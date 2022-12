După ani de certuri și un proces extrem de mediatizat, Amber Heard, fosta soție a lui Johnny Depp a anunțat într-o postare pe contul ei de Instagram că a decis să „rezolve” cazul de defăimare cu Johnny Depp. Ea a acceptat să plătească fostului soț un milion de dolari, mult mai puțin decât verdictul juriului care i-a impus să plătească daune de peste 8 milioane de dolari, scrie The New York Times. Avocații lui Johnny Depp au declarat că sunt încântați "să închidem oficial acest capitol dureros", potrivit Reuters.

„După o lungă reflecţie am luat decizia dificilă de a încheia un acord”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram.

Actrița Amber Heard a declarat luni că nu intenționează să meargă mai departe cu recursul în cazul defăimării care îl implică pe fostul ei soț, Johnny Depp, scriind într-o postare pe Instagram că a decis să rezolve disputa de lungă durată în urma unei înfrângeri la proces, la începutul acestui an, scrie și The New York Times.

Benjamin Chew și Camille Vasquez, avocații actorului Johnny Depp, au declarat că Amber Heard a fost de acord să plătească un milion de dolari pentru a pune capăt cazului – mult mai puțin decât verdictul juriului care i-a impus să plătească daune de peste 8 milioane de dolari.

În iunie, juriul de șapte persoane din Virginia a constatat că doamna Heard l-a defăimat pe domnul Depp când s-a descris într-un articol de opinie din 2018 din The Washington Post drept o „figură publică care reprezintă abuzul domestic”. Juriul i-a acordat domnului Depp despăgubiri de peste 10 milioane de dolari, dar a constatat, de asemenea, că domnul Depp a defăimat-o pe doamna Heard printr-un comentariu făcut de avocatul său, prin care i-a acordat doamnei Heard 2 milioane de dolari.

Ambele părți au făcut apel pentru părțile cazului pe care fiecare le-a pierdut, indicând o luptă lungă și costisitoare la Curtea de Apel din Virginia.

"Am luat această decizie după ce mi-am pierdut încrederea în sistemul de justiţie american, unde mărturia mea publică a servit drept divertisment şi a fost hrană pentru reţelele sociale", a adăugat actriţa.

„Mi-am apărat adevărul și, făcând asta, viața mea așa cum știam că a fost distrusă. Defăimarea cu care m-am confruntat pe rețelele de socializare este o versiune amplificată a modurilor în care femeile sunt revictimizate atunci când ies în față”, a scris ea.

Avocaţii lui Johnny Depp au salutat luni încheierea acestui acord. "Suntem încântaţi să închidem oficial acest capitol dureros pentru Johnny Depp, care a arătat clar de-a lungul acestui proces că prioritatea lui este de a scoate adevărul la lumină”, au spus avocaţii Benjamin Chew şi Camille Vasquez, potrivit Reuters.

Editor : D.D.