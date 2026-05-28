Spania își schimbă poziția și se distanțează de apelul adresat UE de a adopta o poziție mai fermă față de China

Data publicării:
Carlos Cuerpo
Ministrul spaniol al Economiei şi Comerţului, Carlos Cuerpo Foto: Profimedia

Spania își retrage sprijinul acordat unei inițiative conduse de Franța menite să consolideze măsurile de protecție comercială ale UE împotriva Chinei, a declarat joi ministrul economiei și comerțului, relatează Politico.

„În această etapă, nu a existat un sprijin politic concret pentru niciun document informal”, a declarat Carlos Cuerpo la Berlin.

Declarațiile ministrului marchează o schimbare a poziției pe care se credea că o adoptă Madridul în ceea ce privește măsurile comerciale mai stricte îndreptate împotriva Beijingului.

Vinerea trecută, Spania s-a numărat printre marile economii care au semnat un document de poziție francez transmis Comisiei Europene, în care se solicita Uniunii să-și consolideze măsurile de protecție comercială, să-și utilizeze mai intens capacitățile de investigare și, eventual, să creeze un nou instrument pentru combaterea denaturărilor pieței. 

Însă, așa cum a relatat pentru prima dată Politico, în decurs de câteva zile Madridul părea să-și fi pierdut curajul și a început să insiste că documentul, care fusese semnat și de Italia, Țările de Jos și Lituania, fusese discutat doar la nivel tehnic.

Spania este adesea considerată unul dintre statele membre ale UE cele mai favorabile Chinei. Prim-ministrul Pedro Sanchez a efectuat patru vizite la Beijing în ultimii patru ani, iar țara se numără printre cele mai receptive la investițiile chineze, în special în sectoarele panourilor solare și al industriei auto.

Noua poziție adoptată de Madrid survine în ajunul unei dezbateri foarte așteptate în rândul comisarilor europeni, care urmărește să dea startul unei reevaluări a relațiilor UE cu China și să propună măsuri de protejare a industriilor blocului, aflate sub presiune din cauza unui aflux de exporturi chineze extrem de competitive. 

Joi, Cuerpo a făcut apel la o colaborare mai strânsă cu Beijingul.

„Înțelegem că UE trebuie să-și intensifice eforturile, iar asta înseamnă că trebuie să purtăm discuții, de la egal la egal, pe picior de egalitate cu China și SUA”, a declarat el, răspunzând la o întrebare adresată de sursa citată în marja unei reuniuni a miniștrilor din cele șase economii majore ale UE — Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Spania și Polonia. „Trebuie să colaborăm cu autoritățile chineze”. 

Schimbarea rapidă de poziție a Madridului evidențiază complexitatea adoptării unei poziții comune față de China în cadrul UE. Franța, Belgia, Țările de Jos și Lituania au susținut în general adoptarea unei atitudini mai ferme față de Beijing, însă țările care întrețin relații mai strânse cu China — printre care Republica Cehă, Germania și Slovacia — se arată reticente în a adopta o abordare mai conflictuală. 

„Trebuie să încercăm, prin acest dialog, să reducem dezechilibrele bilaterale, fiecare dintre acestea, pe care le avem cu China în domeniul comerțului”, a declarat Cuerpo. „De asemenea, trebuie să colaborăm cu China și cu companiile sale în ceea ce privește agenda noastră completă de securitate economică și atragerea investițiilor chineze, pentru a valorifica la maximum aceste investiții în vederea generării de valoare adăugată pentru continentul nostru”.

