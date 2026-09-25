„Este o ofensivă totală”: Un nou război dezastruos amenință o regiune devastată de conflicte ce leagă Africa de Orientul Mijlociu

Rebelii secesioniști din nordul Etiopiei au încălcat un armistițiu convenit cu forțele guvernamentale în urmă cu patru ani, după ce au atacat și capturat trei aeroporturi și au aruncat din nou țara cu o populație de 140 de milioane de oameni într-un război civil. Izbucnirea luptelor accentuează instabilitatea într-o regiune crucială din punct de vedere economic, dar și devastată de conflicte, ce începe în Cornul Africii, traversează Marea Roșie și Peninsula Arabică și se extinde până în Golful Persic și Iran.

Armistițiul dintre forțele guvernului etiopian și rebelii din regiunea Tigray a calmat situația din nordul țării în ultimii patru ani, după războiul purtat de cele două tabere în perioada 2020-2022, în care au murit 600.000 de oameni.

Analiștii se tem că țara vecină, Eritreea, care a purtat un război de independență contra Etiopiei timp de 30 de ani și este unul dintre cele mai izolate și represive regimuri din lume, va intra în conflict de partea rebelilor din Tigray.

„Conflictul din Tigray are un potențial puternic de a se răspândi în toată regiunea”, a spus analistul Edward Bach, din partea firmei de consultanță și analiză a riscurilor Verisk Maplecroft din Marea Britanie, pentru Wall Street Journal.

Rebelii din Tigray au cucerit aeroportul de lângă capitala regională Mekelle (în poză), precum și alte aerodromuri aflate în apropiere de granița cu Eritreea. Foto: Profimedia Images

Rebelii au folosit tancuri și sisteme de artilerie ca să ocupe aeroportul din capitala regională Mekelle, precum și aerodromurile din orașele Axum și Shire din apropiere de granița cu Eritreea, alungând poliția și trupele guvernului central.

Rebelii au atacat trupele etiopiene și în regiunea Afar, acestea fiind cele mai intense lupte de la încheierea precedentului război civil. „Au țintit pozițiile guvernului din regiunea Afar din trei direcții”, a spus un oficial etiopian.

Un alt oficial etiopian a spus că rebelii Tigray „au lansat o ofensivă totală” împotriva pozițiilor armatei din Amhara și Afar, precum și în sudul regiunii Tigray, potrivit The Economist.

Ethiopian Airlines, o companie aeriană majoră care are un sediu important în Addis Abeba, a anunțat că suspendă zborurile înspre zona Tigray.

Etiopia acuză Eritreea că îi înarmează și finanțează pe rebelii din Tigray

Relațiile dintre Eritreea și Etiopia, țări aliate în timpul războiului civil, s-au răcit între timp. Eritreea s-a plâns că a fost ignorată în armistițiul semnat între etiopieni și rebelii din Tigray.

Când Eritreea și-a câștigat independența, în 1993, Etiopia a pierdut accesul la Marea Roșie. Premierul etiopian Abiy Ahmed a indicat faptul că ar fi dispus să folosească forța militară pentru a pune stăpânire pe un port din Eritreea.

Ministrul de externe al Etiopiei, Gedion Timothewos, a acuzat Eritreea că îi înarmează și finanțează pe rebelii din Tigray, într-o scrisoare adresată secretarului general al ONU, Antonio Guterres.

Când Eritreea și-a câștigat independența, în 1993, Etiopia a pierdut accesul la Marea Roșie. Premierul etiopian Abiy Ahmed a indicat faptul că ar fi dispus să folosească forța militară pentru a pune stăpânire pe un port din Eritreea. Foto: Profimedia Images

Astfel de transferuri de arme „cresc riscul intensificării unui conflict internațional care ar putea destabiliza Cornul Africii”, a spus și analistul Bach.

Autoritățile din Eritreea au respins acuzațiile, iar administrația regională din Tigray a spus că atacurile luptătorilor săi au venit doar ca răspuns la atacurile cu drone și alte arme lansate de forțele guvernamentale.

Ervin Massinga, ambasadorul american din Etiopia, a spus că acțiunea militară a rebelilor din Tigray este o „decizie greșită” și este imposibil să se încheie cu succes. Guterres a cerut ca ambele părți să ia măsuri pentru a evita „un conflict mai amplu și mai devastator”.

Disputa dintre Etiopia și Eritreea și implicarea Statelor Unite

Forțele din Tigray s-au alăturat altor șase grupări rebele din diferite părți ale țării cu scopul de a răsturna guvernul lui Abiy.

„Armata noastră participă într-o bătălie defensivă majoră, conform ordinelor guvernului din Tigray, pentru a respinge o nouă invazie-genocid”, a transmis guvernul regional.

Cu toate că pierderea controlului asupra aeroporturilor va îngreuna misiunea guvernului central de a-și aproviziona trupele din nordul țării, analiștii spun că armata etiopiană se află într-o poziție mai puternică decât în 2020, având la dispoziție un arsenal mare de drone și alte tipuri de arme.

Forțele secesioniste din Tigray s-au alăturat altor șase grupări rebele din diferite părți ale Etiopiei cu scopul de a răsturna guvernul din Addis Abeba. Foto: Profimedia Images

Statele Unite, care sunt deja un aliat important al Etiopiei în domeniul securității, încearcă să își îmbunătățească relațiile și cu Eritreea.

Eritreea are o zonă de litoral cu ieșire la Marea Roșie lungă de 1.100 de kilometri și se află aproape de regiunea din Yemen controlată de rebelii Houthi, care amenință ruta maritimă crucială ce traversează strâmtoarea Bab al-Mandeb.

„Etiopia și Eritreea s-au angajat să pună deoparte neînțelegerile și să lucreze împreună pentru a consolida pacea și stabilitatea regională”, a spus Gregory Meeks, cel mai important reprezentant al democraților americani din Comisia pentru Afaceri Externe a Camerei Reprezentanților.

„Acțiunile recente, inclusiv luptele din acest weekend, sugerează o continuare a aceleiași politici pripite care a afundat nordul Etiopiei în conflict”, a mai spus Meeks.

Editor : Raul Nețoiu