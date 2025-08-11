Prim-ministrul slovac Robert Fico a afirmat că Kievul „va trebui să plătească scump” din cauza a ceea ce el a numit eșecul Occidentului de a slăbi Rusia folosind Ucraina, înaintea întâlnirii programate între Putin și Trump pe 15 august.

„Toată lumea știe deja că acest conflict are rădăcini serioase în istoria recentă, că nu are o soluție militară, toată lumea știe deja că aderarea Ucrainei la NATO este imposibilă”, a afirmat Fico pe rețelele de socializare, conform citatului din presa slovacă Dnes24, citat de Kyiv Independent.

Fico a folosit un proverb african despre „iarbă” și „elefanți” împotriva Ucrainei, spunând că: „Indiferent de rezultatul negocierilor dintre elefanți din 15 august, iarba va avea de suferit – în acest caz, Ucraina”.

Ministerul de Externe al Ucrainei l-a condamnat imediat pe Fico pentru „retorica deschis ofensivă împotriva Ucrainei și a poporului ucrainean” și a avertizat împotriva utilizării „alegerilor neprietenoase”.

„Este o frivolitate care insulă memoria morților, suferința a milioane de familii ucrainene și sacrificiul celor care luptă pentru libertate”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat publicat pe site-ul său web pe 10 august.

Tensiunile dintre Ucraina și Slovacia, membră a UE, apar în contextul în care președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin intenționează să se întâlnească în Alaska pentru discuții privind încheierea războiului din Ucraina, pe 15 august.

CNN a raportat anterior că participarea Ucrainei după întâlnirea dintre Putin și Trump nu este exclusă, dar până în prezent nu este menționată printre participanții la summitul din Alaska.

La mai bine de trei ani de la izbucnirea războiului pe scară largă, unele țări europene, printre care Slovacia și Ungaria, au menținut relații prietenoase cu Moscova, în ciuda criticilor din partea Kievului și a altor aliați occidentali.

Fico a vizitat Moscova în decembrie 2024 și a promovat relații mai strânse cu Moscova.

