Fost oficial NATO, despre amenințările lui Donald Trump privind retragerea SUA din Alianță: Au creat „cea mai gravă criză”

Fostul ambasador al SUA la NATO, Ivo Daalder, a declarat că amenințările repetate ale președintelui american Donald Trump cu privire la retragerea din NATO, precum și confruntările cu aliații europeni ai Americii pe fondul refuzului acestora de a se alătura războiului, au creat „cea mai gravă criză” cu care s-a confruntat vreodată Alianța Nord-Atlantică, relatează Euronews.

„Ultimele șase săptămâni au fost extrem de dăunătoare pentru NATO”, a declarat Daalder pentru sursa citată. „Vedem o NATO divizată, ceea ce a reprezentat obiectivul mai întâi al Uniunii Sovietice și apoi al Rusiei timp de aproape 80 de ani”, a spus el.

Daalder a afirmat că declarațiile liderului de la Casa Albă, care sugerează că SUA ar putea să nu mai apere aliații NATO împotriva unor viitoare agresiuni militare din partea Rusiei sau a altor adversari, au destabilizat alianța și au zguduit ordinea mondială.

El a adăugat că războiul de șase săptămâni împotriva Iranului a epuizat resursele militare ale SUA, consumând stocuri importante de rachete de interceptare și alte tipuri de rachete în cadrul campaniei de bombardament.

„O NATO cu adevărat divizată, o NATO în care președintele Statelor Unite declară: «Nu am de gând să vă apăr», este momentul potrivit pentru a pune la încercare NATO, dacă te afli la Moscova”, a spus el.

„Este, de asemenea, un moment potrivit pentru a testa ce poți face fără consecințe în Taiwan dacă te afli la Beijing, deoarece o mare parte din capacitatea militară a SUA a fost mutată în Golf”, a avertizat el.

Daalder, care a ocupat funcția de ambasador al SUA în timpul mandatului fostului președinte Barack Obama, între 2009 și 2013, a descris războiul dintre SUA și Iran drept o „greșeală strategică de proporții istorice”.

„O mare parte din capacitățile militare ale SUA au fost consumate în acest război, care s-a dovedit a fi o greșeală strategică de proporții istorice”, a afirmat el.

Declarațiile sale vin în contextul în care secretarul general al NATO, Mark Rutte, se află la Washington D.C. pentru o serie de discuții, printre care și cu Donald Trump, cu secretarul de stat Marco Rubio, precum și cu secretarul apărării, Pete Hegseth. Se așteaptă ca șeful Alianței Nord-Atlantice să încerce să atenueze o parte din ostilitatea care a apărut între SUA și aliații săi din Europa.

Între timp, Daadler consideră că, la prima vedere, Iranul deține „avantajul” în ceea ce privește termenii armistițiului negociat marți pentru a evita „distrugerea civilizației”.

S-a ajuns la un acord privind redeschiderea rutelor maritime internaționale prin Strâmtoarea Ormuz. Totuși, se pare că navele care vor încerca să treacă vor avea nevoie de permisiunea forțelor armate iraniene.

Iranul a ținut strâmtoarea sub control ca parte a represaliilor sale împotriva Statelor Unite și a Israelului. Închiderea efectivă a acesteia a provocat o creștere vertiginoasă a prețurilor la gaz și petrol, precum și o incertitudine economică majoră la nivel mondial. Nu sunt clare toate detaliile privind modul în care va fi asigurată securitatea căii navigabile pentru întreg traficul maritim internațional, inclusiv pentru transportul de petrol și gaze din Golf.

„Strâmtoarea Ormuz era deschisă înainte de începerea bombardamentelor”, a declarat Daalder. „Acum este posibil ca navele să treacă pe acolo. Nu știm câte. Nu știm când. Nu știm unde. Și, în orice caz, iranienii susțin că vor menține controlul”, a spus el.

„Aceasta reprezintă o schimbare majoră în favoarea Iranului și în detrimentul nu doar al Statelor Unite și al Israelului”, a spus el.

