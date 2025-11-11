Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a declarat că a dejucat un complot al spionilor ucraineni şi britanici care încercaseră să racoleze piloţi ruşi, promiţându-le o recompensă de 3 milioane de dolari pentru a sustrage un avion de vânătoare MiG-31 înarmat cu o rachetă hipersonică Kinjal, potrivit TASS. Avionul deturnat urma să fie direcţionat către una dintre cele mai mari baze aeriene NATO din sud-estul Europei din oraşul Constanţa, în România. Conform TASS, avionul urma să fie utilizat pentru o provocare la respectiva bază, fără ştirea piloţilor, urmând a fi doborât de antiaeriana acesteia.

TASS a compilat principalele informații despre incident:

„Ofițerii serviciilor de informații militare ucrainene au încercat să recruteze piloți ruși. Li s-au promis 1 milion de dolari în cazul unei deturnări reușite a unui avion de vânătoare MiG-31 și 3 milioane de dolari la returnarea aeronavei.

Pe lângă bani, piloților li s-a promis și cetățenia uneia dintre țările occidentale. Serviciile speciale ucrainene i-au oferit navigatorului să-l ucidă pe pilot în timpul deturnării avionului. Kievul spera să aplice substanțe toxice pe masca de oxigen a pilotului.

Serviciul de informații plănuia să îndrepte avionul către cea mai mare bază aeriană a NATO din sud-estul Europei, în România, unde ar putea fi doborât de sistemele de apărare aeriană.

FSB a menționat că scopul Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina nu a fost de a securiza pilotul și aeronava, ci de a provoca un accident.

Ei plănuiau să deturneze avionul în timp ce acesta zbura deasupra Mării Negre.

Operațiunea serviciilor secrete ucrainene și britanice a folosit organizația Bellingcat, interzisă în Rusia.

Serviciile secrete militare ucrainene au început să planifice o operațiune de deturnare a unui MiG-31 în toamna anului 2024”.

„Măsurile luate au zădărnicit planurile serviciilor secrete ucrainene şi britanice de a organiza o provocare de amploare", a declarat FSB.



Televiziunea de stat rusă a difuzat imagini cu mesaje şi înregistrări ale unui individ, susţinând că acesta ar fi lucrat pentru serviciile secrete ucrainene şi britanice şi că i-ar fi oferit unui pilot rus 3 milioane de dolari pentru a zbura cu avionul MiG în Europa, pilotului fiindu-i oferită şi cetăţenia străină.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit canalului Telegram Mash, citat de TASS, ofiţeri de informaţii ucraineni care s-au dat drept jurnalişti de la Bellingcat ar fi contactat piloţii respectivi. Comandantul aeronavei a refuzat să coopereze, după care navigatorului i s-a cerut să-şi neutralizeze partenerul în timpul zborului. Acesta s-a prefăcut că acceptă, iar un pilot ucrainean a fost însărcinat să-l "verifice", evaluându-i disponibilitatea. Echipajul avionului de vânătoare rusesc a continuat "să corespondeze" cu inamicul, adunând informaţii despre acest plan al serviciilor ucrainene şi britanice, scrie TASS.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Kinjal este o rachetă balistică hipersonică rusească, capabilă să atingă viteze foarte mari şi să-şi varieze traiectoria în ultima etapă de zbor pentru a deruta urmărirea şi interceptarea de către apărarea antiaeriană.



Rusia consideră Marea Britanie principalul său duşman de mult timp. Moscova acuză Londra că alimentează războiul din Ucraina, iar serviciile secrete britanice ar ajuta Ucraina să organizeze operaţiuni în adâncul teritoriului rus.



Londra califică invazia rusă în Ucraina drept o acaparare teritorială în stil imperial şi a avertizat în repetate rânduri că serviciile secrete ruse încearcă să semene haos în Marea Britanie şi în Europa pentru a submina democraţia.

Editor : M.C