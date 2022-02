Germania va creşte cheltuielile militare şi va debloca 100 de miliarde de euro pentru a-şi moderniza apărarea

Cancelarul german Olaf Scholz a anunţat că Germania va creşte cheltuielile militare la mai mult de 2% din PIB pe an şi va debloca un pachet excepţional de 100 de miliarde de euro pentru a-şi moderniza apărarea. Lumea a intrat într-o "nouă eră" după invazia Rusiei în Ucraina, a spus Scholz în timpul unei sesiuni speciale a Bundestagului.

El a precizat că armata germană va primi de la bugetul federal 100 de miliarde de euro pentru investiţii şi proiecte de armament, într-un context în care finanţarea forţelor armate germane constituie de mai multă vreme un măr al discordiei între Berlin şi Washington, informează AFP şi dpa.

În acelaşi timp, cancelarul german a anunţat construirea a două noi terminale pentru gaz natural lichefiat, la Brunsbüttel şi Wilhelmshaven (nordul Germaniei), în răspuns la conflictul ucrainean.

După invazia rusă din Ucraina, Germania a suspendat certificarea proiectului Nord Stream 2, care ar urma să aducă gaz natural rus via Marea Baltică, aminteşte dpa, citată de Agerpres. În plus, Germania intenţionează să renunţe la producerea energiei nucleare până la finele acestui an, ceea ce îi determină pe observatori să se întrebe cum îşi va acoperi cea mai mare economie a Europei necesităţile de energie, notează agenţia de presă germană.

Cancelarul Scholz s-a declarat pe de altă parte duminică deschis la discuţii cu Rusia, fără a omite să ameninţe cu noi sancţiuni occidentale împotriva Moscovei.

"Nu vom refuza să discutăm cu Rusia. Chiar şi în această situaţie extremă, este de datoria diplomaţiei să menţină deschise canalele de discuţie", a subliniat el în Bundestag, adăugând că occidentalii îşi "rezervă dreptul de a impune" noi sancţiuni Moscovei.

În Ucraina, "oamenii nu-şi apără doar patria. Ei luptă pentru libertate şi pentru democraţia lor. Pentru valorile pe care le împărtăşim cu ei", a mai spus el, potrivit AFP.

Editor : A.A.