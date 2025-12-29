Franța avansează cu programul PANG (Porte-avions de nouvelle génération, sau portavion de nouă generație) pentru a înlocui actualul portavion, Charles de Gaulle, care este în serviciu din 2001.

Noul portavion PANG este de aproximativ două ori mai mare decât actualul Charles de Gaulle. O decizie privind lansarea oficială a programului era necesară până la sfârșitul anului 2025, deoarece orice întârziere suplimentară ar risca pierderea competențelor industriale critice și a abilităților specializate, informează Defense Express.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat decizia de a continua proiectul, care până acum rămăsese într-un stadiu conceptual incipient, în timpul unui discurs adresat personalului militar francez staționat la baza militară Camp de la Paix din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite.

Viitorul portavion este proiectat ca o navă cu propulsie nucleară, cu o deplasare de aproximativ 80.000 de tone și o lungime de aproximativ 310 metri. În ceea ce privește deplasamentul, acesta va fi de aproape două ori mai mare decât Charles de Gaulle (42.000 de tone și 262 de metri lungime) și va transporta o aripă aeriană semnificativ mai mare (portavionul actual operează aproximativ 40 de aeronave). Cu toate acestea, va fi în continuare mai mic decât cele mai recente portavioane americane din clasa Gerald R. Ford, care au un deplasament de aproximativ 100.000 de tone și sunt cu 27 de metri mai lungi.

Decizia privind autorizarea dezvoltării la scară largă a programului PANG era programată pentru sfârșitul anului 2025. Conform calendarului actual, construcția ar trebui să înceapă în 2031, iar testele pe mare sunt planificate pentru 2035.

Proiect costisitor

Anunțul acestui proiect ambițios și extrem de costisitor vine într-un moment dificil pentru economia franceză. Cu toate acestea, așa cum a declarat președintele Macron, „într-o perioadă a prădătorilor, țara trebuie să fie puternică”. Construcția la timp a portavionului este, de asemenea, strâns legată de păstrarea competențelor critice, care riscă să se piardă dacă programul este întârziat. Conform planurilor actuale, portavionul PANG ar trebui să devină pe deplin operațional până în 2038, fără întârzieri în calendar.

În Franța, a existat o dezbatere activă cu privire la amânarea începerii construcției cu cel puțin câțiva ani. Cu toate acestea, potrivit Ministerului Apărării, chiar și o întârziere aparent minoră ar avea consecințe catastrofale.

Lecția Rusiei

Charles de Gaulle este puțin probabil să rămână în serviciu până în anii 2040. Fără un portavion operațional, un echipaj de aproximativ 1.400 de persoane, inclusiv piloți și tehnicieni de aviație de punte, ar fi redistribuit pe uscat pentru câțiva ani. După o astfel de pauză, întregul proces de reconstrucție a flotei aeriene a portavionului și de recalificare a personalului specializat ar trebui să înceapă efectiv de la zero.

Mai mult, abandonarea completă a conceptului de portavion cu propulsie nucleară, o idee care a fost exprimată și la Paris, ar pune în pericol pierderea expertizei în construirea de nave de război și reactoare nucleare navale extrem de complexe.

Din acest motiv, decizia privind construirea portavionului PANG și respectarea strictă a calendarului planificat a fost adesea comparată cu experiența Rusiei cu singurul său portavion non-nuclear, Amiralul Kuznetsov. În ultimii ani, nava a suferit incendii, inundații și deteriorări prelungite și acum este probabil să fie casată sau vândută, dacă cineva este dispus să o cumpere.

