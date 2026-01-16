Fostul lider brazilian Jair Bolsonaro, transferat la altă închisoare. Instanța: „Are mai mult confort”. „Celulă” cu living și bucătărie

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost transferat joi la Complexul Penitenciar Papuda din Brazilia, cunoscut pentru faptul că găzduiește politicieni, în urma unui ordin emis de judecătorul Curții Supreme, Alexandre de Moraes, a anunțat instanța, citată de Reuters. Bolsonaro își ispășea pedeapsa de 27 de ani pentru complot în vederea organizării unei lovituri de stat într-o celulă mult mai mică din cadrul Superintendenței Poliției Federale din Brazilia.

Apărarea juridică a lui Bolsonaro nu a răspuns imediat la solicitarea de a comenta decizia.

Moraes a susținut că Bolsonaro ar putea beneficia de condiții mai bune pentru a primi asistență medicală și vizite săptămânale din partea familiei sale în complexul penitenciar decât în arestul poliției.

Bolsonaro urmează să-și ispășească pedeapsa într-o clădire cunoscută sub numele de Papudinha, unde au fost închiși și alți politicieni brazilieni, printre care Anderson Torres, ministrul Justiției din Brazilia, în timpul administrației sale.

Noua celulă a fostului președinte are aproximativ 65 de metri pătrați, mai mare decât camera de 12 metri pătrați în care se afla până în acest moment.

Celula include un dormitor, o baie, o bucătărie și un living, a declarat instanța, adăugând că el își va ispăși pedeapsa singur.

Liderul de extremă dreapta, care are un istoric de operații chirurgicale legate de o rană de cuțit pe care a suferit-o la abdomen în timpul unui eveniment electoral din 2018, a solicitat permisiunea de a-și ispăși pedeapsa în „arest la domiciliu umanitar”, cerere pe care Moraes a respins-o, invocând riscul de fugă.

