„Fico, la închisoare!”. Protest, cu mii de oameni, la Bratislava și în alte orașe din Slovacia

Mii de slovaci au protestat marţi faţă de măsurile de austeritate propuse de guvernul premierului naţionalist Robert Fico. Protestatarii s-au adunat în faţa clădirii principale a guvernului din Bratislava, scandând „Ajunge cu Fico! Fico la închisoare!” şi „Ajunge! Ne-am săturat!”, relatează AFP şi The Associated Press, preluate de News.ro.

Manifestaţia a fost organizată de principalul partid de opoziţie, Slovacia Progresistă, iar organizatorii au estimat că au participat până la 18.000 de persoane.

Proteste au avut loc şi în alte 15 oraşe mari din Slovacia.

S-a propus eliminarea mai multor zile de sărbătoare legală

Săptămâna trecută, cabinetul lui Fico a prezentat măsuri de austeritate, propunând în special ca slovacii să contribuie mai mult la asigurările de sănătate şi eliminând mai multe zile de sărbătoare legală. De asemenea, a crescut impozitul pentru veniturile mai mari şi taxa pe valoarea adăugată pentru unele produse alimentare.

Sindicatele şi alţi critici au acuzat că oamenii obişnuiţi vor fi cei mai afectaţi, în timp ce companiile se plâng că măsurile nu includ nimic pentru stimularea economiei.

„Slovacilor le-a ajuns”, a declarat Michal Šimečka, liderul partidului Slovacia Progresistă, mulţimii adunate în Piaţa Libertăţii din Bratislava. Partidul său a condus protestele împreună cu alte trei grupuri politice, Libertate şi Solidaritate, Creştin-Democraţii şi Democraţii. „Avem opinii diferite, dar vă pot garanta că vom colabora”, a promis Šimečka.

Unii dintre lideri au sugerat organizarea unei greve generale împotriva guvernului. „Ne-am săturat de Fico”, au scandat oamenii.

Guvernul susţine că măsurile sunt necesare pentru a reduce deficitul bugetar, care, la 5,3% din PIB, a fost al doilea cel mai mare anul trecut dintre ţările care utilizează moneda comună europeană, euro. Se preconizează că deficitul va depăşi 5% în acest an, trecând de limita de 3% impusă de Uniunea Europeană.

Măsurile de austeritate au fost picătura care a umplut paharul şi au scos din nou oamenii în stradă.

Din ianuarie, mai multe rânduri de proteste

De la începutul lunii ianuarie, mii de oameni au manifestat în repetate rânduri împotriva guvernului acestei ţări cu 5,4 milioane de locuitori, membră a UE şi a NATO, din cauza restricţiilor impuse asupra drepturilor, dar şi a dorinţei sale de a stabili relaţii cu preşedintele rus Vladimir Putin. Robert Fico, unul dintre puţinii aliaţi ai Kremlinului din UE, a apropiat Bratislava de Moscova de la revenirea sa la putere.

El s-a opus sancţiunilor UE împotriva Rusiei în urma invaziei Ucrainei în 2022, argumentând că aceste măsuri ar pune în pericol securitatea energetică a ţării sale. De asemenea, ca şi omologul său din Ungaria, Viktor Orban, a criticat în repetate rânduri guvernul de la Kiev.

La începutul lunii, Fico s-a întâlnit cu Putin în China, liderul rus salutând „poziţia independentă” a acestuia.

Ca urmare a acestor politici, Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă din rândurile sale a partidului Smer condus de premierul Robert Fico, potrivit Politico.

Fico este de mult timp o figură controversată în Slovacia şi nu numai. El a revenit la putere pentru a patra oară după ce partidul său de stânga, Smer (Direcţie), a câştigat alegerile parlamentare din 2023, după o campanie electorală bazată pe un mesaj pro-Rusia şi anti-american.

Criticii săi au acuzat că Slovacia sub conducerea lui Fico urmează direcţia Ungariei sub conducerea prim-ministrului Viktor Orbán, considerat de mulţi un autocrat.

