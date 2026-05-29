Generalul Ben Hodges: Ucraina dispune de resursele necesare pentru a elibera Crimeea. „Cine o controlează, va câștiga războiul”

Gen Ben Hodges
Gen Ben Hodges. Foto: Profimedia
Ucraina trebuie să izoleze Crimeea și să facă imposibilă rămânerea forțelor ruse pe peninsulă, ca parte a eforturilor de eliberare a acesteia. Această opinie a fost exprimată într-un interviu acordat agenției Ukrinform de către generalul în rezervă al Armatei SUA Ben Hodges, fostul comandant al Armatei SUA în Europa.

„O să sune puțin simplist, dar există un fel de primă fază sau primul pas către eliberarea Crimeei – izolarea acesteia. Să se taie drumul care duce la Dzhankoi, să se distrugă podul… Și apoi, al doilea pas, este să se facă zona de neapărat, inutilizabilă pentru ruși”, a spus Hodges.

El a menționat că Ucraina are acum capacitatea de a lovi fiecare metru pătrat din Crimeea cu arme de precizie capabile să ajungă oriunde pe peninsulă și să distrugă aerodromurile, rămășițele flotei ruse și infrastructura logistică.

Potrivit lui Hodges, Ucraina ar trebui să continue să lovească aceste ținte, astfel încât forțele ruse să realizeze că nu pot rămâne acolo și că Crimeea nu le mai oferă niciun avantaj militar.

Importanța psihologică a Podului Kerci

Referindu-se la Podul Kerci, Hodges a menționat că acesta a fost deja avariat și slăbit. El a subliniat că podul are o semnificație psihologică enormă și, atâta timp cât va rămâne în picioare, va constitui un obstacol în calea accesului Ucrainei la Marea Azov, chiar și după ce se va ajunge, în cele din urmă, la un acord de pace.

El a recunoscut că forțarea trupelor ruse să părăsească Crimeea și, ulterior, desfășurarea trupelor ucrainene în această regiune ar fi un proces mai îndelungat și mai dificil. Fostul comandant consideră că acest lucru s-ar realiza printr-o campanie de amploare, care să utilizeze arme de precizie cu rază lungă de acțiune pentru a distruge infrastructura petrolieră și gazieră a Rusiei.

Hodges a subliniat că „Crimeea este cel mai important teren sau zonă geografică pentru acest război. Iar partea care controlează Crimeea va câștiga războiul.”

„Nu-mi pot imagina că războiul se va încheia cu Rusia deținând controlul asupra Crimeei și că aceasta ar putea fi o pace durabilă pe termen lung. Pentru că, atâta timp cât Rusia controlează Crimeea, Ucraina nu va putea niciodată să-și recâștige accesul la Marea Azov sau să reconstruiască Mariupolul sau Berdianskul. Și, desigur, Rusia ar putea în continuare să perturbe transportul maritim care pleacă din Odesa sau Mikolaiv, de exemplu. Așadar, problema Crimeei trebuie rezolvată”, a spus el.

 

