„Este prea periculos să-mi văd propriii copii”, recunoaște Volodimir Zelenski într-un interviu. Ce spune despre o nouă candidatură

Data actualizării: Data publicării:
Volodimir Zelenski
Foto: Profimedia
Ficțiunea transformată în realitate Patru ani, o viață Ar candida din nou?

Zelensky este obosit, sfidător, îi este dor de familia sa și s-ar putea să nu mai candideze pentru funcția de președinte, dar mai întâi Ucraina trebuie să câștige pacea, a declarat liderul de la Kiev în podcastul „World of Trouble” al The Independent.

Cât de des își vede familia omul care este ținta principală a asasinilor vecinilor săi, a supraviețuit numeroaselor comploturi de asasinat și trăiește sub bombardamente?

Răspunsul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski este „nu prea des”.

Dar acesta este și soarta a sute de mii de soldați din țara sa și a milioanelor de copii care, la fel ca ai săi, merg la școală sau urmează cursuri acasă, deoarece Vladimir Putin îi vrea și pe ei morți.

„Copiii noștri învață la școală, apoi trebuie să fugă foarte repede la adăposturi”, a declarat Zelenski în interviu.

„Trebuie să facă asta. Nu contează unde învață, în capitală sau mai aproape de linia frontului, pentru că rachetele nu aleg unde să lovească. Ele aduc doar distrugere... De aceea, toți copiii noștri sunt în pericol.”

Ca urmare, Zelenski petrece puțin timp cu soția sa, Olena Zelenska, sau cu fiul său Kirilo. Băiatul tocmai a împlinit 13 ani, dar și-a petrecut întreaga viață într-o țară invadată de Rusia când era doar un bebeluș. Cuplul mai are o fiică de 21 de ani, Oleksandra.

Moscova extinde unităţile militare la graniţele NATO. Evaluarea unui potențial conflict Rusia – UE: „Vor avea o armată cu 50% mai mare”

Zelensky a spus că are puțin timp să petreacă cu familia sa din cauza slujbei sale și că îi vizitează rar pentru că „este și periculos”.

Ei locuiesc într-o locație secretă, la fel ca și el. Dar el știe că mișcările sale sunt supuse unei supravegheri intense și spionajului din partea serviciilor de informații ruse, care au fost în spatele a cel puțin 11 comploturi de asasinare a sa.

Împreună cu familia sa, el a fost ținta forțelor speciale ruse și a unităților FSB trimise de Kremlin pentru a decapita, literalmente, conducerea Ucrainei, dar a refuzat ofertele SUA de a fugi în exil și de a se pune în siguranță.

Acum trebuie să fie atent cu privire la persoanele pe care le vizitează – chiar și fabricile și alte locuri care doresc o vizită prezidențială rareori o primesc.

El știe că acest lucru le va face ținta campaniilor aeriene ale Rusiei sau a atacurilor locale prin intermediari, care implică ucraineni recrutați pentru bani sau prin șantaj.

„La fel este și pentru familia mea – de aceea încerc să nu merg prea des în anumite locuri”, a declarat el pentru World of Trouble.

Ficțiunea transformată în realitate

Zelenski a fost ales în 2019, într-unul dintre cele mai vii exemple din istorie în care realitatea a urmat ficțiunea. În 2015, el a creat și a jucat într-un serial TV intitulat „Servitorul poporului”.

Premisa serialului este că un profesor de istorie a ajuns aproape accidental președinte al Ucrainei după ce a lansat o tiradă online despre corupția din țară.

Acum, „Servitorul poporului” este partidul dominant în parlamentul Ucrainei, iar un fost comediant este președintele unei țări care, în 2022, a fost invadată de Vladimir Putin într-o încercare pe scară largă de a recoloniza vastele sale resurse.

Patru ani, o viață

Ultimii patru ani l-au îmbătrânit pe președinte. A sosit la interviul online cu o expresie obosită și epuizată, dar s-a încălzit repede la subiecte și și-a folosit stilul degajat pentru a proiecta umor și sfidare, care au fost atât stilul său internațional, cât și o reflectare a atitudinii ucrainene în general.

Zelenski a respins asocierea sa cu statul, în stilul lui Putin. Iar ucrainenii obișnuiți s-au asigurat că el a înțeles acest lucru anul trecut, când au protestat împotriva planurilor guvernului său de a elimina independența unităților anticorupție.

Un sondaj independent realizat în Rusia a încercat să răspundă la întrebarea: mai trebuie să continue „operațiunea militară specială” din Ucraina?

Protestele au forțat o schimbare radicală a politicii, iar unii dintre cei mai apropiați colaboratori ai săi au fost implicați, acuzați sau au fugit în exil în urma unor presupuse escrocherii de milioane de dolari la nivel înalt.

Acum, conducând o țară sub lege marțială, el nu poate legal să convoace alte alegeri până când nu se va ajunge la o pace satisfăcătoare și parlamentul nu va ridica starea de urgență.

Ar candida din nou?

„Nu sunt sigur că o voi face”, a declarat el pentru World of Trouble. „În primul rând, pentru că nu poți fi președintele pe care toată lumea îl iubește. Înțeleg asta. E în regulă. ... E păcat! Dar trebuie să recunoaștem acest lucru.

„Dar nu vreau să fiu, nu vreau să fiu președintele care se luptă în alegeri, dar știe că va ieși pe ultimul loc și apoi folosește resurse administrative pentru campania sa”.

El a spus că în 2019 nu și-a consultat familia cu privire la candidatura sa, considerând că este în interesul țării să candideze. Acum, prioritățile sale pe termen lung s-au schimbat.

„De data aceasta, desigur, pentru mine, una dintre cele mai influente decizii va depinde de familia mea”.

Când a fost întrebat ce părere au ei despre o nouă candidatură, mesajul către președinte a părut foarte clar: „Ei spun «nu»”.

Avioanele de vânătoare Mirage 2000 ale Ucrainei au trecut în sfârșit la ofensivă. Misiuni riscante în spatele liniilor inamice

Editor : Sebastian Eduard

"Dezgustător". Gestul lui Leo Messi după ce Donald Trump a menționat războiul din Iran face înconjurul lumii
