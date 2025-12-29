Live TV

Franța accelerează proiectul noului portavion cu propulsie nucleară. Cum a învațat Macron din eșecul lui Vladimir Putin

Data publicării:
Portavionul francez Charles de Gaulle
Portavionul francez Charles de Gaulle. Foto: Profimedia
Din articol
Proiect costisitor Lecția Rusiei

Franța avansează cu programul PANG (Porte-avions de nouvelle génération, sau portavion de nouă generație) pentru a înlocui actualul portavion, Charles de Gaulle, care este în serviciu din 2001.

Noul portavion PANG este de aproximativ două ori mai mare decât actualul Charles de Gaulle. O decizie privind lansarea oficială a programului era necesară până la sfârșitul anului 2025, deoarece orice întârziere suplimentară ar risca pierderea competențelor industriale critice și a abilităților specializate, informează Defense Express.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat decizia de a continua proiectul, care până acum rămăsese într-un stadiu conceptual incipient, în timpul unui discurs adresat personalului militar francez staționat la baza militară Camp de la Paix din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

Viitorul portavion este proiectat ca o navă cu propulsie nucleară, cu o deplasare de aproximativ 80.000 de tone și o lungime de aproximativ 310 metri. În ceea ce privește deplasamentul, acesta va fi de aproape două ori mai mare decât Charles de Gaulle (42.000 de tone și 262 de metri lungime) și va transporta o aripă aeriană semnificativ mai mare (portavionul actual operează aproximativ 40 de aeronave). Cu toate acestea, va fi în continuare mai mic decât cele mai recente portavioane americane din clasa Gerald R. Ford, care au un deplasament de aproximativ 100.000 de tone și sunt cu 27 de metri mai lungi.

Decizia privind autorizarea dezvoltării la scară largă a programului PANG era programată pentru sfârșitul anului 2025. Conform calendarului actual, construcția ar trebui să înceapă în 2031, iar testele pe mare sunt planificate pentru 2035.

Citește și

China a transformat o navă civilă de marfă într-o platformă militară de lansare a rachetelor. „Putem vedea un nou Pearl Harbor”

Proiect costisitor

Anunțul acestui proiect ambițios și extrem de costisitor vine într-un moment dificil pentru economia franceză. Cu toate acestea, așa cum a declarat președintele Macron, „într-o perioadă a prădătorilor, țara trebuie să fie puternică”. Construcția la timp a portavionului este, de asemenea, strâns legată de păstrarea competențelor critice, care riscă să se piardă dacă programul este întârziat. Conform planurilor actuale, portavionul PANG ar trebui să devină pe deplin operațional până în 2038, fără întârzieri în calendar.

În Franța, a existat o dezbatere activă cu privire la amânarea începerii construcției cu cel puțin câțiva ani. Cu toate acestea, potrivit Ministerului Apărării, chiar și o întârziere aparent minoră ar avea consecințe catastrofale.

Lecția Rusiei

Charles de Gaulle este puțin probabil să rămână în serviciu până în anii 2040. Fără un portavion operațional, un echipaj de aproximativ 1.400 de persoane, inclusiv piloți și tehnicieni de aviație de punte, ar fi redistribuit pe uscat pentru câțiva ani. După o astfel de pauză, întregul proces de reconstrucție a flotei aeriene a portavionului și de recalificare a personalului specializat ar trebui să înceapă efectiv de la zero.

Mai mult, abandonarea completă a conceptului de portavion cu propulsie nucleară, o idee care a fost exprimată și la Paris, ar pune în pericol pierderea expertizei în construirea de nave de război și reactoare nucleare navale extrem de complexe.

Din acest motiv, decizia privind construirea portavionului PANG și respectarea strictă a calendarului planificat a fost adesea comparată cu experiența Rusiei cu singurul său portavion non-nuclear, Amiralul Kuznetsov. În ultimii ani, nava a suferit incendii, inundații și deteriorări prelungite și acum este probabil să fie casată sau vândută, dacă cineva este dispus să o cumpere.

Citește și

„Scut invizibil”: Oamenii de știință polonezi dezvoltă un sistem care poate „prăji” dronele în câteva secunde


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
3
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
Kim Jong Un
4
Kim Jong Un: Coreea de Nord și Rusia au „împărțit sângele, viața și moartea” în războiul...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Digi Sport
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Președintele rus Vladimir Putin.
Cum a reușit să-i țină Vladimir Putin pe miliardarii ruși de partea sa în război: „Era ca și cum aș fi fost un ostatic”
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Vladimir Putin și Donald Trump nu susțin ideea unui armistițiu temporar, afirmă Iuri Ușakov: Nu face decât să prelungească conflictul
Vladimir Putin și Donald Trump.
Înainte de întâlnirea cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a vorbit la telefon cu Vladimir Putin: „Conversație foarte productivă”
Canada News - December 27, 2025
Zelenski primește susținere de la liderii europeni înaintea întâlnirii cu Trump: „Garanțiile de securitate sunt esențiale”
Vladimir Putin.
Putin lansează noi amenințări după ce Zelenski l-a acuzat că nu vrea să încheie războiul: Vom rezolva toate obiectivele prin forță
Recomandările redacţiei
Trump Ucraine
Întâlnire decisivă la Mar-a-Lago pe tema planului de pace...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O nouă ședință astăzi la CCR privind pensiile speciale ale...
GettyImages-2221346686
Donald Trump, după discuțiile cu Volodimir Zelenski: Un acord de pace...
ciocanel de judecator
Profesor de drept despre suspendarea ședinței CCR: „Neprezentarea în...
Ultimele știri
Europa se clatină în fața noii ordini mondiale a lui Donald Trump: „Să ne așteptăm la ce este mai rău în toate privințele”
Marele Zid Verde al Chinei: Proiectul uriaș cu care guvernul chinez încearcă să oprească extinderea unor deșerturi de mărimea Alaskăi
SUA amenință companiile europene. De ce s-ar putea să nu aibă efectul dorit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Ce a apărut în fața porții lui Ion Drăgan, chiar înainte de înmormântare. Imaginile VIDEO au fost surprinse...
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cum i-a dat un cap în gură Miron Cozma lui Dănuț Lupu după Jiul Petroșani – Dinamo: “Cineva a vrut să mă...
Adevărul
Motivul pentru care stațiunile de schi din Alpi sunt abandonate în fiecare an. Peste 150 au fost închise doar...
Playtech
Ce perioade necontributive contează la pensie în 2026. Explicațiile specialiștilor
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Secretul ”revoltător” din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Nu-mi vine să cred”
Pro FM
Dezvăluiri despre Anna Kournikova și Enrique Iglesias, după nașterea celui de-al patrulea copil al lor...
Film Now
Noi detalii despre moartea lui Michele și Rob Reiner. Cei doi s-au stins la câteva minute după atac, potrivit...
Adevarul
Țara care solicită anularea tuturor vizelor pentru cetățenii americani, după extinderea interdicției de...
Newsweek
Vinul alb sau roșu? Ce e mai sigur de băut la pensie de sărbători. Face bine la sănătate
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Ultima dorință a lui Glenn Close. Actrița a dezvăluit cum își imaginează finalul vieții: „Acolo vreau să mor...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...