok? Îi vom omorî”, le-a spus Trump reporterilor în luna octombrie. „Următorul pas va fi terestru”, a adăugat președintele american, referindu-se probabil la viitoare atacuri asupra teritoriului Venezuelei.

Țintele la care se referea Trump sunt instalații militare ale Venezuelei, potrivit Miami Herald. În plus, Trump a autorizat CIA să desfășoare operațiuni secrete în interiorul Venezuelei și a spus că Maduro este liderul rețelei Cartel de los Soles, despre care Trump a spus în luna februarie că este o organizație teroristă străină.

Printre unitățile militare care desfășoară operațiuni în apropiere de coasta Venezuelei se numără acum și Regimentul 160 Aviație pentru Operațiuni Speciale. Trupele acestui regiment sunt cunoscute și sub denumirea de „Night Stalkers” și au participat la operațiunea din 2011 prin care a fost ucis Osama bin Laden.

Cuba riscă să fie atacată de SUA dacă va veni în ajutorul Venezuelei

Cu toate că Venezuela este cel mai apropiat aliat al Cubei în America Latină și o sursă vitală de petrol ieftin, Havana nu are cum să răspundă unui atac din partea Statelor Unite – la fel cum nu a putut face nimic nici când SUA au invadat Grenada în 1983.

Dacă Havana ar încerca să intervină, acest lucru ar atrage un atac direct al Statelor Unite împotriva Cubei.

În cazul în care Washingtonul reușește să îl înlăture pe Maduro de la putere, succesorul său va tăia cel mai probabil livrările de petrol către Havana, ceea ce ar afecta și mai mult economia Cubei.

Însă, Cuba nu mai este la fel de dependentă de Venezuela precum era în urmă cu un deceniu. În perioada de vârf a relațiilor dintre cele două țări (2008-2015), Cuba primea peste 100.000 de barili de petrol pe zi, în timp ce 30.000 de doctori și tehnicieni cubanezi lucrau în Venezuela.

Începând din 2016, producția de petrol a Venezuelei a început să scadă și, doi ani mai târziu, s-a redus cu până la 50%. Veniturile Venezuelei au scăzut și mai mult, după ce prețul petrolului s-a înjumătățit și el.

Mexicul și Rusia au crescut livrările de petrol la prețuri reduse către Cuba în încercarea de a ameliora criza energiei cu care se confrunta Havana.

„Triunghiul terorii” în Caraibe: Venezuela, Cuba și Nicaragua

Cum ar putea Trump să răstoarne guvernul lui Maduro? CIA ar putea încerca să convingă forțele armate venezuelene să declanșeze o lovitură de stat. Forțele speciale americane s-ar putea infiltra pe timp de noapte în Caracas pentru a-l răpi pe Maduro din Palatul Miraflores, aducându-l pe liderul venezuelean în fața instanței.

Forțele desfășurate în Marea Caraibilor ar putea lansa atacuri aeriene asupra Venezuelei, forțând armata să îl dea jos pe Maduro ca să nu fie distrusă de SUA. Sau ar putea fi destul ca americanii să le facă venezuelenilor o ofertă de nerefuzat: înlăturați-l pe Maduro de la putere sau veți fi distruși.

În timpul primei administrații Trump, Bolton și-a imaginat că înlăturarea lui Maduro ar duce inevitabil și la prăbușirea altor două guverne din „troica tiraniei” socialiste, zis și „triunghiul terorii”: Cuba și Nicaragua.

Bolton a subestimat, însă, capacitatea lui Maduro de a rămâne la putere și loialitatea forțelor armate venezuelene față de liderul de la Caracas.

„Va fi sfârșitul Cubei”

„Va fi sfârșitul Cubei”, a spus și senatorul american Rick Scott, într-un interviu pentru emisiunea 60 minutes de pe CBS, despre consecințele înlăturării lui Maduro de la putere și a întreruperii livrărilor de petrol către Havana.

Orchestrarea „sfârșitului Cubei” a fost obiectivul suprem al lui Rubio încă de când a fost ales senator de Florida în 2010, el fiind cel care conducea grupul republican ce se opunea inițiativei președintelui american de la acea vreme, Barack Obama, de a normaliza relațiile SUA-Cuba.

Trump nu s-a arătat deloc interesat de Cuba și l-a lăsat pe Rubio să determine politica Statelor Unite cu privire la această țară.

Marele proiect al lui Rubio este schimbarea regimului din Cuba, a spus și un angajat al Senatului american care monitorizează desfășurarea de forțe din Marea Caraibilor. „Aceasta este șansa lui Rubio de a face ceea ce și-a dorit dintotdeauna”, a mai spus el.

„Trump a început să se comporte ca Netanyahu și Putin”

„În Emisfera Vestică, Trump a început să se comporte ca Netanyahu în Orientul Mijlociu sau Putin în teritoriul fostei Uniuni Sovietice”, a remarcat și Ben Rhodes, fost consilier de securitate națională din administrația Obama. „Un lider de dreapta care își revendică o sferă de influență unde este liber să acționeze cum dorește.”

Prin acțiunile sale agresive, Trump ar putea atrage în curând tot mai multe critici și din partea unor țări de care Washingtonul are nevoie în lupta contra traficanților de droguri – Mexic și Columbia.

Liderii celor două țări din America Latină nu au nicio simpatie față de Maduro, dar nu vor privi cu ochi buni un atac al Statelor Unite asupra Venezuelei pentru că știu că ei ar putea deveni următoarele ținte ale lui Trump.

Un conflict militar susținut contra Venezuelei va destabiliza și mai mult regiunea, va declanșa noi valuri de refugiați, va produce un șoc global pe piața petrolului și va crea și mai multe oportunități pentru traficanții de droguri. Pierderile umane vor fi și ele foarte ridicate.

Mai mult, este puțin probabil ca oprirea livrărilor de petrol din Venezuela să ducă la prăbușirea guvernului de la Havana, care a supraviețuit unor crize economice mult mai grave, potrivit FP.

Nimeni nu îl poate opri pe Trump dacă va decide să lovească Venezuela. Odată ce o va face, președintele american va pretinde că a fost o operațiune victorioasă, indiferent de rezultatele obținute. Însă, distrugerile pe are le va lăsa în urmă, pentru interesele regionale ale Statelor Unite și pentru Venezuela, nu vor putea fi reparate și nici uitate prea curând.

