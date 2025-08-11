Live TV

Fico afirmă că Ucraina „va plăti scump” la întâlnirea din Alaska. „Indiferent de negocierile între elefanți, iarba va avea de suferit”

Data actualizării: Data publicării:
Robert Fico și Vladimir Putin
Robert Fico și Vladimir Putin. Foto Profimedia

Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat că Kievul „va trebui să plătească scump” din cauza a ceea ce el a numit eșecul Occidentului de a slăbi Rusia folosind Ucraina, înaintea întâlnirii programate între Putin și Trump pe 15 august.

„Toată lumea știe deja că acest conflict are rădăcini serioase în istoria recentă, că nu are o soluție militară, toată lumea știe deja că aderarea Ucrainei la NATO este imposibilă”, a afirmat Fico pe rețelele de socializare, conform citatului din presa slovacă Dnes24, citat de Kyiv Independent.

Fico a folosit un proverb african despre „iarbă” și „elefanți” împotriva Ucrainei, spunând că: „Indiferent de rezultatul negocierilor dintre elefanți din 15 august, iarba va avea de suferit – în acest caz, Ucraina”.

Ministerul de Externe al Ucrainei l-a condamnat imediat pe Fico pentru „retorica deschis ofensivă împotriva Ucrainei și a poporului ucrainean” și a avertizat împotriva utilizării „alegerilor neprietenoase”.

„Este o frivolitate care insulă memoria morților, suferința a milioane de familii ucrainene și sacrificiul celor care luptă pentru libertate”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat publicat pe site-ul său web pe 10 august.

Tensiunile dintre Ucraina și Slovacia, membră a UE, apar în contextul în care președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin intenționează să se întâlnească în Alaska pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina, pe 15 august.

CNN a raportat anterior că participarea Ucrainei după întâlnirea dintre Putin și Trump nu este exclusă, dar până în prezent nu este menționată printre participanții la summitul din Alaska.

La mai bine de trei ani de la izbucnirea războiului pe scară largă, unele țări europene, printre care Slovacia și Ungaria, au menținut relații prietenoase cu Moscova, în ciuda criticilor din partea Kievului și a altor aliați occidentali.

Fico a vizitat Moscova în decembrie 2024 și a promovat relații mai strânse cu Moscova.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
Volodimir Zelenski
2
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
Oana Toiu
3
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
4
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
5
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri...
Sergei Shoigu in costum negru cravata
Serghei Șoigu amenință Republica Moldova: „Exemplul negativ al...
photo-collage.png - 2025-08-11T102010.296
Val de căldură intens în ultima lună a verii: cum va fi vremea la...
Donald Tusk
Subvenții „ciudate” pentru recuperarea economică post-covid în...
Ultimele știri
Incident maritim: două nave militare ale Chinei s-au ciocnit în timp ce urmăreau un vas filipinez în apele disputate din sudul țării
Stelian Bujduveanu anunță reducerea indemnizațiilor conducerii din companiile municipale. Economia anuală depășește 4 milioane de lei
O rachetă Falcon 9 lansează astăzi noi sateliţi pentru Internet. Este cea de-a 100-a misiune SpaceX din acest an
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
The,Sun,Sets,Behind,An,Australian,F-35a,Lighting,Ii,At
Elveția reevaluează cumpărarea de avioane F-35 după ce Donald Trump a impus țării o taxă vamală de 39%
Fermier Vietnam
Operațiunea „orez pentru teren”. Ce compensații au primit fermierii vietnamezi pentru a face loc unui complex de golf al familiei Trump
Dmitri Medvedev.
Noi declarații violente ale lui Dmitri Medvedev: Imbecilii europeni încearcă să împiedice SUA să rezolve conflictul ucrainean
Insula Șerpilor
Cele mai mari 10 succese ale Ucrainei în războiul împotriva Rusiei
corturi ale persoanelor fara adapost in washington
Donald Trump vrea ca oamenii fără adăpost să părăsească „imediat” Washingtonul
Partenerii noștri
Pe Roz
"Îi protejează fața de internet, dar nu și viața… priorități". Kourtney Kardashian, mustrată public după o...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cum a reacționat Massimiliano Allegri după evoluția catastrofală a lui Andrei Coubiș din meciul Chelsea –...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Andreea Marin, în colanți și bustieră, în sala de sport, după ce a slăbit 20 de kilograme: „După 50 de ani...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Andra și Cătălin Măruță, 17 ani de la cununia civilă: „‘Da’-ul de atunci a fost începutul unei povești care...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile”
Digi FM
„Superbă!”. Selena Gomez, imaginea eleganței într-o rochie care i-a evidențiat talia tot mai subțire, la o...
Digi World
Oamenii de ştiinţă au descoperit genele asociate cu sindromul oboselii cronice. Principalele simptome ale...
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
Cameron Diaz, într-o zi obișnuită când nu apelează la machiaj și la rujul ei preferat. Actrița a îmbrățișat...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”