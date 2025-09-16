Live TV

Ce s-a întâmplat după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin, la Moscova. Repercusiuni asupra partidului premierului slovac

Prim-ministrul slovac, Robert Fico, și președintele rus, Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Partidul Socialiştilor Europeni a votat excluderea definitivă a partidului Smer din Slovacia, condus de premierul Robert Fico, potrivit a patru oficiali informaţi despre această decizie, scrie Politico. Conducerea partidului socialist a luat această decizie cu unanimitate în cadrul unei reuniuni care a avut loc joi trecută, potrivit surselor citate de presa americană. Decizia va trebui ratificată în cadrul unei reuniuni care va avea loc la Amsterdam, între 16 şi 18 octombrie.

Decizia vine după ce Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin la Moscova în luna mai, înaintea celebrării Zilei Victoriei din Rusia. De asemenea, Fico a fost singurul lider din UE care a fost prezent la parada militară de la Beijing, la începutul acestei luni, unde s-a întâlnit cu Xi Jinping din China şi cu Aleksandr Lukaşenko din Belarus.

Calitatea Smer de membru al Partidului Socialiştilor Europeni fusese suspendată în octombrie 2023, împreună cu cea a partidului său aliat Hlas (n.r. acesta din urmă va rămâne suspendat, dar nu va fi încă exclus, au declarat oficialii).

Robert Fico a fost din ce în ce mai în dezacord cu socialiştii europeni, încetinind adoptarea sancţiunilor împotriva Rusiei şi fiind acuzat că subminează statul de drept la Bratislava.

Europarlamentarii Smer şi biroul de presă al partidului nu au răspuns la solicitările de comentarii. Nici social-democraţii europeni nu au răspuns la solicitarea de comentarii, precizează Politico.

