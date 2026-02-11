Live TV

Data publicării:
N13 inselatorie agentie turism spania VO_00031
Escrocherie de 280.000 € în Spania. Șefa unei agenții de turism s-a îndrăgostit de un militar fals și a falimentat firma.

O agenție de turism din Malaga a intrat în faliment după ce proprietara a transferat 280.000 de euro unui militar fals, cunoscut online, dintre care aproximativ 100.000 de euro proveneau din banii a 55 de clienți care își planificaseră vacanțele. Cazul a ieșit la iveală după ce turiștii au reclamat faptul că nu au mai plecat în călătoriile deja achitate, iar ancheta a dus la arestarea a 11 persoane în șase orașe din Spania, dar și la reținerea femeii pentru delapidare.

Totul a pornit de la plângerile a 55 de clienți ai agenției, care plătiseră excursii ce nu au mai fost organizate. Firma intrase în faliment, iar oamenii au rămas fără bani și fără vacanță.

Ancheta a scos rapid la iveală că în spatele colapsului financiar nu se aflau doar probleme economice, ci o amplă escrocherie sentimentală. Proprietara agenției devenise victima unui așa-numit „romance scam”.

Potrivit anchetatorilor, femeia a fost contactată online de un bărbat care pretindea că este militar spaniol, detașat într-o misiune de menținere a păcii în Liban. Acesta i-ar fi spus că se confruntă cu probleme financiare și are nevoie urgentă de bani.

În decurs de un an, femeia a transferat aproximativ 280.000 de euro către presupusul militar. Din această sumă, circa 100.000 de euro proveneau din banii achitați de clienții agenției de turism.

Investigațiile au urmărit traseul sumelor transferate și au descoperit un cont bancar aparținând unei alte femei, care, la rândul ei, fusese victima aceleiași rețele de escroci.

Autoritățile au efectuat descinderi în șase orașe din Spania și au arestat 11 persoane suspectate că fac parte din gruparea infracțională specializată în înșelăciuni online.

Deși ancheta a confirmat că femeia a fost, la rândul ei, victima unei fraude sentimentale, aceasta a fost reținută pentru delapidare, după ce a folosit fondurile clienților în alte scopuri.

