Evaluarea unui fost trimis special al lui Donald Trump privind poziția Rusiei în Ucraina: „Nu câștigați acest război, îl pierdeți”

Keith Kellogg
Keith Kellogg, fostul emisar al SUA pentru Ucraina. Sursa foto: Profimedia Images

Fostul trimis special al președintelui SUA pentru Ucraina, generalul-locotenent în rezervă Keith Kellogg, a declarat că țara condusă de Volodimir Zelenski merită „toate laudele” pentru performanțele sale pe câmpul de luptă împotriva Rusiei, susținând că Moscova pierde războiul și nu reușește să-și atingă obiectivele strategice, relatează Kyiv Post.

În cadrul unui interviu acordat Fox News, Kellogg a fost întrebat despre recentele atacuri ale Ucrainei asupra infrastructurii petroliere rusești, precum și despre aspecte mai generale legate de sprijinul acordat de SUA, chestiuni ridicate, printre altele, într-un articol semnat de Mitch McConnell în The Washington Post, referitor la întârzierile în finanțarea Pentagonului.

„Chiar au reușit; trebuie să le recunoaștem meritele pentru ceea ce au realizat, având în vedere diferența de dimensiune față de ruși”, a spus Kellogg.

În același timp, el a sugerat că Ucraina ar trebui să dea dovadă de prudență în ceea ce privește frecvența cu care solicită sprijin suplimentar: „Voi fi foarte clar, și cred că președintele [Volodimir] Zelenski trebuie să înțeleagă că nu poți apela la aceeași sursă la nesfârșit”. Acesta a susținut că sprijinirea apărării Ucrainei ar trebui să fie asigurată în primul rând de aliații europeni: „Aceasta este o problemă europeană, europenii trebuie să o rezolve, europenii trebuie să se implice în această chestiune”.

De asemenea, Kellogg a subliniat ceea ce a descris drept pierderile tot mai mari suferite de Rusia sub conducerea liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

„Cred că și Putin are o problemă. Dacă ne uităm la rata pierderilor sale, care în acest moment se ridică la aproximativ 1,2–1,4 milioane de morți și răniți în acest război”, a spus Kellogg. „Nu uitați că au părăsit Afganistanul după ce au pierdut doar 18.000 de oameni, așa că are o problemă din punct de vedere economic”, a adăugat el.

În același timp, el a subliniat rezistența Ucrainei, adăugând că Rusia a înregistrat câștiguri teritoriale limitate începând din 2014: „Ucrainenii au pierdut doar aproximativ 1% din teritoriu începând din 2014, așa că au luptat foarte, foarte bine”.

Kellogg a oferit o evaluare directă a poziției Rusiei în război: „Și le-aș spune rușilor: nu câștigați acest război, îl pierdeți.”

El a susținut că o adevărată victorie a Rusiei ar fi necesitat progrese teritoriale semnificative.

„Pentru mine, victoria ar însemna să fi traversat râul Dnipro, să fi ajuns la Harkov și la Kiev. Nu ați reușit asta”, a spus el. „De ce nu vă întoarceți pur și simplu la masa negocierilor și să spuneți: «Asta e tot ce vom obține»?”

Kellogg a adăugat că noi avansuri ale Rusiei în estul Ucrainei ar fi dificile din cauza pozițiilor puternic fortificate.

„Nu veți cuceri restul regiunii Donbas dacă nu veți lupta pentru asta. Și acolo se află trei orașe fortificate. Am fost pe teren, este un teritoriu fortificat”, a spus el.

Fostul emisar al lui Trump a concluzionat că, deși Rusia continuă operațiunile ofensive, se confruntă cu o provocare serioasă din partea performanțelor Ucrainei pe câmpul de luptă.

„Cred că rușii au o problemă pe care Putin pur și simplu nu o recunoaște, dar în acest moment are o problemă cu Zelenski, având în vedere modul în care luptă ucrainenii”, a spus el. „Luptă foarte bine.”

Forțele ruse au suferit o pierdere teritorială netă în aprilie – prima de la incursiunea Ucrainei din 2024 la Kursk – potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). ISW estimează că Rusia a pierdut 116 kilometri pătrați în cursul lunii, anulând astfel câștigurile obținute treptat în ultimele luni. Avansurile sunt în scădere de la sfârșitul anului 2025, pe fondul contraofensivei ucrainene, al atacurilor aeriene și al constrângerilor operaționale.

Între noiembrie 2025 și aprilie 2026, forțele ruse au capturat 1.443 de kilometri pătrați, o scădere semnificativă față de cei 2.368 de kilometri pătrați din anul precedent. Câștigurile zilnice au scăzut la aproximativ 2,9 kilometri pătrați, de la aproape 10 kilometri pătrați.

Deși noroiul specific sezonului poate juca un rol, ISW subliniază existența unor probleme structurale. Trupele ruse se bazează din ce în ce mai mult pe infiltrarea unor unități mici în „zonele gri”, nereușind adesea să-și asigure controlul asupra teritoriului. În șase luni au fost revendicați până la 1.716 kilometri pătrați, dar o suprafață mult mai mică este controlată efectiv.

Analiștii afirmă că această tactică menține iluzia unui progres, mascând în același timp limitările.

În același timp, campania aeriană a Rusiei se află sub presiune, fiind semnalate lipsuri de avioane și personal, iar utilizarea ineficientă a bombelor planante îi reduce eficacitatea.

