Expert militar: Deși se declară neutră, China are două mari câștiguri de pe urma războiului din Ucraina

xi jinping - vladimir putin
Xi Jinping și Vladimir Putin. Foto: . Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS
Xi Jinping vrea consolidarea relației cu Rusia

Analistul militar Michael Clarke a explicat, marți, că deși China se declară neutră, beneficiază de două lucruri importante după izbucnirea războiului în Ucraina, relatează Sky News. Tot azi, președintele chinez Xi Jinping a declarat că vrea, printre altele, să consolideze relațiile economice bilaterale cu Rusia, potrivit Reuters. 

Țări din întreaga lume au fost implicate în războiul din Ucraina, în ultimii patru ani. Unele au furnizat direct trupe Rusiei, cum ar fi Coreea de Nord, în timp ce state occidentale au ajutat Kievul cu miliarde de lire sterline, încercând să pună capăt luptelor.

„Războiul e benefic întotdeauna cuiva”, susține Clarke.

„Din punct de vedere structural, toată lumea are de pierdut dintr-o zonă de război, dar anumite națiuni și companii pot beneficia foarte mult de pe urma acestuia. Aceștia sunt beneficiari speciali”, adaugă el.

Expertul spune că marile companii de armament produc acum mai mult decât au produs în ultimii 20 de ani.

China are două mari beneficii de pe urma războiului din Ucraina, spune Clarke.

Primul este de natură economică. „Acum vând foarte multe produse către Rusia. Ei spun că nu este așa. Spun că sunt doar componente civile obișnuite, dar știm cu toții că nu este așa. Au dublă utilizare”, spune specialistul.

Iar al doilea motiv este politic. „China are o experiență utilă cu acest război, deoarece distrage atenția europenilor. Acesta divizează din ce în ce mai mult Europa și America, iar acest lucru este în avantajul lor”, mai spune Clarke.

Analistul militar spune că acest lucru permite Chinei să treacă „neobservată” cu acțiunile sale împotriva Taiwanului și în Marea Chinei de Sud.

Xi Jinping vrea consolidarea relației cu Rusia

În prezent, Rusia se confruntă cu sancțiuni occidentale severe din cauza invaziei în Ucraina și caută să inverseze scăderea recentă a comerțului cu China.

Azi, președintele chinez Xi Jinping a declarat că dorește să extindă sectoarele de investiții reciproce cu Rusia și să consolideze relațiile economice bilaterale.

Declarațiile oficialului chinez au venit în contextul întâlnirii cu premierul rus Mihail Mișustin.

„Relațiile dintre China și Rusia și-au păstrat direcția de dezvoltare, atât ca nivel, cât și calitate, avansând constant în pofida mediului extern turbulent”, i-a spus Xi lui Mișustin, potrivit postului de stat CCTV, citat de Reuters.

„Protejarea, consolidarea și dezvoltarea relațiilor China-Rusia reprezintă o alegere strategică pentru ambele părți”, a adăugat liderul de la Beijing.

Xi a evidențiat domenii-cheie în care cele două țări pot avansa cooperarea: energie, agricultură, industrie aerospațială, economie digitală și dezvoltare verde, vizând „noi motoare de creștere”.

Comerțul dintre cele două țări a scăzut în ultimele luni, pe fondul presiunilor crescânde ale SUA asupra Chinei în domeniile comerțului și tehnologiei.

