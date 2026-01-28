Live TV

Video Momentul în care reprezentanta din Minnesota a fost stropită cu o substanță necunoscută, după ce a cerut demisia lui Kristi Noem

Data publicării:
ilhan omar - minnesota
Reprezentanta statului Minnesota Ilhan Omar. Foto: Captură video Digi24

Reprezentanta statului Minnesota Ilhan Omar a fost atacată cu o substanță necunoscută în cadrul unei reuniuni publice, când un membru al publicului a folosit o seringă pentru a arunca un lichid asupra ei. Incidentul s-a petrecut la doar câteva secunde după ce democrata a cerut demisia secretarei pentru Securitate Internă Kristi Noem și a solicitat desființarea ICE.

Membrii audienței reuniunii publice cu oficialii locali și statali au început să aplaude în timp ce aceasta își ținea discursul, a transmis CNN, conform News.ro. Bărbatul s-a repezit la pupitrul ei, ţipând la congresmenă şi părând să pulverizeze substanţa asupra ei cu ajutorul unei seringi.

Nu a fost clar ce substanţă era sau dacă a atins-o pe Omar, deşi un membru al personalului a fost auzit spunând la microfon că bărbatul o pulverizase şi că ea trebuia să „se ducă să fie examinată”.

Echipa de securitate a lui Omar l-a scos pe bărbat din sală, iar acesta a fost arestat. După ce a vorbit cu personalul, Omar şi-a continuat întâlnirea publică. 

„Nenorociţii ăştia nu vor scăpa nepedepsiţi”, a fost auzită Omar spunând.

După incident, Omar a spus că va „continua să vorbească”, adăugând: „Vă rog, nu lăsaţi asta să vă distragă atenţia”.

„Iată realitatea pe care oamenii de genul acesta nu o înţeleg: noi, cei din Minnesota, suntem puternici şi vom rămâne rezistenţi în faţa oricăror provocări”, a continuat Omar.

„Liniştiţi-vă, voi termina discursul meu”, a transmis ea.

Reprezentanta statului Minnesota, Ilhan Omar, a decis să nu-și întrerupă şedinţa publică, deoarece „ea nu lasă agresorii să câştige”, potrivit unei declaraţii a biroului său. Mai mult, aceasta a transmis pe X că este „bine”.

„Sunt bine. Sunt o supraviețuitoare, așa că acest mic agitator nu mă va intimida să-mi fac treaba. Nu las bătăușii să câștige. Sunt recunoscătoare față de incredibilii mei alegători care m-au susținut. Minnesota este puternică”.

Poliţia Capitoliului Statelor Unite a calificat incidentul drept „o decizie inacceptabilă care va fi pedepsită rapid de justiţie”.

„Suntem recunoscători pentru reacţia rapidă a serviciului de securitate de la faţa locului şi a partenerilor noştri locali din cadrul forţelor de ordine. Colaborăm acum cu partenerii noştri federali pentru ca acest bărbat să fie acuzat de cele mai grave infracţiuni posibile, pentru a descuraja acest tip de violenţă în societatea noastră”, a declarat Poliţia într-un comunicat.

Bărbatul care a pulverizat substanţa a fost acuzat de agresiune de gradul III, potrivit unui raport al Poliţiei.

Deocamdată nu s-a stabilit ce substanţă era în siringă.

Amintim că preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi că şefa Departamentului Securităţii Interne, Kristi Noem, căreia opoziţia îi cere demisia, va rămâne în funcţie, apreciind că face „o treabă foarte bună”, transmite AFP.

