Live TV

Fost oficial NATO, despre amenințările lui Donald Trump privind retragerea SUA din Alianță: Au creat „cea mai gravă criză”

Data publicării:
Donald Trump, în timpul unei conferințe de presă organizate după summitul NATO la World Forum din Haga. Foto: Profimedia

Fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder, a declarat că amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump cu privire la retragerea din NATO, precum și confruntările cu aliații europeni ai Americii pe fondul refuzului acestora de a se alătura războiului, au creat „cea mai gravă criză” cu care s-a confruntat vreodată Alianța Nord-Atlantică, relatează Euronews.

„Ultimele șase săptămâni au fost extrem de dăunătoare pentru NATO”, a declarat Daalder pentru sursa citată. „Vedem o NATO divizată, ceea ce a reprezentat obiectivul mai întâi al Uniunii Sovietice și apoi al Rusiei timp de aproape 80 de ani”, a spus el.

Daalder a afirmat că declarațiile liderului de la Casa Albă, care sugerează că SUA ar putea să nu mai apere aliații NATO împotriva unor viitoare agresiuni militare din partea Rusiei sau a altor adversari, au destabilizat alianța și au zguduit ordinea mondială.

El a adăugat că războiul de șase săptămâni împotriva Iranului a epuizat resursele militare ale SUA, consumând stocuri importante de rachete de interceptare și alte tipuri de rachete în cadrul campaniei de bombardament.

„O NATO cu adevărat divizată, o NATO în care președintele Statelor Unite declară: «Nu am de gând să vă apăr», este momentul potrivit pentru a pune la încercare NATO, dacă te afli la Moscova”, a spus el.

„Este, de asemenea, un moment potrivit pentru a testa ce poți face fără consecințe în Taiwan dacă te afli la Beijing, deoarece o mare parte din capacitatea militară a SUA a fost mutată în Golf”, a avertizat el.

Daalder, care a ocupat funcția de ambasador al SUA în timpul mandatului fostului președinte Barack Obama, între 2009 și 2013, a descris războiul dintre SUA și Iran drept o „greșeală strategică de proporții istorice”.

„O mare parte din capacitățile militare ale SUA au fost consumate în acest război, care s-a dovedit a fi o greșeală strategică de proporții istorice”, a afirmat el.

Declarațiile sale vin în contextul în care secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington D.C. pentru o serie de discuții, printre care și cu Donald Trump, cu secretarul de stat Marco Rubio, precum și cu secretarul apărării, Pete Hegseth. Se așteaptă ca șeful Alianței Nord-Atlantice să încerce să atenueze o parte din ostilitatea care a apărut între SUA și aliații săi din Europa.

Între timp, Daadler consideră că, la prima vedere, Iranul deține „avantajul” în ceea ce privește termenii armistițiului negociat marți pentru a evita „distrugerea civilizației”.

S-a ajuns la un acord privind redeschiderea rutelor maritime internaționale prin Strâmtoarea Ormuz. Totuși, se pare că navele care vor încerca să treacă vor avea nevoie de permisiunea forțelor armate iraniene.

Iranul a ținut strâmtoarea sub control ca parte a represaliilor sale împotriva Statelor Unite și a Israelului. Închiderea efectivă a acesteia a provocat o creștere vertiginoasă a prețurilor la gaz și petrol, precum și o incertitudine economică majoră la nivel mondial. Nu sunt clare toate detaliile privind modul în care va fi asigurată securitatea căii navigabile pentru întreg traficul maritim internațional, inclusiv pentru transportul de petrol și gaze din Golf.

„Strâmtoarea Ormuz era deschisă înainte de începerea bombardamentelor”, a declarat Daalder. „Acum este posibil ca navele să treacă pe acolo. Nu știm câte. Nu știm când. Nu știm unde. Și, în orice caz, iranienii susțin că vor menține controlul”, a spus el.

