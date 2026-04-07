„Europa se confruntă cu o penurie iminentă de combustibil". Războiul din Iran riscă să rețină la sol avioanele

Cine va ceda primul?

Patru aeroporturi italiene au fost avertizate că ar putea rămâne fără combustibil pentru avioane, acesta fiind primul semn concret al unei iminente crize de aprovizionare în Europa, declanșată de războiul din Iran și de blocada Strâmtorii Hormuz.

O notificare adresată piloților, emisă sâmbătă, preciza că „serviciile de realimentare pentru operatorii care au contracte cu Air BP Italia... ar putea fi supuse unor restricții” „din cauza disponibilității limitate de combustibil din partea Air BP Italia”, la Bologna, Milano Linate, Treviso și Veneția.

Un reprezentant al sindicatului a prevăzut că situația nu va afecta plecările de Paște, dar a avertizat că perspectivele s-ar putea înrăutăți rapid.

„Problema va deveni realitate” dacă nu se găsește o soluție la blocada Strâmtorii Hormuz, a declarat Danilo Recine, vicepreședintele sindicatului piloților din Italia.

Avertismentul vine în contextul în care conflictul perturbă fluxurile globale de petrol și strânge lanțurile de aprovizionare cu combustibil, alimentând temerile privind o penurie mai extinsă în întreaga Europă.

Prețurile combustibilului pentru avioane au urcat la aproximativ 195 de dolari pe baril la sfârșitul lunii martie, cu aproape 100 de dolari mai mult față de nivelurile de dinainte de război de la sfârșitul lunii februarie.

Companiile aeriene și analiștii din domeniul energetic afirmă că situația se va agrava probabil în următoarele săptămâni.

„Europa se confruntă cu o penurie iminentă de combustibil pentru avioane. Pregătiți-vă”, a scris June Goh, analist senior pe piața petrolului la Sparta Commodities, pe X.

Făcând referire la penuria de combustibil și la companiile aeriene care intră în „moduri de operare de urgență” în Asia, analiștii au avertizat că criza se va extinde probabil în Europa în aprilie sau mai.

Strâmtoarea Hormuz, blocată de Iran de la începutul campaniei aeriene a SUA și Israelului împotriva țării, este un punct-cheie de tranzit pentru combustibilul de aviație, care gestiona anterior aproximativ o cincime din fluxurile globale de țiței.

Aeroporturile din Marea Britanie sunt considerate printre cele mai expuse, fiind deja semnalate unele perturbări legate de aprovizionarea cu combustibil.

„Marea Britanie este țara cea mai expusă din Europa la reducerea ofertei de motorină și de combustibil pentru avioane”, a scris furnizorul de informații despre mărfuri Argus, citând date privind stocurile, cererea și comerțul.

Portugalia ar putea rămâne fără stocuri de combustibil pentru avioane în aproximativ patru luni, potrivit analizei Argus.

Ungaria ar putea rămâne fără stocuri în aproximativ cinci luni, Danemarca în șase, Italia și Germania în șapte, iar Franța și Irlanda în opt.

Polonia este relativ bine aprovizionată cu combustibil pentru avioane de la rafinăriile interne și conductele regionale și este considerată în prezent mai puțin expusă decât multe dintre țările similare din UE.

Grupurile din industrie avertizează că, chiar și acolo unde combustibilul rămâne disponibil, creșterea costurilor și constrângerile logistice ar putea forța companiile aeriene să reducă zborurile sau să ajusteze orarele.

