„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție, în Georgia: „Cazul a fost definitiv clasat”

Simion Leviev, israelianul cunoscut drept „Escrocul de pe Tinder”, este liber după ce a petrecut două luni în detenție, în Georgia, a anunțat vineri avocata sa, relatează AFP, conform News.ro.

Leviev, în vârstă de 34 ani, este învinuit de fraude financiare, în special că a sedus femei pe Internet pentru a obține bani. Numele real al acestuia este Shimon Yehuda Hayut.

În luna septembrie a anului în curs, Leviev a fost arestat pe aeroportul din Batumi, la cererea Interpol, în urma unei cereri venite din Germania. De atunci, „escrocul de pe Tinder” a fost încercat într-un penitenciar din Kutaisi, însă a fost eliberat „fără condiții” după ce Germania a renunțat la cererea de extrădare, a spus jurnaliștilor apărătoarea sa, Mariam Kublașvili.

„Cazul a fost definitiv clasat”, a spus aceasta, precizând că Leviev nu era obligat să plătească o cauţiune, să semneze un angajament legal sau să accepte restricţii de deplasare.

Mariam Kublașvili a explicat că procurorii germani au demarat ancheta împotriva lui Leviev, după ce o femeie din Berlin a depus o plângere în care susținea că acesta o escrocase cu aproape 50.000 de euro. Aceasta a precizat că l-a cunoscut pe Leviev pe Tinder.

În prezent, nu se cunoaște motivul pentru care autoritățile din Germania au renunțat la urmărirea penală, deși Kublașvili a pus decizia pe seama „lipsei de dovezi”.

Între 2017 şi 2019, „escrocul de pe Tinder” s-ar fi dat drept un bogat moştenitor pe Tinder şi ar fi convins femeile cu care vorbea să îi împrumute sume importante de bani, pe care nu le-a înapoiat.

Pentru a-și convinge victimele, el apela la gărzi de corp sau folosea avioane private. „The Tinder Swindler” a devenit cel mai vizionat documentar Netflix în 90 de țări la lansarea sa, în februarie 2022.

