Bolsonaro poate scăpa mai repede din închisoare. Avocații au găsit o metodă de reducere a pedepsei: cititul

Data publicării:
Bolsonaro Is Sentenced To Prison For Planning A Coup D'Etat.
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro. Sursa foto: Profimedia Images

Avocații fostului președinte brazilian, condamnat anul trecut la 27 de ani de închisoare pentru complotarea unei lovituri de stat, au apelat la o prevedere legală care permite reducerea pedepsei cu patru zile pentru fiecare carte citită.

Există însă o problemă, scrie The Guardian: Bolsonaro nu este cunoscut drept un pasionat de lectură. „Îmi pare rău, nu am timp să citesc”, declara el în trecut. „Au trecut trei ani de când am citit o carte.”

Joi, un judecător al Curții Supreme a aprobat cererea echipei sale de avocați ca fostul lider de extremă dreapta să participe la programul destinat deținuților care citesc.

Bolsonaro, care s-a remarcat în timpul mandatului său de președinte pentru atitudinea sa ostilă față de democrație, minorități, protecția mediului și cultură, ar putea avea dificultăți cu lista de lecturi aprobată. Aceasta include lucrări despre drepturile populațiilor indigene, rasism, protecția mediului și violențele din timpul dictaturii militare braziliene din perioada 1964 - 1985, regim pe care Bolsonaro l-a susținut în mod deschis.

Printre titlurile recomandate se numără romanul de 950 de pagini „Um Defeito de Cor” de Ana Maria Gonçalves, care prezintă „istoria Braziliei din perspectiva unei femei de culoare”, precum și cartea ilustrată pentru copii „Democrație!” a autorului britanic Philip Bunting.

Lista cuprinde și romane precum „Război și pace” de Lev Tolstoi sau „Don Quijote” de Miguel de Cervantes, fiecare cu peste 1.000 de pagini. Bolsonaro a fost văzut cândva în public cu memoriile lui Winston Churchill despre Al Doilea Război Mondial, dar nu este clar dacă le-a și citit.

Pentru a beneficia de reducerea pedepsei, deținuții trebuie să demonstreze că au parcurs efectiv cărțile, prin rapoarte scrise prezentate autorităților penitenciare.

Întrebat în campania prezidențială din 2018 care este cartea sa preferată, Bolsonaro a indicat un volum scris de Carlos Alberto Brilhante Ustra, un colonel acuzat de torturarea a sute de prizonieri politici în timpul dictaturii. Cartea acestuia nu figurează însă pe lista aprobată de sistemul judiciar.

În schimb, printre titlurile acceptate se află „Încă sunt aici” de Marcelo Rubens Paiva, o lucrare despre soarta celor dispăruți în centrele de tortură ale regimului militar.

Bolsonaro a fost transferat săptămâna aceasta într-o închisoare de maximă securitate din capitala Brasilia, după ce a petrecut perioada Crăciunului într-un centru de detenție al poliției federale.