„Aceasta reprezintă o schimbare majoră în favoarea Iranului și în detrimentul nu doar al Statelor Unite și al Israelului”, a spus el.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Petrolier
1
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Lebanon Israel Iran War
2
Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. JD Vance: „Ar fi stupid” ca negocierile cu Iranul...
Alegeri Ungaria
3
Ungaria, cel mai recent sondaj de opinie: Partidul de opoziție Tisza pare a se distanța...
photo-collage.png - 2026-04-07T133657.123
4
Ungaria a semnat un acord crucial cu Rusia chiar înainte de alegeri. Ce cuprind cele 12...
Donald,Trump,New,Official,Portrait.,The,President,Of,The,United
5
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
Digi Sport
VIDEO Impresionant! Decizia celui mai bogat om din Ucraina, la două zile după moartea lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Paris, France - March 16, 2026: A pen indicates the Strait of Hormuz on a Marine Traffic map, symbolizing maritime analysis and strategic planning
SUA le cere aliaților să prezinte în câteva zile planuri concrete pentru a securiza Strâmtoarea Ormuz
petrol brent iran preturi
Pariu de aproape 950 milioane de dolari pe scăderea preţului petrolului, cu câteva ore înainte de armistiţiul SUA–Iran
Trupe americane la exerciții la Kogălniceanu
Pedeapsa lui Trump pentru țările NATO care nu l-au ajutat în Orientul Mijlociu: mutarea trupelor SUA din Europa. România, avantajată
ddd
Uciderea ucrainencei Irina Zaruțka: suspectul principal a fost declarat inapt pentru a fi judecat. Cazul a stârnit dezbateri în SUA
Donald Trump
Donald Trump spune că armata SUA va rămâne în zona Iranului și amenință cu noi atacuri în cazul în care Teheranul nu respectă acordul
Recomandările redacţiei
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Vreme de iarnă în aprilie. ANM anunță lapoviță, ninsoare și...
sigla pnl
PNL cere demisia vicepreşedintelui CJ Argeş, de la PSD, vizat de un...
masina de politie
Copil de 14 ani, prins la volan pe DN66, cu tatăl în dreapta. Au...
IRAN-CRISIS/LEBANON Unprecedented wave of air strikes on the city of Beirut
Război în Orientul Mijlociu, ziua 41. Iran: SUA „trebuie să aleagă”...
Ultimele știri
Zeci de răniți în Indonezia după un cutremur de suprafață cu magnitudinea de 4,9
Autoritățil mențin starea de alertă la Praid până pe 8 mai. Accesul în Canionul de sare este interzis
Rusia încearcă să profite de criza gazelor naturale și oferă Asiei livrări la preţ redus din facilităţile sale vizate de sancţiuni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care atrag bani și oportunități începând cu 8 aprilie. Luna în Săgetător aduce noroc nebănuit în plan...
Cancan
ULTIMA dorință a lui Mircea Lucescu. Ce le-a spus medicilor, cu puțin timp înainte să moară
Fanatik.ro
Drumul de 8 luni al lui Cornel Dinu de la „îmi aștept sfârșitul” la „nu mai iau somnifere”. Cum se simte...
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Atacul hackerilor ruși de la GRU, oprit de SRI și FBI. Ce informații au furat din România. „Instituțiile...
Adevărul
Singurul an în care nu s-a aprins Lumina Sfântă de la Ierusalim
Playtech
Restricţii la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și în ce afaceri...
Digi FM
Ce nu ai voie să faci în Vinerea Mare. Tradiții, interdicții și semnificații din cea mai tristă zi a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Iranienii merg până la capăt, după ce le-a fost refuzată solicitarea
Pro FM
Loredana Groza și fiica ei, una mai îndrăzneață ca alta, pe plaja din Maldive. Imaginile rare cu Elena au...
Film Now
Michael J. Fox, reacție după ce a fost declarat mort din greșeală. CNN și-a cerut scuze public
Adevarul
Cum apar complicațiile suferite de antrenorul Mircea Lucescu. AVC ischemic și tromboembolismul pulmonar...
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșteri la pensie limită vârstă, invaliditate, urmaș. Sumele nu vor bucura pensionarii
Digi FM
Ce planuri avea Mircea Lucescu alături de soție după ce ar fi fost externat. Un apropiat a rupt tăcerea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Digi Animal World
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
Film Now
Cum arată a patra soție a lui Steven Seagal, o balerină mongolă care i-a dăruit al șaptelea copil. Poze rare...
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...